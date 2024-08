Nuôi gà Peru thu vài trăm triệu mỗi năm

Bên cạnh phát triển mạnh về ngành công nghiệp, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng còn có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp. Nhiều mô hình được bà con xây dựng thành công như mô hình trồng lúa chất lượng cao, mô hình trồng màu, chăn nuôi….

Cách trung tâm xã không xa, chúng tôi ghé thăm mô hình chăn nuôi gà Peru của anh Võ Hoàng Vinh ở ấp An Tập. Dẫn chúng tôi tham quan trại gà, anh Vinh cho biết, hiện tại trong chuồng gà của anh có trên 100 con gà con và nhiều con gà bố mẹ để nhân giống, tái đàn.

Anh Vinh chia sẻ, gà Peru có giá trị kinh tế cao, khách hàng ở các tỉnh: Sóc Trăng, An Giang, Hậu Giang và Bạc Liêu… tìm đến mua chủ yếu là để phối giống và làm kiểng. Thấy mô hình nuôi gà Peru hiệu quả, anh đã đầu tư thêm chuồng trại và máy ấp trứng.

Anh Võ Hoàng Vinh thành công với mô hình nuôi gà Peru

Theo anh Vinh, 1 con gà Peru sau khi nuôi khoảng 2 tháng sẽ tách chuồng. Đối với loại gà này nếu lấy trứng thường xuyên có thể đẻ trứng nhiều khoảng 13 trứng. Nếu sử dụng máy ấp trứng thì dao động 19-20 ngày, trứng sẽ nở. Về giá trị, trứng gà bán với giá 200.000 đồng/trứng. Đối với gà nuôi từ 6-8 tuần tuổi thu về từ 600.000-800.000/con.

"Những người mua về là những người có sở thích nuôi gà, có thể người ta mua về làm kiểng, rồi mua về để phối giống. Gà mà đạt trọng lượng từ 3kg trở lên là gà trưởng thành thì mọi người rất thích. Về vẻ bề ngoài thì nhìn bắt mắt hơn gà nòi của mình. Thông thường tôi bán trên các trang mạng như là Tiktok, Zalo, Facebook, đăng lên bán trên đó, ở các tỉnh thành người ta thấy sẽ đặt mua rồi chuyển và chủ yếu là bán gà con" - anh Vinh chia sẻ.

Trại nuôi gà Peru của anh Vinh

Được biết, ban đầu, anh Võ Hoàng Vinh khởi nghiệp với mô hình gà vườn giống Bình Định số lượng 200 con, sau thời gian nuôi thấy hiệu quả kinh tế không như mong đợi, anh đã tìm hiểu trên các báo, đài, mạng xã hội…và biết được nhu cầu của thị trường đối với gà Peru rất lớn, giá trị kinh tế cũng cao, thế là anh quyết định chuyển sang xây dựng mô hình nuôi gà Peru.

Với 15 con gà Peru nuôi lứa đầu, nhờ chịu khó học hỏi tìm hiểu từ các mô hình trên mạng và qua sách báo về kỹ thuật chăn nuôi gà, chỉ sau 8 tháng, gà của anh Vinh đã bắt đầu đẻ con. Anh Vinh cho biết, anh chỉ bán vài con, số gà còn lại tiếp tục để nhân giống. Đến nay, mô hình từng bước khẳng định được hiệu quả kinh tế với thu nhập từ việc bán trứng gà, giống gà con… mỗi năm anh kiếm từ 200-300 triệu đồng.

Anh Vinh thu từ 200-300 triệu đồng/năm từ mô hình nuôi gà Peru

Chia sẻ về kỹ thuật chăm sóc gà Peru, anh Vinh cho biết: "Đối với gà con thì nên tách riêng ra cho dễ nuôi, một chuồng vậy khoảng 1-3 con, nếu mình nuôi số lượng chung nhiều quá trong một chuồng thì gà sẽ mổ nhau làm gà bị thương và có thể sẽ chết từ từ. Thứ hai là duy trì nguồn nước sạch và thức ăn cho gà. Thức ăn là không để lên mốc, còn nguồn nước không để có cặn bã vì dễ làm cho gà bị bệnh đường ruột, nuôi chuồng cũng nên nuôi cách phân. Thức ăn thì mình cũng nên bổ sung thêm như rau củ quả, trái cây, giá, chuối để bổ sung dinh dưỡng cho gà phát triển khỏe mạnh".

Không chỉ phát triển kinh tế cho bản thân, anh Vinh còn tạo sự lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, dám nghĩ, dám làm đến thanh niên địa phương. Từ hiệu quả kinh tế, mô hình nuôi gà Peru của anh Võ Hoàng Vinh trở thành mô hình khởi nghiệp tiêu biểu của Đoàn xã An Hiệp để các bạn đoàn viên tham quan học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm về cách xây dựng mô hình sản xuất, cách làm kinh tế, tinh thần khởi nghiệp của tuổi trẻ. Mới đây anh Vinh còn được Ngân hàng chính sách xã hội huyện cho vay vốn với số tiền 90 triệu đồng để đầu tư mở rộng mô hình chăn nuôi.

Gà Peru cho giá trị kinh tế cao

Chị Võ Ngọc Huỳnh, Bí thư Đoàn xã An Hiệp, huyện Châu Thành cho biết, anh Võ Hoàng Vinh là đoàn viên Chi đoàn ấp An Tập, sau quá trình tìm hiểu các mô hình, anh đã mạnh dạn đưa giống gà Peru từ An Giang về nuôi đến nay cho hiệu quả kinh tế cao. Đây cũng là gương thanh niên ham học hỏi, có tinh thần phấn đấu, nỗ lực vươn lên trong phát triển kinh tế.

Theo chị Võ Ngọc Huỳnh: "Qua 1 năm thực hiện mô hình thì thấy đem lại hiệu quả rất là cao. Giá trị kinh tế ở con gà đến từ việc bán trứng và gà giống. Đối với trứng thì bán với giá 200.000 đồng/trứng. Đối với gà con từ 6-8 tuần tuổi thu về từ 600.000-800.000/con. Nguồn cung ứng đối với loại gà này thì có rất là nhiều trại gà ở Cần Thơ và Hậu Giang tìm đến thu mua loại giống gà này. Từ đó, cho thấy hiệu quả rất là cao".

Mô hình nuôi gà Peru của anh Võ Hoàng Vinh đã khẳng định được tinh thần dám nghĩ, dám làm, ý chí vươn lên của tuổi trẻ, góp phần đưa phong trào thanh niên làm kinh tế giỏi ở địa phương ngày thêm phát triển.