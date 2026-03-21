Quyền Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVl

Tại Nghị quyết số 232/NQ-HĐBCQG ngày 21/3/2026 của Hội đồng bầu cử quốc gia công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đã có 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Trong danh sách trúng cử, ông Hoàng Minh Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội.

Trước đó, ngày 27/2/2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 356/QĐ-TTg, điều động ông Hoàng Minh Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về công tác tại Bộ Giáo dục và Đào tạo và giao Quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ cũng ký ban hành Quyết định 182-QĐ/ĐU về việc chỉ định ông Hoàng Minh Sơn - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2025-2030.

Báo Giáo dục và Thời đại trân trọng giới thiệu tóm tắt tiểu sử của Quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn: