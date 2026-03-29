Con gái xin mua cây son dưỡng, bà mẹ nhắn 1 tin mà cư dân mạng Việt sửng sốt: Quá bất ổn rồi!

Câu chuyện một nữ sinh 17 tuổi xin mua son dưỡng sau khi đạt kết quả học tập tốt nhưng nhận lại tin nhắn nặng nề từ mẹ đang khiến cộng đồng mạng xôn xao. Không chỉ dừng lại ở việc từ chối, cách dùng từ gay gắt, thậm chí mang tính xúc phạm của người mẹ đã làm dấy lên nhiều tranh luận về cách dạy con, về quyền làm đẹp của con gái tuổi teen, và cả những vết hằn tư duy giữa các thế hệ.

Theo chia sẻ, cô bé đã hoàn thành lời hứa với gia đình: đạt điểm 8-9 ở tất cả các môn. Món quà em xin không phải thứ xa xỉ, chỉ là một thỏi son dưỡng. Tuy nhiên, thay vì một lời từ chối nhẹ nhàng hoặc giải thích, người mẹ lại phản ứng bằng những câu chữ nặng nề, gắn việc làm đẹp với lối sống lệch lạc. Điều này khiến không ít người sửng sốt, thậm chí cảm thấy “quá bất ổn”.

"Con tốt nhất là đừng bao giờ xin tiền để mua phấn. Son phấn nó chỉ dùng cho những người XX thôi, còn con người tử tế thì người ta làm đẹp từ cái tâm. Không lo học suốt ngày phấn son để giải quyết được việc gì", bà mẹ nhắn.

Tin nhắn gây sốc của bà mẹ

Dưới phần bình luận, nhiều ý kiến cho rằng đây là cách dạy con mang màu sắc “cổ hủ”, dễ tạo khoảng cách. Kiểu giáo dục này khiến con dần mất niềm tin vì cha mẹ không giữ lời hứa, lại còn dùng lời lẽ tổn thương. Một số bày tỏ sự khó hiểu: tại sao một người mẹ có thể nói với con gái mình những điều nặng nề đến vậy chỉ vì một thỏi son dưỡng?

Không ít người nhìn nhận đây là hệ lụy của tư duy cũ. Họ cho rằng nhiều bậc cha mẹ từng lớn lên trong môi trường khắt khe, nên vô thức lặp lại cách đối xử ấy với con. Nhưng điều đáng nói là không phải ai cũng sẵn sàng nhìn lại để thay đổi. Trong khi đó, cũng có những phụ huynh hiện đại hơn chia sẻ cách họ chủ động dạy con gái chăm sóc bản thân, miễn là không đi quá giới hạn.

Một số cư dân mạng chia sẻ, họ cũng từng bị mẹ “dập tắt” nhu cầu làm đẹp từ rất sớm, chỉ vì một đôi giày hay một thỏi son rẻ tiền. Hệ quả là họ chọn cách kìm nén cá tính suốt nhiều năm, chỉ đến khi đi làm, có thu nhập riêng mới dám sống đúng với mình. Một ý kiến khác thẳng thắn hơn: đừng cố thay đổi suy nghĩ của cha mẹ khi họ chưa sẵn sàng, hãy tập trung học tập, tự lập tài chính, rồi mọi thứ sẽ dễ thở hơn.

"Năm chị 15 tuổi, mẹ chị cũng nói với chị như thế chỉ vì chị đeo đôi giày mới đi học (đôi giày đó còn là đôi giày mà người khác không đeo vừa nữa nên cho chị). Em cứ cố gắng học thật tốt, đỗ đại học, em có thể làm thêm để có thể mua thêm đồ mình thích. Đi làm rồi sẽ ổn thôi. Đừng cố gắng thay đổi suy nghĩ của mẹ em, nó chỉ khiến mẹ em gay gắt với em hơn thôi. Khi em tự làm ra tiền, mua món đồ em thích thì không ai có thể nói gì được em cả. Cố gắng lên nhé", một người an ủi.

Thực tế, nhu cầu làm đẹp là hoàn toàn chính đáng, đặc biệt với tuổi dậy thì, giai đoạn hình thành sự tự tin và nhận diện bản thân. Một thỏi son dưỡng không phải biểu tượng của sự lệch lạc mà đơn giản là cách một cô gái chăm sóc bản thân. Rất nhiều người vừa chăm chút ngoại hình, vừa học tốt, sống tử tế, có trách nhiệm. Một thỏi son dưỡng chỉ là nhu cầu rất bình thường. Không có cơ sở gì để gắn việc đó với đạo đức hay lối sống.

Ảnh minh hoạ (Shutterstock)

Vấn đề vì thế không nằm ở việc “có nên làm đẹp hay không” mà là làm đẹp như thế nào: không lố, không chạy theo hình thức quá mức, không tiêu xài vượt khả năng.

Tuy nhiên, bên cạnh quyền của con, cũng cần nhắc đến trách nhiệm của cha mẹ. Từ chối một yêu cầu có thể không sai, nhưng cách từ chối mới là điều quyết định. Những lời lẽ thô tục, quy chụp không chỉ làm tổn thương con trẻ mà còn phá vỡ sự tôn trọng trong gia đình. Một đứa trẻ lớn lên trong môi trường thường xuyên bị hạ thấp có thể mất tự tin, hoặc ngược lại, phản kháng tiêu cực.

Gia đình không chỉ là nơi dạy con đúng sai mà còn là nơi con học cách yêu bản thân. Khi một nhu cầu rất nhỏ cũng bị gắn với định kiến nặng nề, điều đọng lại không phải là bài học đạo đức mà là cảm giác bị phủ nhận.

Cuối cùng, câu chuyện này không chỉ là về một thỏi son mà là về cách người lớn nhìn nhận sự trưởng thành của con trẻ. Làm đẹp không có lỗi, điều cần điều chỉnh là cách chúng ta nói với nhau để một mong muốn rất bình thường không trở thành vết thương tâm lý kéo dài.