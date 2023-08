Ở ghép 20 triệu/tháng mà không thuê riêng, tại sao vậy?

Với 10 triệu/tháng khó có thể thuê căn hộ riêng tại khu vực “xịn xò"

Hà My (24 tuổi, làm trong lĩnh vực truyền thông) hiện đang cùng bạn thuê căn hộ 2 phòng ngủ khoảng 70m2 ở quận 7, TP Hồ Chí Minh. Được biết giá thuê khu vực này khá cao, tổng chi phí bao gồm điện nước và dịch vụ là 20 triệu đồng, chia ra mỗi người khoảng 10 triệu tiền nhà.

Hà My

“Mình có nhiều người quen sống ở khu vực này nên khi thuê ở đây mình dễ đi lại và gặp gỡ bạn bè hơn. Nếu muốn thuê nhà rẻ hơn sẽ phải ở khá xa. Còn nếu vào hẳn khu vực như quận 1, với chi phí đó rất khó để tìm được căn đẹp, ở trên cao, an ninh tốt mà nội thất còn mới như căn hộ mình đang thuê”. Do vậy, dù với 10 triệu đồng Hà My hoàn toàn có thể đi thuê căn nhà nhỏ ở riêng nhưng cô bạn vẫn quyết định thuê cùng người khác để có không gian sống cũng như môi trường xung quanh tốt hơn.

Đối với Hà My, ngoài một số ưu điểm như giảm gánh nặng chi phí, trong sinh hoạt sẽ đỡ cảm thấy cô đơn, thuê nhà cùng người khác tồn tại một nhược điểm. Những bạn trẻ tài chính chưa ổn định, nếu gặp phải trường hợp thu nhập không tốt, muốn chuyển sang một căn nhà nhỏ hơn thì lúc đó cũng bị phụ thuộc vào bạn cùng nhà. Hoặc vấn đề trong việc chia tiền điện, tiền nước, người dùng nhiều người dùng ít cũng rất dễ tị nạnh nhau gây xích mích.

“Mình không gặp những vấn đề liên quan đến tài chính với bạn cùng nhà. Hóa đơn liên quan đến nhà cửa bọn mình sẽ chia đôi tiền, còn những đồ dùng cá nhân tụi mình sẽ tự chủ động mua riêng. Hai đứa mình có cùng quan điểm là tôn trọng cuộc sống cá nhân và sở thích của nhau miễn là không ảnh hưởng đến người còn lại. Những món đồ nào mà có thể cả hai sẽ cần dùng chung, hoặc là sẽ liên quan đến người kia thì sẽ hỏi ý kiến nhau trước xem có nên mua hay không và nếu mua thì sẽ chia đôi tiền hay là ai trả. Khi thống nhất với nhau trước thì sau này cả hai cũng dễ chịu chẳng hạn như khi muốn thay đổi nội thất trong nhà".

Không gian nhà Hà My đang thuê

Cần thảo luận kỹ càng khi quyết định trang trí nhà cửa

Theo Hà My, không gian sống đóng vai trò rất quan trọng trong cuộc sống. Một không gian đảm bảo yếu tố đẹp - tiện nghi - thoải mái - tạo cảm hứng sẽ giúp Hà My có nhiều động lực hơn. Bên cạnh đó, do tính chất công việc liên quan đến sáng tạo và cũng khá áp lực nên khi rời khỏi môi trường làm việc, cô mong sẽ có một nơi nghỉ ngơi trang trí đẹp như homestay, không gian mang lại cảm giác như được đi du lịch giúp tâm trí thoải mái hơn.

Căn hộ hà Hà My đang đi thuê không theo một kiểu thiết kế cố định, điều này giúp cô dễ dàng lựa chọn cũng như sáng tạo trong phong cách nhà cửa. Khi lên ý tưởng thiết kế nhà, đầu tiên cô bạn sẽ tính xem bố cục căn phòng sẽ như thế nào, nội thất nên để ở đâu. Sau đó là lựa chọn một tông màu phù hợp mà dễ kiếm bởi vì đang đi thuê nhà, nhiều khi màu sắc lựa chọn cũng sẽ phụ thuộc vào sơn thường của phòng và những nội thất có sẵn trong phòng. Hai màu Hà My thường dùng nhất là vàng và trắng, những màu dễ dùng và dễ phối.

“Trong câu chuyện trang trí nhà cửa, mình và bạn cùng nhà ở phòng riêng nên không gặp quá nhiều rắc rối. Tuy nhiên, mình nghĩ nếu như ở chung phòng thì cũng không tránh được những cuộc trao đổi thẳng thắn giữa 2 người, bởi vì mỗi người sẽ có một sở thích, và thói quen sinh hoạt hoàn toàn khác nhau. Để tránh xích mích, mình nghĩ cả hai cần thống nhất với nhau sẽ mua thêm gì trong nhà, chuyện dọn dẹp trước khi dọn vào, và chọn nhà cùng nhau từ đầu luôn để có thể giữ được không khí thoải mái khi ở cùng nhau mà vẫn đáp ứng mong muốn riêng cho từng người”.

Ngoài ra, đối với những bạn chuẩn bị đi thuê nhà, mọi người nên đặt yếu tố an toàn và tiện nghi lên hàng đầu. An toàn ở đây là địa điểm có an ninh tốt không, có hay xảy ra cướp giật, chủ nhà có tốt và sẵn sàng giúp đỡ mình khi cần không. Tiện nghi là có gần chỗ đi chợ, công ty hay không. Còn tiền nhà hay là không gian phòng hoàn toàn là những yếu tố bản thân có thể đàm phán và thay đổi được.