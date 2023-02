Ở chung cư chật chội, mẹ Hà Nội tặng các con chuyến nghỉ dưỡng tại Mộc Châu khoáng đạt và thơ mộng

Công việc bận rộn chị Huyền (32 tuổi, giảng viên tiếng Trung, Hà Nội) ít có thời gian cho các con đi chơi. Hơn nữa chị nhận thấy việc con sống ở chung cư bị gò bó về không gian. Điều này không tốt cho sự phát triển toàn diện của trẻ. Chính vì thế mẹ trẻ quyết định đưa cả nhà đi Mộc Châu nghỉ dưỡng. Đây cũng được coi là chuyến du xuân đầu năm của gia đình. Khỏi phải nói hai đứa con của chị Huyền rất hào hứng.

Mẹ trẻ chia sẻ: "Con được đi thăm rừng mận thấy hoa mận nở rộ và đã có những quả bé bé nhìn thích mê, đến đồi chè tham quan vườn chè gặp các bạn người dân tộc Mông, tìm hiểu cuộc sống thường ngày của các bạn ấy. Đặc biệt các con được trải nghiệm hái dâu tây, ngắm hoa tam giác mạch. Đây đều là những điều con lần đầu tiên được khám phá vì vậy các bé nhà mình rất thích thú, hào hứng".

Hai bé nhà chị Huyền khá hào hứng trong chuyến nghỉ dưỡng tại Mộc Châu này.

Dưới đây là toàn bộ chia sẻ của mẹ trẻ về chuyến nghỉ dưỡng tại Mộc Châu cho cả gia đình



- Di chuyển:

Đoàn nhà mình thuê bao xe 16 chỗ chở cả đi cả về và chở đến các điểm trong Mộc Châu.

Trước khi đi mình có xem dự báo thời tiết Mộc Châu là mưa rào âm u. Khi đó mình khá lo lắng, sợ đi đường mây mù nguy hiểm và đi mưa về cả nhà đặc biệt là 2 con có thể bị ốm. Nhưng đến nơi trời nắng mát thời tiết siêu đẹp.

- Ăn uống thế nào khi nghỉ dưỡng tại Mộc Châu:

Chúng mình ăn trưa tại nhà hàng Tuân Gù nổi tiếng Mộc Châu. Nhà hàng đông khách mà vẫn lên món khá nhanh, có lúc phải tự vào lấy gia vị chấm nhưng không sao vì đồ ăn khá ngon và nhiều. Các con mình được thưởng thức nhiều món ngon như gà nướng lu, cá suối và thịt trâu cuốn mềm ngon. Tối gia định mình đặt BBQ sân ngoài trời tại homestay luôn. Mình đặt suất 220.000 đồng/người lớn và lẩu gà 490.000 đồng/ nồi. BBQ đầy đặn và ướp rất ngon. Nhà mình rất ấn tượng với nước lẩu. Sáng thì chúng mình ăn bánh mỳ bò sốt vang cũng khá ngon, trẻ con nhà mình trưa đòi ăn tiếp mà mình sợ thịt rồi nên đặt ăn cơm canh rau trứng bình thường ở homestay.

Các bé có không gian rộng lớn để vuiu chơi, nô đùa, hòa mình vào thiên nhiên.





- Chỗ ở tại Mộc Châu:

Mình muốn ở homestay có BBQ để trải nghiệm, cũng có tìm hiểu một vài chỗ nhưng do đặt sát ngày đi nên không còn nhiều lựa chọn, đoàn nhà mình được giới thiệu của một người bạn nên đặt luôn ở Na's house. Phòng hơi bé nhưng sạch sẽ, giá hợp lý, chủ thân thiện nhiệt tình. Cảnh khá chill và view núi đẹp. Ở đây có phòng nhà sàn cộng đồng, nhưng mình thuê căn family nhỏ. Ở đây giờ giấc check in check out thoải mái hơn, đến 3h chiều chủ nhật mình mới check out nên trẻ con được ngủ giấc trưa.

Vườn mận Mộc Châu rất đẹp và thơ mộng. Con gái chị Huyền đã chụp được nhiều ảnh như ý tại đây.





