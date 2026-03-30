5 điều tuyệt đối không nên làm khi dùng nồi chiên không dầu

Theo Lam Chi | 30-03-2026 - 05:10 AM | Sống

Nồi chiên không dầu là một trong những thiết bị nhà bếp được ưa chuộng nhất hiện nay vì nhanh, tiện và dễ dùng. Nhưng dễ dùng không đồng nghĩa với việc ai cũng đang dùng đúng cách. Chỉ vài sai sót nhỏ khi dùng thiết bị này cũng có thể ảnh hưởng tới chất lượng món ăn, độ bền của thiết bị và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

5 lỗi sai khi dùng nồi chiên không dầu

Theo Cathy Yoder, chuyên gia về nồi chiên không dầu của Empowered Cooks, đây là 5 lỗi rất phổ biến mà nhiều người vẫn gặp phải khi dùng nồi chiên không dầu.

1. Rời khỏi bếp khi nồi chiên không dầu đang hoạt động

Nhiều người cho rằng chỉ cần cài giờ rồi để nồi tự chạy là xong. Nhưng đây lại là một thói quen không nên duy trì. Nồi chiên không dầu không phải thiết bị có thể “bật lên rồi bỏ mặc” hoàn toàn như nồi nấu chậm. Trong quá trình vận hành, người dùng vẫn nên ở gần để kịp xử lý nếu xuất hiện dấu hiệu bất thường như khói, mùi khét.

Bên cạnh đó, nhiều món ăn chế biến bằng nồi chiên không dầu cần được lật mặt hoặc lắc giỏ giữa chừng để chín đều và lên màu đẹp hơn. Nếu rời khỏi bếp quá lâu, người dùng không chỉ dễ bỏ lỡ bước này mà còn có thể khiến món ăn bị khô, cháy hoặc kém ngon hơn mong muốn.

2. Dùng quá nhiều dầu

Nhiều người nghĩ cho thêm dầu sẽ giúp món ăn ngon hơn, nhưng trong đa số trường hợp điều này không thực sự cần thiết. Một số loại thịt sẽ tự tiết ra lượng mỡ đủ dùng trong quá trình nấu, như da gà có thể tự giòn nhờ phần mỡ sẵn có. Dầu chỉ nên dùng tiết chế trong những trường hợp cần giúp gia vị bám tốt hơn hoặc tránh lớp bột bị khô.

3. Để quá nhiều thực phẩm vào giỏ chiên

Chuyên gia Yoder cho biết: “Nồi chiên không dầu hoạt động theo nguyên lý lưu thông khí nóng, tương tự một lò nướng đối lưu cỡ nhỏ. Nếu muốn món ăn giòn đúng kiểu ‘chiên’, không khí phải có đủ không gian để luân chuyển quanh từng miếng thực phẩm”.

Bởi vậy, vị chuyên gia này khuyến nghị người dùng nên xếp đồ ăn cách nhau hợp lý, tốt nhất là thành một lớp. Nếu xếp quá đầy, món ăn không chỉ chín không đều mà còn có thể chạm vào bộ phận gia nhiệt phía trên.

4. Cho thực phẩm quá nhẹ hoặc quá nhỏ vào nồi chiên không dầu

Một lỗi khác khá phổ biến là cho những loại thực phẩm quá nhẹ hoặc quá nhỏ vào nồi chiên không dầu mà không có biện pháp cố định. Do thiết bị hoạt động bằng luồng khí nóng lưu thông mạnh, các món nhẹ như cải xoăn sấy có thể bị thổi bay tứ phía. Với các nguyên liệu nhỏ, nguy cơ còn nằm ở chỗ chúng có thể lọt qua khe giỏ và rơi xuống bộ phận gia nhiệt, từ đó gây khói và làm việc vệ sinh trở nên khó khăn hơn.

Ngoài ra, người dùng cũng cần thận trọng khi đặt giấy nến hoặc giấy bạc vào nồi chiên không dầu. Do đây là những vật liệu khá nhẹ, chúng có thể bị luồng khí nóng thổi bay, quệt vào thanh nhiệt bên trên và làm tăng nguy cơ cháy. Không chỉ vậy, nếu đặt không đúng cách, giấy nến hoặc giấy bạc còn có thể cản trở quá trình lưu thông không khí nóng, khiến nhiệt tập trung cục bộ bên trong thiết bị. Khi sử dụng, nên đặt giấy sát đáy khay và luôn có thực phẩm đè lên phía trên để hạn chế xê dịch trong lúc nồi hoạt động.

5. Không vệ sinh thiết bị đúng cách

Nhiều người chỉ rửa giỏ chiên mà quên lau bộ phận gia nhiệt bên trong máy. Theo chuyên gia Yoder, đây là sai lầm rất phổ biến, bởi trong quá trình nấu, dầu mỡ và vụn thức ăn có thể bắn lên khu vực này. Nếu để lâu, cặn bẩn sẽ tích tụ, ảnh hưởng tới vệ sinh và chất lượng món ăn ở những lần nấu sau.

Sau khi nồi nguội hẳn, người dùng nên dùng khăn mềm hoặc khăn giấy ẩm lau sạch phần cặn bám.

