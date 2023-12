Ở cữ sướng như con dâu nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn: Thảnh thơi đọc sách, ăn vặt sang chảnh

Sau gần 1 tháng sinh con đầu lòng, cuộc sống của nàng dâu hào môn Linh Rin nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Trên trang cá nhân của mình, bà xã thiếu gia Phillip Nguyễn dù không khoe diện mạo ái nữ nhưng vẫn rất chăm chỉ cập nhật những ngày tháng ở cữ.



Giống như nhiều mẹ bỉm sữa, Linh Rin cũng cực kì “nghiện” con. Cô nàng thường đăng tải những khoảnh khắc như trông con ngủ hay đôi chân bé xíu, đáng yêu của ái nữ. Không những vậy, con dâu tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi sau khi có con, cuộc sống không thay đổi quá nhiều, vẫn rất thảnh thơi và có thời gian cho bản thân.

Linh Rin nhập hội "nghiện con" kể từ khi đón ái nữ chào đời

Mới đây, Linh Rin chia sẻ thời gian đọc sách thư giãn, chill chill của mình. Được biết, đây là cuốn sách được một người bạn tặng nên mẹ bỉm cảm thấy vô cùng hào hứng, tận hưởng khoảng thời gian này. Qua bức hình, nhiều người còn nhận thấy vóc dáng sau sinh của Linh Rin dường như không quá thay đổi. Cẳng tay hay đôi chân đều vẫn giữ được sự thon gọn, mảnh mai.

Bên cạnh đó, bà xã Phillip Nguyễn còn thỉnh thoảng khoe cơm ở cữ hay những món ăn vặt cực kì sang chảnh, đúng chuẩn dâu hào môn. Trên story của mình, người đẹp sinh năm 1993 thường cập nhật những món ăn vặt chủ yếu là hoa quả như dâu tây, nho, hồng xiêm, sung Mỹ,... Tất cả đều được trình bày đẹp đẽ trên một chiếc đĩa của thương hiệu cao cấp.

Nàng dâu hào môn có thời gian đọc sách thảnh thơi khi chăm con, vóc dáng cũng vẫn thon gọn khiến nhiều người ngưỡng mộ

Những bữa ăn vặt chủ yếu là hoa quả của nàng dâu hào môn

"Cơm cữ" cũng cực sang chảnh với

Nhìn mỗi bữa ăn của Linh Rin cũng thấy mẹ bỉm sữa ăn khá ít nhưng vẫn đầy đủ chất, đảm bảo cho sức khỏe sau sinh. Ngoài ra, cộng đồng mạng cũng dành nhiều sự mến mộ bởi cuộc sống sau sinh của Linh Rin rất đáng mơ ước khi vừa được chồng yêu thương, chiều chuộng và giữ được tinh thần tốt.

Trên trang cá nhân của Phillip Nguyễn, nam thiếu gia cũng không ít lần dành những lời ngọt ngào cho vợ kể từ khi gia đình có thêm thành viên mới. "Being away from you and our family has been a feeling I have never felt before. I understand the amount of LOVE you and bà ngoại have been giving these last weeks, what an amazing team" (Tạm dịch: Xa em và gia đình là một cảm giác mà anh chưa bao giờ cảm thấy trước đây. Anh hiểu được tình yêu của em và bà ngoại đã dành cho mình những tuần qua, thật là một đội tuyệt vời), thiếu gia Phillip Nguyễn nhắn gửi lời yêu thương tới bà xã Linh Rin.

Linh Rin trước khi sinh em bé