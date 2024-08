Nước lọc uống vào 12 thời điểm này sẽ trở thành "thần dược" cho sức khỏe: Chuyên gia khuyến nghị bạn không nên bỏ qua

Nhiều người vẫn giữ thói quen chỉ khi khát mới uống nước hoặc uống thật nhiều nước trong ngày để đảm bảo cơ thể nạp đủ 2-3 lít nước theo khuyến nghị. Điều này không sai, tuy nhiên, nếu bạn biết uống đúng cách, vào những thời điểm phù hợp thì nước lọc cũng sẽ mang đến hiệu quả tuyệt vời. Theo chuyên gia dinh dưỡng Cheng Hanyu (Trung Quốc) có 12 thời điểm “vàng” mà bạn nên, cần uống nước mà nhiều người thường bỏ qua. Nếu uống vào những thời điểm dưới đây, nước lọc cũng có thể trở thành “thần dược” với sức khỏe và sắc đẹp.

Thời điểm uống nước đóng vai trò vô cùng quan trọng. Ảnh minh họa.

Khi vừa thức dậy vào buổi sáng

Một trong những thời điểm tốt nhất để bù nước là khi bạn mới thức dậy vào buổi sáng. Việc bổ sung nước kịp thời lúc này giúp tăng cường năng lượng và sự tỉnh táo, đồng thời kích thích quá trình đào thải độc tự nhiên của gan và thận, giúp loại bỏ chất cặn và độc tố tích tụ trong cơ thể sau giấc ngủ. Nước có thể kích thích các tế bào hồng cầu tăng trưởng nhanh hơn và tạo ra nhiều oxy hơn trong máu.

Vì đã nhịn ăn một thời gian dài, bạn có thể vắt thêm nửa quả chanh vào ly nước và uống để kích thích cảm giác thèm ăn, làm sạch đường ruột.

Tuy nhiên, có một số lưu ý nhỏ khi uống nước vào buổi sáng là bạn nên uống nước ấm ở mức 35-38 độ C, không nên uống nước lạnh, có thể gây đau bụng, tiêu chảy,... Ngoài ra, bạn chỉ nên uống khoảng dưới 300ml, và uống từng ngụm nhỏ. Đặc biệt, nên uống sau khi đánh răng, để tránh vi khuẩn xâm nhập vào đường ruột.

Khi đói

Cheng Hanyu chỉ ra rằng phản ứng sinh lý của con người với cơn đói và cơn khát khá giống nhau: “Đôi khi tôi cảm thấy rất đói, nhưng tôi không nhận ra rằng mình thực sự đang khát”. Vì vậy, khi thèm ăn hãy uống nước và dành vài phút để cảm nhận xem cơ thể bạn đang khát hay cần thức ăn.

Bên cạnh đó, uống nước khi đói bụng không chỉ giúp giảm cân, giải độc, mà còn làm sạch đường ruột, tăng cường miễn dịch cho cơ thể, cải thiện sức khỏe não bộ và làm sáng da,...

Trước khi ăn

Nhiều người có thói quen uống nước trước khi ăn. Ảnh minh họa.

Uống nước trước bữa ăn có thể giúp bạn giảm cân. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng uống 500ml nước trước bữa ăn 30 phút có thể giúp bạn giảm khoảng 0,7kg trong 3 tháng so với việc uống ngẫu nhiên 500ml nước trong ngày. Bởi nó làm tăng cảm giác no, kìm hãm cơn thèm ăn,... Ngoài ra, nước còn có thể đẩy nhanh quá trình trao đổi chất.

Khi đổ mồ hôi

Xông hơi, tắm bồn, tập thể thao, hoạt động giữa thời tiết nắng nóng,…khiến cơ thể nóng lên, lúc này mồ hôi được thoát ra nhằm điều chỉnh nhiệt độ và loại bỏ chất thải. Đồng nghĩa với việc cơ thể sẽ mất nước, bạn cần bổ sung nước kịp thời. Tuy nhiên, bạn chỉ nên uống nước lọc, không nên uống nước có ga hoặc nước ngọt. Nước lọc giúp giữ cho cơ thể bạn luôn trong tình trạng cân bằng nước, đồng thời hỗ trợ giảm thiểu mệt mỏi và tăng cường sức đề kháng.

Trước, trong và sau khi tập thể dục

Cung cấp đủ nước trước, trong và sau khi tập thể dục để cân bằng lượng nước mất đi. Ảnh minh họa.

