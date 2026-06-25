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Nút giao An Phú dời mốc hoàn thành sang tháng 4-2027

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Dự án nút giao An Phú tiếp tục lùi tiến độ hoàn thành toàn bộ đến ngày 30-4-2027, trong đó nhiều hạng mục đã được đưa vào khai thác.

Dự án nút giao An Phú, tiếp tục lùi thời gian hoàn thành toàn bộ sang ngày 30-4-2027, thay vì mục tiêu về đích trong năm 2026 như yêu cầu trước đó của lãnh đạo thành phố.

Nút giao An Phú dời mốc hoàn thành sang tháng 4-2027- Ảnh 1.

Cầu vượt N3, nút giao An Phú (rẽ trái trực tiếp từ đại lộ Mai Chí Thọ sang Đồng Văn Cống) đã thông xe vào ngày 1-5-2026 vừa qua

Thông tin vừa được Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM (Ban Giao thông) cho biết tiến độ tổng thể dự án hiện đạt khoảng 78%.

Theo kế hoạch, cầu N4 (gói thầu XL10), phục vụ hướng lưu thông từ cầu Giồng Ông Tố rẽ phải vào đại lộ Mai Chí Thọ, sẽ hoàn thành và thông xe cuối tháng 7-2026. Đến cuối tháng 9-2026, cầu N1.1 và N1.3 (gói thầu XL12), tạo hướng lưu thông từ Mai Chí Thọ rẽ trái vào đường dẫn cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, sẽ được đưa vào khai thác.

Riêng cầu N1.2, kết nối từ đường Lương Định Của đến đường dẫn cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, cùng hạng mục mở rộng đường Lương Định Của đoạn từ Mai Chí Thọ đến Nguyễn Hoàng (gói thầu XL9), dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 4-2027. Hạng mục tháp trung tâm và cây xanh cảnh quan dự kiến hoàn thành cuối năm 2026.

Ban Giao thông cho biết mốc hoàn thành toàn bộ dự án vào ngày 30-4-2027 phụ thuộc vào việc bàn giao 22.012 m² mặt bằng thuộc Khu đô thị phát triển An Phú trong tháng 10-2026.

Như vậy, đây là lần tiếp theo dự án nút giao An Phú phải điều chỉnh tiến độ. Trước đó, trong chuyến kiểm tra công trường giữa tháng 3-2026, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đã yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh thi công để hoàn thành toàn bộ công trình trong năm 2026. Đầu năm nay, UBND TPHCM cũng đã điều chỉnh thời gian thực hiện dự án từ giai đoạn 2021-2025 sang giai đoạn 2021 - quý II/2026.

Nút giao An Phú có tổng mức đầu tư 3.408 tỉ đồng, được thiết kế theo mô hình nút giao khác mức hoàn chỉnh 3 tầng. Công trình gồm hầm chui 2 chiều kết nối cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây với đại lộ Mai Chí Thọ; các cầu vượt dạng chữ Y, nhánh rẽ trực tiếp cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Đến nay, nhiều hạng mục đã được đưa vào khai thác như hầm chui HC1-01 (thông xe ngày 30-6-2025), cầu vượt N2 (31-12-2025), hầm chui HC1-02 (2-2-2026) và gần đây nhất là cầu vượt N3, mở hướng rẽ trái trực tiếp từ đại lộ Mai Chí Thọ sang Đồng Văn Cống.

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Theo Ngọc Quý

Người Lao Động

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