"Nuôi bò" online, một người phụ nữ suýt bị lừa mất 300 triệu đồng

Trước đó, ngày 26-8, Công an xã Hà Linh (huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) nhận được thông tin từ Ngân hàng Agribank chi nhánh Phúc Đồng về việc một phụ nữ đến ngân hàng để thế chấp sổ đỏ vay 300 triệu đồng. Người này được xác định là chị N.T.T., (xã Hà Linh). Chị T., dự định sử dụng số tiền này để chuyển cho các đối tượng mời gọi đầu tư vào app "nuôi bò".

Ngay khi nhận được thông tin, lực lượng Công an xã Hà Linh đã nhanh chóng tiếp cận, tuyên truyền và giải thích cho chị T., về những rủi ro và khả năng bị lừa đảo. Tuy nhiên, chị T., vẫn kiên quyết thực hiện giao dịch.

Trước tình hình này, Công an xã Hà Linh đã mời chị T. đến trụ sở để cung cấp thông tin chi tiết về các vụ lừa đảo tương tự đang diễn ra trên không gian mạng. Sau khi nghe giải thích, chị T. mới nhận ra mình đã bị lừa.

Theo lời kể của chị T., chị được một người dùng Facebook kết bạn và đã nói chuyện, làm quen một thời gian. Sau đó, người này rủ chị đầu tư vào app "nuôi bò". Thấy lợi nhuận cao nên chị T., đã chuyển cho các đối tượng 80 triệu đồng và được trả lãi ban đầu là 21,5 triệu đồng. Sau đó, các đối tượng tiếp tục yêu cầu chị chuyển thêm 300 triệu đồng để có lãi suất cao hơn. Rất may, sự can thiệp kịp thời của Công an xã Hà Linh đã giúp chị T., tránh được mất mát lớn hơn.