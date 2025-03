Nút giao Tân Vạn sẽ hoàn thành vào cuối năm 2025

Thuộc gói thầu XL1, nút giao Tân Vạn có chiều dài khoảng 2,4km với thiết kế 3 tầng và 5 nhánh cầu. Dự án tiếp giáp trực tiếp với 6 tuyến giao thông lớn tại khu Đông gồm: Xa lộ Hà Nội, tuyến Metro số 1, tuyến Vành Đai 3, đường ĐT 743A (đoạn 3), đường ĐT 743A (đoạn 4) và đường Nguyễn Xiển.

Vượt tiến độ 1 năm

Mới đây, Phó thủ tướng Chính phủ cùng lãnh đạo TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai kiểm tra thực tế công trường dự án nút giao Tân Vạn (Bình Dương), thuộc dự án Vành Đai 3 và đoạn cầu cạn qua địa phận TP.Thủ Đức.

Phối cảnh nút giao Tân Vạn (Xa lộ Hà Nội - Vành Đai 3)

Báo cáo đoàn công tác của Phó thủ tướng, đại diện Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bình Dương cho biết, đang tập trung hoàn thành 100% mặt bằng trong tháng 3 để chủ đầu tư có cơ sở thực hiện các giải pháp thi công các gói thầu của dự án đường Vành Đai 3.

Trong đó, nút giao Tân Vạn, với thiết kế 3 tầng hiện đại là điểm kết nối then chốt giữa TP.Thủ Đức, Dĩ An và Biên Hòa. Đây là nút giao lớn nhất, phức tạp nhất của dự án Vành Đai 3, cần đầu tư đồng bộ để phát huy hiệu quả. Hiện, TP.HCM và Bình Dương đã làm việc, kiến nghị đầu tư hoàn chỉnh nút giao này với ngân sách khoảng 1.700 tỷ đồng.

Cụ thể, TP.HCM sẽ đầu tư tuyến chính (khoảng 800 tỉ đồng) của nút giao Tân Vạn và tỉnh Bình Dương đầu tư 3 tuyến nhánh (705 tỉ đồng). Dự kiến tới cuối năm 2025 sẽ cơ bản hoàn thành nút giao Tân Vạn, sớm hơn gần 1 năm so với kế hoạch ban đầu.

Thay đổi diện mạo khu Đông

Việc hoàn thành nút giao Tân Vạn vào cuối năm nay là một trong những hạng mục quan trọng nhất của dự án Vành Đai 3, góp phần đảm bảo thông xe 21 km đầu tiên của Vành Đai 3 trong năm nay, bao gồm đoạn cầu cạn qua TP. Thủ Đức và kết nối với Mỹ Phước - Tân Vạn.

Đồ họa nút giao Tân Vạn và tuyến Vành Đai 3

Đại diện Ban Giao thông TP.HCM, cho biết: "Dịp 30/4/2025, chúng tôi sẽ thông xe kỹ thuật một đoạn, và đến cuối năm, thêm 14,7 km sẽ hoàn thành, trong đó nút giao Tân Vạn đóng vai trò cốt lõi".

Đến cuối năm 2025, nút giao Tân Vạn cơ bản hoàn thành, tạo tiền đề để toàn tuyến Vành Đai 3 (76,3 km) hoàn thiện vào giữa năm 2026, khép kín kết nối vùng.

Mặt khác, việc hoàn thành nút giao Tân Vạn mang lại tác động sâu rộng đến khu vực tam giác kinh tế TP.HCM - Bình Dương - Đồng Nai.

Thứ nhất, về giao thông, nút giao này giảm ùn tắc, rút ngắn thời gian di chuyển giữa các trung tâm kinh tế lớn: từ TP. Thủ Đức đến Dĩ An, Biên Hòa chỉ còn 15-20 phút, đến trung tâm Quận 1 trong khoảng 30 phút.

