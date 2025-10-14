Nước lũ "nhấn chìm" con phố trong phút chốc ở Cao Bằng: Đoạn clip giải đáp nhiều thắc mắc

Mới được chia sẻ trên mạng xã hội, đoạn clip ghi lại cảnh nước lũ dâng rất nhanh, tràn vào và "nhấn chìm" con phố Xuân Trường và Hiến Giang (phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng) trong khoảng 30 phút. Đoạn clip khiến người xem hoảng sợ trước sự tàn phá của trận lũ lịch sử ở Cao Bằng và cũng giải thích lý do nhiều người dân địa phương không kịp tháo chạy khỏi nhà.

(Nguồn: Khương Đặng)

Hoàn lưu bão số 11 đã gây ra đợt mưa lũ lịch sử tại Cao Bằng với đỉnh lũ vượt mức lũ lịch sử năm 1986 gần 1m. Thông tin trên báo Cao Bằng online, đỉnh lũ đo được vào lúc 22h30 ngày 7/10/2025, mực nước sông Bằng (tại Trạm thủy văn Bằng Giang) đạt 185,79 m, trên báo động III 3,29 m, vượt mức lũ lịch sử năm 1986 0,95 m; vượt đỉnh lũ đợt mưa bão số 10 là 0,55 m; sông Gâm đạt đỉnh 199,2 m, trên báo động III 1,92 m.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, từ ngày 6 - 9/10, toàn tỉnh ghi nhận 1 tử vong, 2 người bị thương do sạt lở đất; 7.500 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó hơn 7.200 nhà ngập sâu, 210 nhà hư hỏng, 8 nhà bị hư hại rất nặng. Trên 5.000 ha lúa, hoa màu bị mất trắng; 91 điểm giao thông sạt lở, ngập úng, 23 cầu dân sinh hư hỏng, trong đó có 9 cầu bị cuốn trôi; 5 hồ chứa nước bị sự cố, 13 điểm trường và 2 trạm y tế bị ngập, sạt lở. Gần 16.000 hộ dân mất điện, hiện còn gần 7.000 hộ chưa được cấp điện trở lại. Tổng thiệt hại sơ bộ hơn 2.000 tỷ đồng.

Các lực lượng quân sự, công an, biên phòng huy động hơn 2.600 lượt cán bộ, chiến sĩ và dân quân, cùng hàng trăm phương tiện, xuồng máy, áo phao tham gia cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ di dời gần 1.000 hộ dân với gần 1.800 nhân khẩu đến nơi an toàn; cứu hộ thành công gần 4.000 người ra khỏi khu vực nguy hiểm, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn tính mạng nhân dân.

Ngành Y tế triển khai các đội cơ động ứng cứu, cấp cứu nạn nhân, phun khử khuẩn và hướng dẫn người dân vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh sau lũ.