Hốt hoảng với dịch vụ "luộc chân trong nồi lẩu" ở Trùng Khánh: Tưởng hành xác ai dè sướng rần rần!

Trùng Khánh (Trung Quốc) vốn nổi tiếng là "thành phố 3D" với những con dốc vắt vẻo đi mỏi nhừ đôi chân và nền ẩm thực cay tê tái. Nếu đã cất công lặn lội đến tận đây, ngoài việc xì xụp một nồi lẩu bò cay nồng sặc sụa, hội chị em mê xê dịch nhất định phải ghim ngay một dịch vụ đang làm mưa làm gió trên mạng xã hội Xiaohongshu: "Massage ngâm chân nồi lẩu".

Lần đầu nhìn thấy cảnh đôi bàn chân nhúng vào một cái nồi chia ngăn y hệt nồi lẩu uyên ương, nước sôi sùng sục, đỏ au màu ớt và nổi lềnh phềnh đủ thứ mắm muối gia vị, nhiều người không khỏi hốt hoảng tưởng đâu đang chịu hình phạt thời trung cổ. Nhưng sự thật đằng sau trải nghiệm "nhìn thót tim, chạm vào tê tái" này lại khiến bất cứ ai, sau một ngày trèo đèo lội suối rã rời, cũng phải nhắm mắt thốt lên: "Đỉnh của chóp!".

Nồi lẩu "siêu to khổng lồ" nhưng không dành để ăn

Nói cho vuông thì người Trùng Khánh quả thật luôn biết cách đi trước thời đại trong khoản sáng tạo dịch vụ. Ai đời đi massage chân mà nhân viên lại bưng ra một cái nồi lẩu bằng đồng to chà bá, bên trong nước dùng sôi sùng sục, bốc khói nghi ngút. Đã thế, "nước lẩu" lại còn có màu đỏ rực đầy tính sát thương, bên trên trôi nổi lững lờ nào là ớt sừng, hoa tiêu, chanh thái lát, gừng tươi và muôn vàn loại thảo mộc khác nhìn chẳng khác gì nồi lẩu Tứ Xuyên mười nghìn độ cay chuẩn bị nhúng thịt bò.

Thế nhưng, chị em cứ bình tĩnh, đừng vội xách dép bỏ chạy! Dù giao diện có phần "dọa người", nhưng thực chất đây chỉ là một hình thức ngâm chân thảo dược cổ truyền được nâng cấp lên tầm cao mới của nghệ thuật thị giác. Phần "nước lẩu" màu đỏ rực ấy không phải là sa tế hay dầu ớt nồng nặc đâu, mà thường được pha chế từ các loại muối tắm thảo dược, tinh dầu, hoa hồng và các vị thuốc Đông y giúp lưu thông khí huyết.

Những quả ớt hay gia vị nổi lềnh phềnh bên trên cũng là đồ thật, nhưng chúng đóng vai trò kích thích thị giác và mang lại hương thơm thư giãn nhẹ nhàng chứ không hề gây bỏng rát hay xót da thịt chút nào. Cảm giác e dè ban đầu sẽ nhanh chóng nhường chỗ cho tiếng thở phào nhẹ nhõm khi bạn rụt rè thò ngón chân vào làn nước ấm áp, mơn trớn bao bọc lấy sự mỏi mệt.

Vị cứu tinh cho đôi chân rã rời giữa "thành phố trèo đèo lội suối"

Nếu ai đã từng đi Trùng Khánh thì sẽ hiểu nỗi khổ của đôi bàn chân. Thành phố này hiếm có con đường nào bằng phẳng, đi dạo một vòng quanh khu Giải Phóng Bia (Jiefangbei) hay lội bộ qua những cầu thang dốc ngược ở Hồng Nhai Động cũng đủ khiến bắp chân căng cứng, gót chân biểu tình nức nở. Lúc này, được ngồi ngả lưng xuống chiếc ghế sofa êm ái, nhúng đôi bàn chân mỏi nhừ vào "nồi lẩu" ấm nóng thì quả là lên tiên.

Ngâm chân xong, hơi nóng tản ra khắp cơ thể, lỗ chân lông giãn nở, mồ hôi rịn ra nhè nhẹ mang theo bao nhiêu trĩu nặng, mệt mỏi trôi đi hết. Các kỹ thuật viên ở đây đa phần đều lành nghề, họ sẽ tiếp tục thực hiện các bài massage bấm huyệt bài bản, nhấn nhá đúng vào những điểm đau mỏi. Nhiều tiệm, ví dụ như cơ sở "Ba Sơn Nhĩ Tượng" nằm trên tầng 5 tòa nhà Đại Đô Hội ngay trung tâm Giải Phóng Bia, còn kết hợp cả dịch vụ ngoáy tai (hái nhĩ) cực kỳ phê pha. Một trải nghiệm full combo từ đầu đến chân như vậy thực sự là cách sạc lại năng lượng nhanh nhất để ngày mai lại có sức "phá đảo" thành phố mê cung này.

Không chỉ là trị liệu sức khỏe, "massage ngâm chân nồi lẩu" đánh trúng tâm lý thích những điều mới lạ, độc đáo của giới trẻ hiện nay. Chẳng có gì tuyệt vời hơn việc cùng hội chị em bạn dì rủ nhau đi massage, nằm cạnh nhau trò chuyện rôm rả, thỉnh thoảng nhấp một ngụm trà hoa cúc và không quên giơ điện thoại lên quay vài đường story "đang luộc chân ở Trùng Khánh" để dọa bạn bè ở nhà chơi.

Chỉ bằng một chút biến tấu đầy tính bản địa, dịch vụ này đã biến một thói quen chăm sóc sức khỏe tưởng chừng tẻ nhạt của người lớn tuổi thành một xu hướng sành điệu, một "đặc sản" mang đậm bản sắc văn hóa mà ai đến Trùng Khánh cũng muốn thử nghiệm một lần. Nên là, nếu có dịp ghé thăm vùng đất của những vạt sương mù và hương vị cay nồng này, chị em nhớ chừa lại vài tiếng buổi tối, ăn lẩu no nê xong thì đi... "ngâm chân lẩu" nhé. Đảm bảo trải nghiệm này sẽ khiến chuyến đi của mọi người thêm phần đáng nhớ và "đậm đà" hơn rất nhiều đấy!



