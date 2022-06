Ồ ạt rút BHXH một lần: Không nên hạn chế quyền của người lao động

Muốn NLĐ ở lại với BHXH thì phải có chính sách an sinh tốt

Đóng góp ý kiến để hoàn chỉnh Luật BHXH, bạn đọc Võ Tuấn Hải cho rằng nên sửa luật nhưng không được hạn chế quyền của NLĐ, cho phép NLĐ có quyền lựa chọn rút 1 lần hoặc bảo lưu để hưởng hưu dù họ đóng BHXH bao nhiêu năm đi nữa. Nếu muốn NLĐ ở lại với BHXH thì phải có chính sách an sinh tốt, khi NLĐ thấy được cái lợi của việc ở lại hệ thống thì chả ai rút 1 lần. "Trước mắt là giảm tuổi hưu, tăng mức hưởng, tính trung bình 5 năm cuối cho tất cả chứ không phân biệt đối xử, Bộ đội, công an nếu xuất ngũ cũng phải chờ hưu như lao động ngoài quốc doanh, không hạn chế quyền lựa chọn của NLĐ" – bạn đọc này đề xuất. Tương tự, bạn đọc tên bày tỏ: "Nếu đã đóng đủ BHXH để có lương hưu thì được lựa chọn lĩnh lương hưu theo nguyên tắc đóng bao nhiêu năm BHXH sẽ được hưởng lương hưu bấy nhiêu năm, thời điểm lĩnh lương hưu do người lao động tự quyết định".