“Nước lên thuyền lên”, doanh nghiệp địa ốc bắt đầu vào guồng đua cạnh tranh, người mua có động thái mới

Phải chờ đợi khá lâu, thời điểm đầu năm 2025 mới là giai đoạn tăng tốc của thị trường bất động sản phía Nam mới. Ghi nhận cho thấy, gần đây, các chủ đầu tư liên tục có các hoạt động kick off, mở bán hoặc săn quỹ đất mới khiến bức tranh bất động sản rộn ràng trở lại. Phía sau đó là hàng loạt chiến lược bán hàng được chủ đầu tư tung ra trong bối cảnh thị trường đón nhiều thông tin tích cực. "Cuộc đua" bán hàng bắt đầu diễn ra giữa các dự án, doanh nghiệp.

Việc đánh dấu chu kì mới của bất động sản càng khiến sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp tham gia thị trường tăng lên. Họ cùng lúc nhập cuộc và ghi dấu ấn trên thị trường địa ốc. Trong đó, một số doanh nghiệp im ắng suốt nhiều năm, đến nay mới thực sự trở lại trong tâm thế hồ hởi khi thị trường chính thức bước vào nhịp tăng tốc.

Có thể thấy, "nước lên thuyền lên", giữa lúc tín hiệu bên mua hồi phục, các chủ đầu tư cũng tận dụng cơ hội để đẩy mạnh thông tin dự án ra thị trường. Điều này khiến niềm tin của người mua về một giai đoạn tăng trưởng mới được củng cố. Cùng với đó, sự cạnh tranh giữa các dự án cũng bắt đầu diễn ra. Một số dự án căn hộ tại khu vực lân cận Tp.HCM chào thị trường đầu năm 2025 liên tục tạo dấu ấn về giá, chính sách bán hàng, cam kết chất lượng... cho thấy, sự thanh lọc của thị trường và việc lựa chọn dự án của người mua vẫn khá gắt gao.

Bên cạnh việc cạnh tranh về giá bán thì một số doanh nghiệp địa ốc tăng tốc đẩy mạnh chính sách bán hàng hoặc sẵn sàng đầu tư tiện ích cao cấp cho dự án giá vừa túi tiền nhằm tạo sự khác biệt trên thị trường. Từ đó thu hút dòng tiền của người mua.

Chẳng hạn, đầu năm 2025, Tập đoàn An Gia liên tục ghi dấu ấn tại thị trường phía Nam khi chào sân dự án The Gió Riverside tại khu Đông Tp.HCM. Bên cạnh lợi thế về vị trí kết nối thì dự án được quan tâm nhờ chất lượng tiện ích được đầu tư bài bản, cao cấp. Theo chủ đầu tư này, việc đầu tư trang bị tiện ích cao cấp cho dự án nhằm gia tăng trải nghiệm cho cư dân, đồng thời cũng là lợi thế cạnh tranh của The Gió Riverside trên thị trường địa ốc. Cụ thể, đơn vị này "mạnh tay" đầu tư cặp hồ bơi vô cực là Sunrise Infinity Pool (hồ bơi Bình Minh vô cực) và Sunset Infinity Pool (hồ bơi Hoàng Hôn vô cực) tại tầng 40 dự án, được ví như khu nghỉ dưỡng thu nhỏ, phá vỡ các giới hạn về tầm nhìn, giúp cư dân thư giãn, ngắm toàn cảnh thành phố, sông Đồng Nai và sông Ngọc. Tiện ích này thường xuất hiện trong các khách sạn hay khu nghỉ dưỡng cao cấp trên thế giới.

Cùng với đó, một số doanh nghiệp địa ốc lại gia tăng lợi thế cạnh tranh bằng việc ra chính sách thanh toán nhẹ nhàng, kéo dài thời gian thanh toán và hỗ trợ lãi suất hấp dẫn cho người mua.

Có thể thấy, sự sôi động của thị trường bất động sản phía Nam những ngày đầu năm không chỉ phản ánh được sức khỏe của nền kinh tế mà còn đánh dấu chu kỳ phát triển mới của bất động sản. Động thái tích cực từ phía người mua đã và đang hỗ trợ rất nhiều cho các hoạt động bung dự án của doanh nghiệp. Nhiều người nhanh chóng tham gia thị trường để nắm bắt cơ hội gia tăng giá trị trong đầu tư trong bối cảnh lãi suất còn duy trì ở mức thấp.

