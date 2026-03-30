Ở con lợn có 1 món nội tạng cực giàu collagen, thúc đẩy tiêu hóa, phục hồi mô tổn thương: Ra chợ là mua được

Nhắc tới các món nội tạng lợn thì không thể nào bỏ qua lòng lợn, gan lợn hay phổi lợn. Tuy nhiên, có 1 bộ phận rất bổ, giàu collagen và cực tốt cho tiêu hóa thì lại ít người biết mà ăn: Dạ dày lợn. Còn gọi là bao tử lợn, bao tử heo.

Trong thế giới nội tạng lợn, nếu gan được ví như "kho báu" vitamin thì dạ dày lợn chính là "viên ngọc quý" về collagen và dinh dưỡng phục hồi. Không chỉ là nguyên liệu tạo nên những món ăn dai giòn, đậm đà như hầm tiêu xanh hay nấu hạt sen, dạ dày lợn còn được các chuyên gia đánh giá cao nhờ khả năng bồi bổ đặc biệt cho hệ tiêu hóa và nhan sắc.

Dưới đây là những lợi ích sức khỏe và làm đẹp bất ngờ từ món ăn dân dã này:

Nguồn cung cấp collagen dồi dào cho làn da và khớp

Khác với các phần nội tạng khác, dạ dày lợn sở hữu lớp thành cơ săn chắc chứa lượng collagen cực kỳ ấn tượng. Đây là thành phần cốt lõi giúp duy trì độ đàn hồi của làn da, làm chậm quá trình hình thành nếp nhăn và giúp da căng bóng tự nhiên. Việc bổ sung collagen từ dạ dày lợn thông qua các món hầm mềm còn hỗ trợ tái tạo mô sụn, giảm tổn thương khớp và giữ cho các sợi liên kết trong cơ thể luôn dẻo dai.

Phục hồi niêm mạc và thúc đẩy tiêu hóa

Nhờ sự kết hợp giữa collagen và các axit amin thiết yếu, dạ dày lợn đóng vai trò như một "liều thuốc" tự nhiên giúp chữa lành các tổn thương ở niêm mạc đường tiêu hóa. Lớp chất nhầy đặc trưng của bộ phận này khi được chế biến đúng cách sẽ tạo ra màng bảo vệ, giúp giảm tác động của axit dịch vị lên thành dạ dày, từ đó hạn chế nguy cơ viêm loét. Những người thường xuyên đầy hơi, khó tiêu hoặc ăn uống thất thường sẽ thấy hệ tiêu hóa êm dịu hơn sau khi sử dụng món ăn này.

Bổ máu và cải thiện tình trạng thiếu sắt

Dạ dày lợn là nguồn cung cấp sắt và protein chất lượng cao, hai nguyên tố quan trọng để tổng hợp hemoglobin. Với những người có làn da xanh xao, thường xuyên mệt mỏi do thiếu máu, đặc biệt là phụ nữ và người mới ốm dậy, bổ sung dạ dày lợn giúp tăng lưu lượng máu, phục hồi thể lực và mang lại vẻ hồng hào cho diện mạo.

Củng cố hệ miễn dịch và thị lực

Bên cạnh collagen, dạ dày lợn còn chứa vitamin a, nhóm vitamin b cùng các khoáng chất như canxi và phốt pho. Các dưỡng chất này không chỉ hỗ trợ chuyển hóa năng lượng, giúp xương chắc khỏe mà còn bảo vệ thị lực và tăng cường hàng rào miễn dịch. Protein trong dạ dày lợn tham gia trực tiếp vào quá trình sửa chữa các mô cơ bị tổn thương, thúc đẩy tái tạo tế bào mới nhanh chóng.

Một số lưu ý để ăn dạ dày lợn ngon mà vẫn khỏe

- Chọn nguyên liệu sạch: Nên mua dạ dày lợn tươi, nguồn gốc rõ ràng, không có mùi hôi lạ. Tránh mua hàng đã để lâu hoặc bảo quản không đúng cách.

- Sơ chế kỹ: Lộn trái dạ dày, rửa sạch với muối, gừng và rượu để khử mùi, sau đó tráng lại nhiều lần với nước sạch.

- Cách chế biến: Hầm mềm là phương pháp tốt nhất để giữ trọn dinh dưỡng và collagen. Có thể kết hợp cùng các nguyên liệu bổ dưỡng như kỷ tử, bong bóng cá, hạt sen để tăng tác dụng bồi bổ. Nên hạn chế các món nhiều dầu mỡ.

- Lượng ăn khuyến nghị: Chỉ nên ăn 1-2 lần/tuần, mỗi lần 50-100g dạ dày lợn đã nấu chín kỹ để tránh gây khó tiêu.

- Người không nên ăn: Người bị mỡ máu cao, béo phì, bệnh gan mật hoặc tiêu hóa kém nên hạn chế. Ngoài ra, trẻ nhỏ dưới 2 tuổi không nên ăn vì hệ tiêu hóa chưa hoàn thiện.

Nguồn và ảnh: NetEase Health, Aboluowang