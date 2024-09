Nước thượng nguồn đổ về hồ Thác Bà đã giảm mạnh

Các địa phương vùng hạ du như thị trấn Thác Bà, xã Hán Đà, Đại Minh, nước đã rút sâu khoảng 1m so với ngày 11/9. Mực nước hồ Thác Bà cũng giảm mạnh so với những ngày trước. Số liệu đến 22h ngày 12/9 là 59,14m, rút gần 1m so với ngày 11/9.