Điều đáng sợ nhất bên trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng

Hơn 2.000 năm trôi qua, lăng mộ của vị hoàng đế đầu tiên thống nhất Trung Hoa vẫn là một trong những bí ẩn lớn nhất hành tinh. Dù đội quân đất nung vĩ đại đã được tìm thấy, nhưng gian cung chính - nơi đặt thi hài Tần Thủy Hoàng - vẫn chưa một ai dám chạm đến. Điều gì đã khiến các nhà khảo cổ hiện đại, với đầy đủ công nghệ tiên tiến nhất, phải chùn bước trước cánh cổng lăng mộ này?

Dòng sông thủy ngân chết chóc

Nỗi sợ hãi lớn nhất không đến từ những lời nguyền ma mị, mà đến từ một cái bẫy hóa học tàn khốc: thủy ngân. Theo sử gia Tư Mã Thiên ghi chép trong "Sử ký", bên trong hầm mộ có hàng trăm dòng sông bằng thủy ngân, tượng trưng cho sông Dương Tử và sông Hoàng Hà, được vận hành để chảy không ngừng nghỉ.

Nhiều người từng cho rằng đây chỉ là sự cường điệu của sử học cổ đại. Tuy nhiên, các khảo sát địa vật lý hiện đại đã cho ra kết quả kinh ngạc: nồng độ thủy ngân tại khu vực gò lăng cao gấp 280 lần mức bình thường. Các nhà khoa học ước tính có khoảng 100 tấn đến vài trăm tấn thủy ngân lỏng đang bao quanh cung điện ngầm.

Thủy ngân vốn là một kim loại cực độc, dễ bay hơi. Sau hai thiên niên kỷ bị phong tỏa, nồng độ hơi độc bên trong lăng mộ khủng khiếp đến mức có thể gây tử vong ngay lập tức cho bất kỳ ai vô tình hít phải. Đây chính là "vũ khí hóa học" lợi hại nhất bảo vệ giấc ngủ của vị hoàng đế khỏi những kẻ đào trộm mộ.

Hệ thống "nỏ liên hoàn" tự động khai hỏa

Bên cạnh hơi độc thủy ngân, các bẫy cơ học cũng là một mối đe dọa trực diện. Sử ký ghi lại rằng Tần Thủy Hoàng đã ra lệnh cho các thợ thủ công chế tạo những hệ thống nỏ tự động (nỏ liên hoàn). Chỉ cần có kẻ xâm nhập chạm vào cơ quan, hàng ngàn mũi tên sắc lẹm sẽ bắn ra từ vách tường với lực sát thương cực lớn.

Điều đáng sợ là trong môi trường kín, thiếu oxy và có nồng độ thủy ngân cao, các chi tiết kim loại và dây cung có thể vẫn còn giữ được độ bền nhất định. Dù thời gian đã bào mòn nhiều thứ, nhưng không ai dám mạo hiểm mạng sống để kiểm chứng liệu những chiếc nỏ này có còn hoạt động sau 2.200 năm hay không.

Bí mật về những người thợ xây bị chôn sống

Một trong những khía cạnh đen tối và đáng sợ nhất của lăng mộ chính là cái chết của hàng ngàn con người. Để giữ kín bí mật về cấu trúc và lối vào cung điện ngầm, sau khi quan tài được hạ huyệt, người ta đã đóng tất cả các cửa hầm, nhốt toàn bộ những thợ thủ công và người giúp việc bên trong.

Họ đã chết trong bóng tối và sự tuyệt vọng ngay bên cạnh kho báu khổng lồ mà chính tay mình tạo ra. Những tiếng oán than hóa thạch trong lòng đất đã biến lăng mộ này thành một "nghĩa địa khổng lồ", mang theo những bí mật mà Tần Thủy Hoàng muốn vĩnh viễn không được tiết lộ.

Sự sụp đổ của các bảo vật khi tiếp xúc với không khí

Điều cuối cùng khiến giới khảo cổ lo sợ nhất chính là sự tàn phá của thiên nhiên. Bài học từ đội quân đất nung cho thấy, ngay khi vừa tiếp xúc với oxy, lớp sơn màu rực rỡ trên các chiến binh đã bong tróc và xỉn màu chỉ trong vài phút.

Bên trong lăng mộ chính chứa đựng vô số lụa là, tranh vẽ và cổ vật vô giá. Nếu khai quật mà không có công nghệ bảo quản tuyệt đối, toàn bộ di sản này có thể tan thành mây khói ngay khi cánh cửa hầm mộ mở ra. Chính vì thế, lăng mộ Tần Thủy Hoàng vẫn sẽ là một "vùng cấm địa" đầy ám ảnh, nơi sự thật được bảo vệ bởi độc dược và những bí ẩn chưa có lời giải.