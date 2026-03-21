Chồng kiếm 100 triệu/tháng nhưng nhất quyết không gửi 10 triệu về quê, tôi nhìn bố mẹ chồng sống thiếu thốn mà đau thắt lòng

21-03-2026 - 19:56 PM | Sống

Chồng tôi rất khó tính, cứ nói về bố mẹ là anh gạt đi.

Tôi lấy chồng được 6 năm, có 2 đứa con. Chồng tôi làm kinh doanh, thu nhập mỗi tháng không dưới 100 triệu, rất biết kiếm tiền, nhưng cũng là người giữ tiền chặt đến mức khiến tôi nhiều lúc thấy lạnh lòng.

Ngay từ những ngày đầu về làm dâu, tôi đã biết hoàn cảnh nhà chồng không khá giả. Bố mẹ chồng ở quê, làm nông, quanh năm bám ruộng. Căn nhà cấp 4 cũ kỹ, mùa mưa thì dột, mùa nắng thì nóng hầm hập. Tôi từng về đó vài lần, nhìn cái bếp khói ám đen, nhìn mấy bao thóc để góc nhà, nhìn mẹ chồng lom khom nấu cơm mà thấy thương.

Có lần, tôi hỏi chồng sao không sửa lại nhà cho bố mẹ? Anh chỉ cười nhạt, bảo: “Ở quê thế là được rồi, sửa làm gì tốn tiền”.

Tôi im lặng, nghĩ có thể anh chưa sắp xếp được nhưng rồi năm nào cũng vậy.

Tết đến, nhà tôi sắm sửa đầy đủ, quà cáp biếu hai bên cũng có, nhưng với bố mẹ anh thì lúc nào cũng chỉ là vài hộp bánh, ít tiền gọi là cho có. Tôi từng đề nghị gửi thêm cho ông bà 5 triệu để tiêu Tết, anh gạt đi, nói dạo này làm ăn khó khăn. Nhưng chính cái tháng anh nói khó khăn đó, tôi lại thấy anh mua chiếc điện thoại mới gần 30 triệu.

Có lần khác, mẹ chồng tôi gọi điện lên bảo vụ mùa vừa rồi thất thu, tiền phân bón vẫn còn nợ, hỏi vay tạm 10 triệu, khi nào bán được lúa sẽ trả. Tôi nghe mà xót.

Tôi quay sang nói với chồng, nghĩ lần này anh sẽ không từ chối. Nhưng anh chỉ im lặng một lúc rồi nói: “Không có tiền đâu, bảo bà tự lo, mùa màng như thế thì đừng trồng trọt nữa, đi buôn bán nhỏ lẻ cái gì kiếm đủ tiền ăn uống là được, già rồi mà cứ ham”.

Tôi sững lại. Tôi không ngờ anh lại nói về bố mẹ đẻ của mình như thế. Anh đã không giúp đỡ được ông bà thì thôi đi, lại còn giọng điệu coi thường như vậy, tôi thật không hiểu ai đã nuôi anh lớn từng này?

Chồng kiếm 100 triệu/tháng nhưng nhất quyết không gửi 10 triệu về quê, tôi nhìn bố mẹ chồng sống thiếu thốn mà đau thắt lòng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Hôm đó, tôi đã gom góp tất cả số tiền mình đang có để gửi về cho bố mẹ chồng, giấu chồng. Vì tôi biết nếu anh mà biết thì sẽ cắt bớt tiền sinh hoạt hằng tháng.

Từ hôm đó, tôi bắt đầu để ý nhiều hơn, tôi cảm thấy chồng có khúc mắc gì đó với bố mẹ đẻ nên anh rất lạnh nhạt với ông bà, thậm chí nhìn thấy bố mẹ vất vả mà anh không thương chút nào.

Nhiều lần tôi muốn hỏi xem đã có chuyện gì xảy ra, tôi mong mình có thể hòa giải được, nhưng chồng tôi rất khó tính, cứ nói về bố mẹ là anh gạt đi.

Với một người đàn ông, một người con trưởng thành mà đối xử với bố mẹ đẻ như vậy thì liệu rằng sau này anh sẽ đối xử với vợ con như thế nào? Có đáng để tôi tin tưởng không? Tôi có nên tìm cách giữ lại một chút tiền phòng thân không?

Theo Thanh Uyên

Thanh niên Việt

