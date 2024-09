Ổ cờ bạc trực tuyến 250 tỷ bị công an đánh sập, nhiều xe sang bị tạm giữ

Các đối tượng điều hành đường dây bị bắt giữ (Ảnh: Công an tỉnh Nghệ An)

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã phá thành công chuyên án, bắt nhóm 17 đối tượng đánh bạc trực tuyến với tổng số tiền giao dịch hơn 10 triệu USD (tương đương hơn 250 tỷ đồng) xảy ra trên địa bàn tỉnh Nghệ An và một số tỉnh, thành phố khác trên cả nước.

Theo đó, cơ quan điều tra đã phát hiện một ổ nhóm đánh bạc trực tuyến dưới hình thức chọn quyền nhị phân (BO) trên website “Lokichi.com” hoạt động lưu động, quy mô liên tỉnh, xuyên quốc gia với máy chủ đặt tại nước ngoài do các đối tượng người nước ngoài điều hành có phương thức, thủ đoạn rất tinh vi, chuyên nghiệp.

Tại Việt Nam, đường dây đánh bạc trên do Trần Vũ Toàn, (sinh năm 1990), trú tại quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh và Nguyễn Đình Khởi (sinh năm 1994), trú tại huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên cầm đầu.

“Lokichi.com” là một website đánh bạc dưới hình thức đầu tư chọn quyền nhị phân dựa trên sự biến động của cặp tiền ảo BTC/USDT. Sau khi đăng ký tài khoản đánh bạc trên website này, người chơi sẽ dự đoán xu hướng lên, xuống của cặp tiền ảo BTC/USDT, từ đó chọn lệnh mua hoặc bán, mỗi phiên đặt cược có thời gian là 30 giây.

Kết thúc phiên giao dịch, nếu hướng lên, xuống của cặp tiền ảo khớp với dự đoán và đặt cược của người chơi thì người chơi thắng được 95% số tiền đặt cược, ngược lại nếu đặt lệnh mua, bán trái ngược với hướng lên, xuống của đồng tiền ảo thì người chơi sẽ mất toàn bộ số tiền đặt cược.

Đáng chú ý, để lôi kéo thêm nhiều người chơi tham gia vào đường dây đánh bạc trên, Trần Vũ Toàn cùng các đối tượng khác sử dụng các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram… để đánh bóng tên tuổi, khoe khoang sự giàu có sau khi tham gia sàn giao dịch “Lokichi.com” bằng cách chụp ảnh, mua sắm xe sang, hàng hiệu, đi du lịch nhiều nơi...

Xác định tính chất và mức độ nghiêm trọng của hành vi do nhóm đối tượng này gây ra, Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An chỉ đạo Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đồng chủ trì xác lập chuyên án, tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ khẩn trương triệt xóa.

Sau thời gian theo dõi, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, trong 2 ngày (29-30/8/2024), dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng Phòng Cảnh sát hình sự đồng chủ trì, phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương trên nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, đồng loạt bắt giữ 17 đối tượng (gồm 10 nam, 7 nữ, độ tuổi từ 21 đến 42) tại các địa bàn Nghệ An, Hà Tĩnh, TP Hà Nội, Yên Bái, Quảng Nam, TP. Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Phú Yên, Kon Tum và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tại Nghệ An, liên quan đến đường dây đánh bạc nêu trên, Cơ quan Công an đã tiến hành bắt giữ 4 đối tượng do Hoàng Thị Hoa (sinh năm 1982) cầm đầu. Công an cũng bắt giữ thêm 3 đối tượng khác gồm: Trịnh Xuân Đức (sinh năm 2001); Trần Thị Xuân (sinh năm 1987) và Hoàng Thị Thu Trang (sinh năm 1987).

Tang vật trong chuyên án mà Cơ quan Công an thu giữ gồm: 5 ô tô; 20 điện thoại cảm ứng; 1 bộ máy tính bàn. Bước đầu xác định, chỉ tính từ đầu năm 2024 đến nay, tổng số tiền các đối tượng giao dịch đánh bạc trực tuyến từ diễn đàn Lokichi.com lên tới hơn 10 triệu USD (tương đương hơn 250 tỷ đồng).

Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng đều khai nhận hành vi phạm tội. Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự đang tạm giữ 17 đối tượng nêu trên, củng cố tài liệu, chứng cứ và tiếp tục đấu tranh, mở rộng chuyên án.