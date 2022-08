Ồ ạt lập dự án, giải ngân tốc độ rùa

Các chủ đầu tư nói gì?

Giải thích lý do dự án Trung tâm Triển lãm Quy hoạch TPHCM chậm trễ, ông Huỳnh Xuân Thụ, Phó chánh Văn phòng Sở Quy hoạch Kiến trúc TPHCM phân trần, quá trình xây dựng gặp khó khăn do việc lựa chọn vật liệu xây dựng giữa ban quản lý và nhà thầu không thống nhất. Sau nhiều chỉ đạo của lãnh đạo TPHCM, công trình tái khởi động từ tháng 3/2022 và đặt mục tiêu hoàn tất vào năm 2023, trễ 7 năm so với kế hoạch.

Theo đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư các công trình dân dụng công nghiệp TPHCM, dự án Bệnh viện Nhi đồng TPHCM chưa giải ngân vốn là do vừa qua Kiểm toán Nhà nước vào kiểm toán và kết thúc vào ngày 10/6. Trên cơ sở kết quả kiểm toán, nhà thầu và chủ đầu tư thực hiện các thủ tục, chốt lại khối lượng rồi thanh toán. Đối với dự án Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, trước đây dự án do nhà trường làm chủ đầu tư và mới chuyển giao nhiệm vụ này cho Ban Quản lý dự án đầu tư các công trình dân dụng công nghiệp TPHCM vào ngày 4/8. Sau khi chuyển giao, chủ đầu tư mới phải làm công tác bàn giao toàn bộ thủ tục pháp lý nên chưa thể giải ngân.