Khi hoạt động thể lực, cơ bắp tiêu thụ rất nhiều calo đồng thời sản sinh ra nhiệt lượng lớn làm thân nhiệt tăng cao. Lúc này, cơ thể sẽ điều hòa thân nhiệt bằng cách đổ mồ hôi qua da. Điều này làm mất nước, mất muối và các chất điện giải. Nếu không bù đủ nước và các chất điện giải kịp thời có thể dẫn đến tình trạng kiệt sức, biểu hiện bằng triệu chứng chuột rút, đau và căng cơ.

Cheng Hanyu cho biết trong khi tập thể dục hoặc hoạt động ngoài trời, hãy uống 200-350ml nước khoảng 10-15 phút một lần và uống 450-700 ml nước sau khi tập thể dục.

Khi bạn ốm

Bạn nên uống nhiều nước hơn khi bị ốm, cảm lạnh,... Các triệu chứng như tiêu chảy, nôn mửa, sốt sẽ khiến cơ thể bị mất nước, nên cần được bổ sung nước kịp thời, giúp ngăn ngừa tình trạng bệnh trở nên trầm trọng. Việc bổ sung nước cho cơ thể đúng cách và phù hợp khi bị ốm còn giúp bạn xoa dịu các triệu chứng khó chịu, chẳng hạn như nghẹt mũi, đau họng hoặc ho và giúp mau lành bệnh.

Bên cạnh đó, bạn nên tránh xa đồ uống có cồn khiến cho các triệu chứng trở nặng thêm.

Trên máy bay

Do độ cao khi bay nên độ ẩm không khí chỉ ở mức 20%, bạn sẽ có cảm giác khô miệng và khô da khi bay. "Do không khí ít được tuần hoàn trên máy bay, cổ họng, mũi và da của hành khách sẽ có xu hướng bị khô - thực tế là bạn có thể mất tới 1,5 đến 2 lít nước trong 10 giờ bay", Ben Whatman, Giám đốc dịch vụ trên chuyến bay của Air New Zealand chia sẻ.

Thế nên, để đảm bảo không bị mất nước, tránh bị khô da, kích ứng,... bạn nên uống nước trước khi lên máy bay, cũng như uống liên tục trong suốt thời gian đó. Bạn cũng nên hạn chế uống rượu, trà, cà phê và đồ uống chứa caffein.

Trước và sau massage

Xoa bóp tác động sâu lên các mô, giúp đẩy độc tố ẩn trong các mô này ra khỏi cơ bắp và đưa các độc tố này vào trong máu để các cơ quan khác tiếp tục xử lý. Lúc này, nước sẽ giúp thận và tuyến tụy xử lý những chất độc này. Như vậy, việc uống nước sau khi massage giống như một bước để gia tăng hiệu quả của biện pháp trị liệu, nhằm thanh lọc cơ thể và giúp việc trị liệu mang lại hiệu quả tối ưu hơn.

Trước/trong kỳ kinh nguyệt

Uống nhiều nước trước/trong kỳ kinh nguyệt có thể làm giảm khó chịu tiền kinh nguyệt và giảm đầy hơi một cách hiệu quả.

Cheng Hanyu cũng chỉ ra rằng một trong những nguyên nhân lớn nhất gây ra chuột rút hoặc đau đầu khi phụ nữ đến kỳ kinh nguyệt là mất nước. Một nghiên cứu khác cũng chỉ ra rằng những phụ nữ bị đau bụng kinh cho thấy uống nhiều nước có thể rút ngắn chu kỳ kinh nguyệt, giảm đau vùng chậu và giảm đau.

Khi bạn bị đau đầu

Có thể bạn chưa biết, một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra chứng đau nửa đầu là mất nước. Ở một số người, ngay cả việc giảm nhẹ lượng chất lỏng nạp vào cũng có thể gây ra cơn đau đầu dữ dội khiến bạn cảm thấy choáng váng. Đặc biệt nếu bạn dễ bị chứng đau nửa đầu, bạn nên mang theo một chai nước bên mình và thường xuyên bổ sung nước vào cơ thể.

Trước những sự kiện quan trọng

Nước đóng một vai trò lớn đối với sức khỏe não bộ và khả năng tính toán. Đó là bởi vì bộ não con người có khoảng 75% là nước. Vì vậy, nếu hàm lượng nước xuống quá thấp, có thể ảnh hưởng đến sự phối hợp, trí nhớ ngắn hạn, sự tập trung và sức bền. Vì vậy, trước những sự kiện quan trọng, bạn hãy thử uống nhiều nước hơn để giúp đầu óc trở nên minh mẫn, sảng khoái.

Nguồn: HK01.