Trong đó, nhu cầu người mua đang dịch chuyển mạnh về các khu vực lân cận Tp.HCM – nơi có mặt bằng giá hợp lý và hạ tầng liên tục được đầu tư là rõ nét. Động thái chủ đầu tư liên tục đưa ra các kế hoạch "mạnh tay" trong chính sách, đầu tư tiện ích dự án hay giá bán thể hiện cho việc họ đang thích ứng rất tốt với nhu cầu đa dạng người mua và với bối cảnh mới của thị trường địa ốc. Thay vì chạy đua theo số lượng như trước đây, doanh nghiệp hiện nay ưu tiên giá trị cốt lõi, lấy lại phong độ sau khi thị trường trải qua nhiều biến động.

Ghi nhận cho thấy, sau Tết Nguyên đán 2025, người mua quay lại thị trường, nhà đầu tư phía Bắc cũng rầm rộ "săn" nhà phía Nam. Sức cầu tăng ở nhiều phân khúc, đặc biệt các dự án gần các công trình hạ tầng trọng điểm. Báo cáo Batdongsan.com.vn cho thấy mức độ quan tâm bất động sản sau Tết tăng gấp 4-6 lần, phản ánh tâm lý "đi trước đón đầu" của thị trường. Dẫu vậy, theo các chuyên gia, làn sóng săn bất động sản của người mua chỉ mới bắt đầu, giao dịch sẽ tiếp tục gia tăng và giá có thể "bật" mạnh từ quý 3/2025 trở đi, khi các yếu tố về hạ tầng, niềm tin, chính sách... được "thẩm thấu" mạnh mẽ vào thị trường.

Không thể phủ nhận, dòng tiền trở về với bất động sản được cho là nhờ kinh tế phục hồi, lãi suất huy động thấp và chính sách tín dụng hỗ trợ tín dụng cho người mua nhà, tâm lý thị trường lạc quan tác động tích cực đến thị trường. Trong 2 tháng đầu năm 2025, tình hình kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, chỉ số tiêu dùng tăng. GDP dự báo lạc quan ở mức 6,8% cho năm 2025 và 6,5% cho năm 2026 (theo World Bank).

Hai năm qua, NHNN cũng đã duy trì lãi suất ổn định, định hướng giữ lãi suất huy động và giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân, từ đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tính đến ngày 1/3/2025, nhiều ngân hàng thương mại tiếp tục điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi từ 0,1-0,4%, ở các kỳ hạn trung và dài hạn. Động thái này đã và đang tác động đến thị trường bất động sản. Khi lãi suất huy động giảm, nhà đầu tư ưu tiên các tài sản sinh lời cao, chống trượt giá, như bất động sản và chứng khoán.

Tuy nhiên, theo ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, Giám đốc nhà ở CBRE, trong bối cảnh mọi người kỳ vọng thị trường bước vào giai đoạn chuyển giao sang chu kỳ phát triển mới thì cũng là lúc những thách thức vẫn còn tồn tại. Cụ thể, nhiều dự án vẫn đang trong giai đoạn nỗ lực xử lý các vướng mắc về pháp lý, quy hoạch,… để có thể tái khởi động. Điều này phần nào cũng làm hạn chế nguồn cung cho thị trường, đặc biệt là tại Tp HCM. Yếu tố mất cân đối về nguồn sản phẩm cũng là một yếu tố đáng quan tâm khi mà hầu hết các sản phẩm đưa ra thị trường chủ yếu là phân khúc cao cấp. Việc mức giá tăng cao trong một thời gian ngắn làm cho khả năng mua nhà của đại đa số người dân ngày càng khó khăn hơn.

"Thị trường đang bước vào chu kỳ phát triển tiếp theo và điều này mang lại tiềm năng lớn cho việc gia tăng giá trị trong tương lai. Nhưng điều này không có nghĩa là nhà đầu tư có thể chọn bất kì sản phẩm nào để đầu tư và mong muốn nó sẽ tăng giá. Nhà đầu tư phải hiểu rõ sản phẩm nào sẽ phù hợp hướng tới người mua cuối cùng và các giá trị nó mang lại là gì. Tránh việc đầu tư theo đám đông", ông Kiệt dành lời khuyên.