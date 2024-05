Nvidia "lạnh sống lưng" trước yêu cầu mới của chính phủ Trung Quốc với các hãng công nghệ trong nước

Theo thông tin từ The Information, các quan chức Trung Quốc đã khuyến nghị các "ông lớn" công nghệ trong nước, bao gồm Alibaba, Baidu, ByteDance (công ty mẹ của TikTok) và Tencent, cắt giảm chi tiêu cho chip do nước ngoài sản xuất, đặc biệt là chip Nvidia. Nguồn tin cho biết, các công ty công nghệ Trung Quốc hiện được kỳ vọng sẽ mua số lượng chip AI sản xuất trong nước và nước ngoài ngang bằng nhau cho các trung tâm dữ liệu mới của họ.



Tuy nhiên, The Information cũng cho biết rằng chỉ thị này chưa được thực thi một cách nghiêm ngặt và không rõ liệu có hình phạt nào sẽ được áp dụng đối với các công ty không tuân thủ hay không. Đại diện của Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin và bốn "gã khổng lồ" công nghệ đã không trả lời yêu cầu bình luận từ The Information. Nvidia cũng từ chối bình luận về báo cáo của The Information.

Chỉ thị mới của chính phủ Trung Quốc được xem như một "gáo nước lạnh" dội vào Nvidia, khi công ty đang nỗ lực đưa ra các sản phẩm chuyên biệt cho thị trường Trung Quốc. Nvidia đang phát triển ba GPU mới dành riêng cho Trung Quốc - H20, L20 và L2. Theo Reuters, cả ba con chip này được thiết kế để đáp ứng các hạn chế theo quy định về lệnh trừng phạt hiện hành của Mỹ.

Trung Quốc là thị trường quan trọng và là nguồn doanh thu quan trọng cho Nvidia. Quốc gia này chiếm 19% doanh thu chip trung tâm dữ liệu của Nvidia trong năm tài chính 2023. Vào tháng 2, Giám đốc tài chính của Nvidia, Colette Kress, nói với nhà đầu tư rằng các hạn chế xuất khẩu của Mỹ đã khiến mức đóng góp của Trung Quốc vào tổng doanh thu giảm xuống "tỷ lệ phần trăm ở mức trung bình một chữ số".

"Nếu Trung Quốc không thể mua từ Mỹ, họ sẽ tự sản xuất. Vì vậy, Mỹ phải cẩn thận. Trung Quốc là một thị trường rất quan trọng đối với ngành công nghệ", Giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang nói với Financial Times vào tháng 5 năm 2023.

Nỗ lực của Nvidia có thể sẽ "đổ sông đổ bể" với những diễn biến mới này. "Nếu chúng tôi bị tước quyền tiếp cận thị trường Trung Quốc, chúng tôi không có phương án dự phòng cho điều đó. Không có Trung Quốc thứ hai, chỉ có một Trung Quốc", Ông Huang cho biết trong cuộc phỏng vấn với FT.

Những khó khăn của Nvidia cho thấy những thách thức to lớn mà các công ty đang bị cuốn vào "cơn gió ngược" địa chính trị của căng thẳng Mỹ-Trung phải đối mặt.

Chẳng hạn, "gã khổng lồ" công nghệ Apple có trụ sở tại Cupertino, đang nỗ lực đa dạng hóa chuỗi cung ứng của mình ra khỏi Trung Quốc. Bên cạnh việc dựa vào Ấn Độ để sản xuất iPhone, Apple đã đầu tư gần 16 tỷ USD vào các nhà cung cấp Việt Nam, Bloomberg đưa tin vào tháng 4, trích dẫn một tuyên bố mà họ có được.