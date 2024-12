Ổ cứng SSD gắn trong Samsung 990 EVO Plus giá từ 3 triệu

Samsung vừa chính thức giới thiệu ổ cứng SSD gắn trong 990 EVO Plus tại thị trường Việt Nam, bổ sung vào danh mục dòng sản phẩm SSD của hãng. Với sự hỗ trợ từ PCIe 4.0 và công nghệ NAND, ổ cứng gắn trong SSD 990 EVO Plus là giải pháp cho người dùng yêu cầu hiệu suất cao trong các tác vụ chơi game, kinh doanh và sáng tạo.

Hoạt động hàng ngày của người dùng đang đòi hỏi ngày càng nhiều dữ liệu. Cụ thể, trung bình một người tạo ra hơn 100 megabyte dữ liệu mỗi phút 1. Ổ cứng SSD gắn trong 990 EVO Plus mới mang đến giải pháp tối ưu cho mọi nhu cầu – từ chơi game, sáng tạo nội dung, đến các ứng dụng trong kinh doanh. Với dung lượng lưu trữ lớn hơn và tốc độ xử lý nhanh hơn, dòng sản phẩm này giúp người dùng làm việc một cách hiệu quả.

Ổ cứng SSD gắn trong 990 EVO Plus cung cấp tốc độ đọc tuần tự lên đến 7.250 MB/s và tốc độ ghi lên đến 6.300 MB/s, nhanh hơn 50% so với phiên bản 990 EVO trước đó. Sự cải thiện hiệu suất này nhờ vào công nghệ V-NAND thế hệ thứ 8 mới nhất của Samsung và bộ điều khiển 5 nanomet (nm) của Samsung. Đồng thời, lớp tản nhiệt phủ niken độc đáo giúp giảm thiểu tình trạng quá nhiệt, nâng cao hiệu suất năng lượng thêm 73% so với phiên bản 990 EVO.

Phiên bản 4TB của 990 EVO Plus dẫn đầu ngành với tốc độ đọc tuần tự đạt 1.050K hoạt động đầu vào/đầu ra mỗi giây (IOPS) và tốc độ ghi tuần t lên đến 1.400K IOPS. Hiệu suất đáng chú ý này gần như sánh ngang với các sản phẩm SSD tích hợp DRAM, mặc dù không sử dụng bộ nhớ đệm DRAM. Điều này khiến 990 EVO Plus trở thành giải pháp tối ưu cho các tác vụ chơi game và AI đòi hỏi hiệu suất cao.

Ở thế hệ này, mẫu ổ cứng gắn trong 990 EVO Plus có nhiều tùy chọn đa dạng từ 1TB, 2TB đến 4TB. 990 EVO Plus cũng được trang bị công nghệ Samsung TurboWrite 2.0 thông minh, được cải tiến để tối ưu hóa hiệu năng, giúp tăng tốc độ truyền tệp và giảm độ trễ, ngay cả khi xử lý các tệp dung lượng lớn, chỉnh sửa video có độ phân giải cao hoặc trải nghiệm các thế hệ game mới.

Với phần mềm Samsung Magician, người dùng có thể dễ dàng và an toàn thực hiện quá trình nâng cấp SSD thông qua quá trình di chuyển dữ liệu mượt mà. Ngoài ra, Samsung Magician bảo vệ dữ liệu quan trọng, theo dõi tình trạng ổ đĩa và cung cấp các tùy chọn tối ưu hóa hiệu suất tùy chỉnh.

Các dòng ổ SSD 990 EVO Plus có giá bán lẻ là 3,056 triệu cho bản 1 TB, 5,732 triệu cho bản 2 TB và 10,543 triệu cho bản 4 TB.