Người đàn ông vay tín dụng 221 triệu đồng rồi qua đời, vợ và con gái bị ngân hàng kiện đòi nợ, tòa tuyên bố: “Không phải trả”

Theo hồ sơ vụ việc, ngày 26/2/2023, ông Trần ở thành phố Thái Châu, Chiết Giang, Trung Quốc, đột ngột qua đời do bệnh nặng. Trong những ngày lo liệu tang lễ, Tiểu Trần, con gái ông Trần, liên tục nhận các cuộc gọi lạ. Nghĩ rằng đây là những cuộc gọi rác, cô đã từ chối nghe máy và chuyển điện thoại sang chế độ im lặng.

Chỉ đến khi việc gia đình được sắp xếp ổn thỏa, cô kiểm tra lại điện thoại mới phát hiện phía ngân hàng đã liên lạc để yêu cầu gia đình thanh toán khoản nợ của bố cô. Đối phương cũng cảnh báo sẽ khởi kiện nếu gia đình cô tiếp tục trả chậm.

Bất ngờ trước thông tin này, Tiểu Trần đã trực tiếp đến ngân hàng để xác minh. Tại đây, cô được thông báo rằng cha mình khi còn sống sở hữu một thẻ tín dụng với hạn mức 60.000 NDT. Trong thời gian dài, ông Trần sử dụng thẻ và thanh toán khá đúng hạn, có lịch sử tín dụng ổn định.

Trước khi qua đời không lâu, ông Trần đã chi tiêu 58.000 NDT (hơn 221 triệu đồng) từ thẻ tín dụng và khoản tiền này hiện đã quá hạn thanh toán. Do không thể liên lạc với chủ thẻ, ngân hàng chuyển sang yêu cầu người thân đứng ra hoàn trả khoản nợ.

Đối diện với yêu cầu này, Tiểu Trần giải thích rằng cha cô qua đời đột ngột, gia đình hoàn toàn không biết về khoản nợ nói trên. Đồng thời, phần di sản mà ông để lại đã được sử dụng để thanh toán các khoản vay và nghĩa vụ tài chính khác từ trước, nên hiện gia đình không còn khả năng chi trả thêm.

Tuy nhiên, phía ngân hàng cho rằng đây chỉ là lý do né tránh nghĩa vụ. Sự nghi ngờ này khiến mâu thuẫn giữa hai bên ngày càng căng thẳng. Cho rằng quyền lợi bị xâm phạm, ngân hàng đã nộp đơn khởi kiện vợ và con gái ông Trần ra tòa, yêu cầu họ liên đới trả khoản nợ 58.000 NDT.

Ảnh minh họa: Internet

Trong quá trình xét xử, tòa án địa phương xác định điểm mấu chốt của vụ việc nằm ở việc khoản tiền chi tiêu từ thẻ tín dụng có phải là nghĩa vụ chung của vợ chồng ông Trần hay không.

Theo quy định pháp luật Trung Quốc, nếu khoản nợ được sử dụng cho đời sống chung gia đình, người còn lại có thể phải chịu trách nhiệm liên đới.Tuy nhiên, trong vụ việc này, ngân hàng không đưa ra được bằng chứng chứng minh số tiền 58.000 NDT đã được ông Trần sử dụng cho gia đình. Vì vậy, tòa án kết luận khoản nợ này không đủ cơ sở xác định là nợ chung vợ chồng.

Bên cạnh đó, tòa cũng làm rõ rằng người thừa kế chỉ phải thực hiện nghĩa vụ thanh toán các khoản nợ của người đã mất trong phạm vi giá trị di sản mà họ nhận được. Tại phiên tòa, Tiểu Trần đã cung cấp đầy đủ chứng từ trả nợ và bảng kê tài chính, chứng minh cha cô trước khi qua đời còn nhiều khoản vay khác và toàn bộ di sản đã được dùng để thanh toán các nghĩa vụ này. Điều đó đồng nghĩa với việc gia đình không còn tài sản thừa kế để tiếp tục trả nợ cho ngân hàng.

Từ các căn cứ trên, tòa án địa phương tuyên vợ và con gái ông Trần không phải thay ông hoàn trả khoản nợ thẻ tín dụng 58.000 NDT.

Không đồng ý với phán quyết của tòa, ngân hàng tiếp tục kháng cáo lên tòa án cấp cao. Tuy nhiên, sau khi xem xét lại toàn bộ hồ sơ và chứng cứ, tòa án phúc thẩm quyết định giữ nguyên bản án sơ thẩm, bác toàn bộ yêu cầu của ngân hàng.

(Theo 163.com)