Thứ hai, về kinh tế, với GRDP năm 2024 của TP.HCM (1,78 triệu tỷ đồng), Bình Dương (521.000 tỷ đồng) và Đồng Nai (260.300 tỷ đồng), tổng cộng hơn 2,56 triệu tỷ đồng, nút giao Tân Vạn sẽ thúc đẩy giao thương, logistics và dịch vụ, đặc biệt tại khu vực Tân Vạn - Dĩ An - Biên Hòa - vùng kinh tế năng động thu hút doanh nghiệp và chuyên gia quốc tế.

Thứ ba, về bất động sản, sự thông thoáng giao thông từ nút giao Tân Vạn sẽ kích thích sự phát triển của thị trường địa ốc. Đặc biệt, trong bối cảnh quỹ đất nội đô khan hiếm, các khu vực có hạ tầng đồng bộ quanh nút giao Tân Vạn trở thành điểm nóng, đáp ứng nhu cầu nhà ở gia tăng.

Cuối cùng, nút giao này góp phần mở rộng không gian đô thị, như Phó Thủ tướng Mai Văn Chính nhấn mạnh: "Vành đai 3 không chỉ hoàn thiện mạng lưới giao thông mà còn phát triển kinh tế vùng."

Sức hút dự án The Gió Riverside, liền kề nút giao Tân Vạn

Nằm ngay tâm điểm kết nối Xa lộ Hà Nội và đường Vành Đai 3, The Gió Riverside của An Gia (Mã: AGG) là dự án sở hữu vị trí chiến lược liền kề nút giao Tân Vạn, hưởng trọn lợi thế từ hệ thống hạ tầng khu vực.

Phối cảnh dự án The Gió Riverside

Nhờ lợi thế này, cư dân The Gió Riverside có thể nhanh chóng kết nối đến trung tâm TP.HCM thông qua trục Xa lộ Hà Nội; kết nối đến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây thông qua đường Vành Đai 3; kết nối đến sân bay quốc tế Long Thành thông qua cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu; kết nối đến các thành phố Dĩ An, Thuận An, Thủ Dầu Một thông qua tuyến ĐT 743A hoặc cao tốc Mỹ Phước - Tân Vạn. Đồng thời, nhanh chóng kết nối đến TP Biên Hòa thông qua cầu Đồng Nai chỉ trong ít phút di chuyển.

Theo An Gia, với mạng lưới giao thông đồng bộ, The Gió Riverside không chỉ sở hữu lợi thế kết nối linh hoạt, thuận tiện mà còn hưởng lợi từ sự phát triển mạnh mẽ của hạ tầng khu vực, mở ra tiềm năng khai thác thương mại và gia tăng giá trị bền vững trong tương lai.

Hồ bơi hoàng hôn vô cực trên tầng 40 The Gió Riverside

Là dự án trọng điểm trong năm 2025 của An Gia, The Gió Riverside có quy mô 2 tòa tháp cao 40 tầng, cung cấp ra thị trường khoảng 3.000 căn hộ. Dự án sở hữu chuỗi tiện ích cao cấp, dịch vụ hiện đại, pháp lý hoàn chỉnh. Xung quanh dự án cũng tập hợp nhiều công trình tiện ích như bến xe Miền Đông mới, Aeon Mall Biên Hòa, làng Đại học Thủ Đức, khu du lịch Suối Tiên, Sơn Tiên, sân Golf Thủ Đức…

Chuyên gia nhận định, sự phát triển của tuyến đường Vành Đai 3 và các nút giao trọng điểm như Tân Vạn sẽ mở ra cơ hội lớn cho thị trường địa ốc khu Đông TP.HCM. Trong đó, các dự án có hạ tầng đồng bộ, kết nối thuận tiện và pháp lý hoàn chỉnh như The Gió Riverside sẽ trở thành điểm đến cho người mua nhà ở lẫn nhà đầu tư.