- Lịch trình nghỉ dưỡng tại Mộc Châu 2 ngày 1 đêm:

Sáng xuất phát từ Hà Nội đi Mộc Châu, trên đường đi có nhiều vườn hoa đào, hoa mận, hoa cải và khu tham quan rất đẹp có thể dừng lại nghỉ và check in.

Trưa đến thẳng Tuân gù ăn và về check in ngủ trưa tại homestay. Chiều 15h dậy đi vườn mận Nà ka và đồi chè. Nhà mình đi thẳng vào vườn mận cuối cùng. Mình được giới thiệu vườn Thanh Bình nào đó có cả mận, hồng, cam nhưng vì muốn ngắm mận nhất nên đi Nà ka thôi. Giá vào chụp ảnh các vườn chỉ khoảng 20.000-30.000 đồng, trẻ con miễn phí. Đồi chè không mất phí vào.

Tối về ăn BBQ và nghỉ tại homestay, có phố đi bộ Mộc Châu mới nhưng 1 bạn bé nhà mình bị mệt nên mình ở lại nghỉ ngơi. Các địa điểm tham quan ở đây khá cách xa nhau (vườn mận Nà ka cách homestay 20km, đồi chè 15km…).

Ngoài vườn mận thì rừng hoa tam giác mạch, đồi thông, đồi chè cũng rất ấn tượng tại Mộc Châu

.Hôm sau thì sau khi ăn sáng, nhà mình tự thuê xe máy tách đoàn đi loanh quanh. Rừng thông bản Áng cách homestay 1km, vào đó rất đẹp, như một Đà Lạt thu nhỏ, có rừng thông và khu trò chơi cho các con nên các bé nhà mình rất thích. Đồ ăn uống giá cũng rất phải chăng. Giá vé 80.000 đồng đi cuối tuần. Buổi tối ở đây miễn phí. Trong đó có đầy đủ cả vườn dâu, vườn hoa hướng dương nhưng nếu đông khách thăm quan không còn nhiều quả chín thì mọi người có thể đi xung quanh khu rừng thông hoặc đi xe máy trên đường đi cũng có rất nhiều vườn dâu, ở Mộc Châu đi đâu cũng thấy dâu. Đoàn nhà mình xe chở đi thác Nàng tiên cách đó 30km và thấy nói đường vào khó đi, lúc vào phải thuê xe ôm người dân 150.000 đồng/người, cả đi cả về mà trải nghiệm được lao dốc. Họ chở tim muốn bắn ra ngoài vì sợ.

Trưa nhà mình mua dâu và thăm quan vườn hoa hướng dương. Dâu tươi và ngọt, được vào miễn phí và ăn thoải mái, ra cân số cân tính tiền. Giá dâu là 300.000 đồng/kg. Đồi hoa mặt trời và vườn dâu đẹp lắm mà mệt rồi nên mình không chụp ảnh nữa. Sau đó nhà mình về homestay ăn trưa nghỉ ngơi chiều 3h về, trên đường về dừng mua đồ làm quà (dâu tây, mận, sữa chua) nhưng mận chua và sữa chua không đậm như Ba Vì, ai thích ăn vị thanh thanh thì chấp nhận được. Kinh nghiệm mua dâu của mình là càng đi về phía Hà Nội (xa dần thị trấn Mộc Châu thì càng rẻ. Hoa mận hoa đào 20.000 đồng/bó siêu nụ siêu hoa.

Vợ chồng chị Huyền cũng có dịp để hâm nóng tình cảm vợ chồng.

- Tổng chi phí:



Tính cả quà (mình chỉ mua dâu tây) thì cả nhà mình hết gần 4 triệu đồng. Mình thấy khá rẻ so với những gì được trải nghiệm. Đặc biệt các con có cơ hội được trải nghiệm không gian mới, được tìm hiểu văn hóa ẩm thực Mộc Châu. Các con có điểm vui chơi rộng rãi, khoảng đạt. Những điều này ở Hà Nội mình ít có điều kiện cho con trải nghiệm. Khi thấy các con được vui chơi, nô đùa, thích thú những nơi mình đến bản thân mình là mẹ nên cảm thấy rất xúc động. Nếu có cơ hội mình sẽ quay trở lại đây đi nhiều điểm khác chưa được đi.