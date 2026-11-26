Ngày 24/11/2026 tại Kansas, Nutifood công bố sự hiện diện của Nutifood American Nutrition Science, pháp nhân chiến lược giữ vai trò kết nối năng lực nghiên cứu và phát triển sản phẩm của doanh nghiệp với hệ sinh thái khoa học, nguyên liệu và sản xuất tại Hoa Kỳ.

Cột mốc được đánh dấu bằng lễ ký kết giữa Nutifood American Nutrition Science và Dairy Farmers of America (DFA), dưới sự chứng kiến của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco và lãnh đạo cấp cao của các tổ chức ngành sữa hàng đầu Hoa Kỳ.

Nền tảng cho bước tiến tại Hoa Kỳ

Sự ra đời của Nutifood American Nutrition Science diễn ra khi những nền tảng quan trọng cho chiến lược toàn cầu của Nutifood đã hội tụ.

Sau hơn 25 năm phát triển, Nutifood đã xây dựng năng lực nghiên cứu tại Việt Nam, Thụy Điển và Úc, đồng thời tích lũy kinh nghiệm phát triển các giải pháp dinh dưỡng theo nhu cầu chuyên biệt. Đầu năm 2026, Công thức FDI được Văn phòng Sáng chế và Thương hiệu Hoa Kỳ (USPTO) cấp bằng sáng chế, bổ sung một tài sản trí tuệ được quốc tế công nhận vào nền tảng khoa học của doanh nghiệp.

Trong khi đó, Hoa Kỳ sở hữu ngành sữa quy mô lớn cùng hệ sinh thái phát triển về nguyên liệu, sản xuất, R&D và nghiên cứu lâm sàng. Đây là môi trường phù hợp để Nutifood chuyển từ hoạt động xuất khẩu sang tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị khoa học dinh dưỡng tại một trong những thị trường có tiêu chuẩn khắt khe hàng đầu thế giới.

Nutifood American Nutrition Science được thành lập để hiện thực hóa bước chuyển này. Pháp nhân không chỉ đạm nhiệm vai trò phát triển thị trường, mà còn là đầu mối kết nối tài sản trí tuệ và kinh nghiệm nghiên cứu của Nutifood với các nguồn lực khoa học, công nghệ và công nghiệp tại Hoa Kỳ.

Liên minh Khoa học Dinh dưỡng với bốn đối tác đầu ngành

Nutifood mở rộng mạng lưới kết nối và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học dinh dưỡng thông qua Liên minh Khoa học Dinh dưỡng tại Hoa Kỳ, với sự tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp và đơn vị nghiên cứu trong ngành sữa và khoa học dinh dưỡng, gồm California Milk Advisory Board (CMAB), California Dairies, Inc. (CDI), Dairy Farmers of America (DFA) và NIS Labs.

Mỗi đối tác bổ sung một năng lực chuyên biệt. CMAB kết nối Nutifood với hệ sinh thái ngành sữa California và nguồn nguyên liệu mang chứng nhận Real California Milk. CDI bổ sung năng lực chế biến, sản xuất quy mô lớn và hệ thống kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt theo yêu cầu của ngành sữa Hoa Kỳ.

Ở chiều sâu nghiên cứu, DFA mang đến nguồn lực về R&D, đổi mới công thức và khả năng ứng dụng ở quy mô công nghiệp. NIS Labs hoàn thiện hệ sinh thái bằng năng lực nghiên cứu và thực chứng khoa học, trải dài từ thử nghiệm trong phòng thí nghiệm, tiền lâm sàng đến nghiên cứu trên người.

Lễ ký kết với DFA đánh dấu bước tiến của Nutifood trong việc kết nối nguồn lực nghiên cứu và đổi mới tại Hoa Kỳ.

Thay vì hợp tác riêng lẻ theo từng dự án, Nutifood kết nối các thế mạnh này trong một hệ sinh thái xuyên suốt, bao gồm nguyên liệu, sản xuất, R&D và nghiên cứu lâm sàng. Cấu trúc này giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong quá trình phát triển giải pháp dinh dưỡng, đồng thời nâng cao khả năng đáp ứng các yêu cầu khoa học và chất lượng tại nhiều thị trường.

Ông Trần Bảo Minh, Phó Chủ tịch HĐQT Nutifood, chia sẻ: "Mỗi lứa tuổi, thể trạng và giai đoạn sống đều cần giải pháp dinh dưỡng chuyên biệt dựa trên khoa học chứng cứ. Đó là lý do Nutifood American Nutrition Science tại Hoa Kỳ không dừng lại ở việc tìm kiếm nguyên liệu hay nhà máy, mà liên minh chiến lược với CMAB, CDI, DFA và NIS Labs để kết hợp công nghệ, năng lực nghiên cứu hàng đầu của Mỹ, tạo ra các chuẩn mực dinh dưỡng mới phục vụ người tiêu dùng toàn cầu."

‎Đại diện Nutifood tìm hiểu hệ thống vận hành và năng lực sản xuất trong chuyến tham quan nhà máy California Dairies, Inc. (CDI).





Việc thiết lập Nutifood American Nutrition Science và liên minh bốn đối tác đánh dấu bước phát triển mới trong hành trình quốc tế của Nutifood. Từ nền tảng nghiên cứu và tài sản trí tuệ đã tích lũy, doanh nghiệp đang chủ động kết nối các nguồn lực hàng đầu tại Hoa Kỳ để nâng cao năng lực cạnh tranh và từng bước định hình vị thế tập đoàn khoa học dinh dưỡng toàn cầu.