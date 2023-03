Ở khách sạn, nhà nghỉ mà thấy Wi-Fi không có mật khẩu thì đừng truy cập: Đấy chính là cái bẫy!

Nếu bạn đang lên kế hoạch cho một kỳ nghỉ hè với bạn bè hoặc gia đình, hãy nhớ rằng kẻ gian không tha cho bạn dù ở bất cứ đâu.

Bạn có thể mang theo một số thiết bị công nghệ trong chuyến đi, như điện thoại thông minh để tìm đường, máy tính bảng để giải trí trên máy bay hoặc máy tính xách tay để đăng nhập mạng xã hội trong phòng khách sạn. Hãy đảm bảo chuẩn bị những phương thức bảo mật tốt nhất trên các thiết bị này khi đi du lịch.

Đến một nơi không phải nhà mình, rủi ro về mặt công nghệ cũng tăng lên, bao gồm lừa đảo, phần mềm độc hại và gian lận trên máy rút tiền ATM.

Trên thực tế, các mối đe dọa bắt đầu ngay cả trước khi bạn khởi hành chuyến đi, Michael Lemberger - Phó chủ tịch cấp cao về Rủi ro Bắc Mỹ tại tập đoàn dịch vụ tài chính Visa, cảnh báo.

"Hãy dành một chút thời gian để kiểm tra các công ty du lịch, tài sản cho thuê và công ty lữ hành, có thể thêm từ 'lừa đảo' hoặc 'khiếu nại' để xem điều gì xuất hiện trong các tìm kiếm của bạn", chuyên gia này cho hay.

"Nên thực hiện các biện pháp phòng ngừa bổ sung khi thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng, thẻ quà tặng hoặc tiền điện tử, vì các phương thức này không mang lại sự an toàn và bảo mật giống như giao dịch được mạng hỗ trợ, như thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ".

Cảnh giác với WiFi công cộng

Hãy cảnh giác với các mạng Wi-Fi miễn phí, đặc biệt nếu chúng không yêu cầu nhập mật khẩu, vì bạn có thể đang truy cập điểm phát sóng của tin tặc, có nguy cơ bị xâm phạm dữ liệu trên máy tính xách tay, máy tính bảng hoặc điện thoại.

Thay vào đó, hãy hỏi thông tin đăng nhập Wi-Fi các mạng có mật khẩu từ nhân viên của khách sạn, quán cà phê hoặc sân bay nơi bạn đang tọa lạc.

Ashley Colette, Giám đốc truyền thông của Verizon Consumer Group cho biết: "Là một lớp bảo vệ bổ sung, hãy sử dụng Mạng riêng ảo (VPN), vì đây là công cụ giúp bảo vệ quyền riêng tư và mã hóa dữ liệu của bạn".

Hiện có nhiều giải pháp VPN từ mất phí đến miễn phí. Người dùng có thể sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 trên nhiều nền tảng hệ điều hành khác nhau.

"Tốt hơn hết, hãy sử dụng kết nối di động, điều này an toàn hơn các điểm truy cập Wi-Fi", Colette cho biết thêm. Tạm thời hãy sử dụng điện thoại để tạo "điểm truy cập cá nhân", phát mạng cho máy tính xách tay hoặc các thiết bị khác.

Hạn chế sử dụng máy tính khách sạn

Nếu có thể, đừng nên sử dụng máy tính dùng chung của khách sạn hoặc phòng chờ ở sân bay, vì tội phạm mạng có thể bí mật cài đặt phần mềm thu thập dữ liệu gõ phím trên máy, bao gồm cả mật khẩu.

Nếu bắt buộc phải sử dụng, đừng thực hiện giao dịch tài chính, chẳng hạn như ngân hàng trực tuyến. Và hãy nhớ đăng xuất khỏi dịch vụ webmail hoặc tài khoản mạng xã hội trước khi bạn rời khỏi máy tính, cũng như đừng quên khởi động lại máy.

Tương tự, không sử dụng máy in chung ở khách sạn, đặc biệt nếu bạn đang in các tài liệu công việc hoặc tài chính nhạy cảm, vì chúng cũng có thể bị xâm phạm. Thậm chí, ngay cả sau khi đã hủy thao tác, máy in vẫn có thể in lại tài liệu sau khi bạn rời đi.

Thay đổi mật khẩu

Nếu sử dụng cùng một mật khẩu cho tất cả các hoạt động trực tuyến, bạn sẽ gặp rủi ro nếu chỉ một trong những tài khoản đó bị xâm phạm.

Thay vào đó, hãy tạo mật khẩu mới và duy nhất trước chuyến đi, đồng thời chọn "xác thực đa yếu tố". Theo đó, bạn không chỉ phải nhập mật khẩu để truy cập ứng dụng hoặc trang web ngân hàng, mà còn cần phải nhập mã xác thực khác.

Gary Orenstein, Giám đốc khách hàng của Bitwarden, một công ty hàng đầu trong lĩnh vực này cho biết:

"Việc ghi nhớ mật khẩu mạnh cho tất cả các trang web và ứng dụng có thể rất khó khăn, vì vậy trình quản lý mật khẩu là một giải pháp phổ biến. Mật khẩu mạnh cũng được tạo ra giúp bạn và được đồng bộ hóa giữa tất cả các thiết bị, cũng như tự động đăng nhập tài khoản".

Bảo vệ điện thoại

Hãy nhớ cài mã PIN hoặc mật mã điện thoại để không ai có thể truy cập thông tin của bạn trong trường hợp thiết bị bị thất lạc, bị mất hoặc bị đánh cắp.

Ngoài ra, di chuyển đi lại nhiều cũng dễ dẫn đến nguy cơ rơi điện thoại.

Hãy nhớ trang bị một chiếc ốp vừa vặn cho điện thoại của bạn và có lẽ là một miếng dán bảo vệ màn hình để giảm trầy xước và nứt vỡ.

"Ngoài ra, hãy xem xét các dịch vụ như bảo hiểm điện thoại, giúp bạn tận hưởng niềm vui mà không phải lo lắng", Colette gợi ý.

Cuối cùng, hãy đảm bảo thiết lập dịch vụ "Tìm điện thoại của tôi" trên iPhone hoặc Android để xem thiết bị bị mất trên bản đồ, nhưng đừng bao giờ tự mình tìm cách lấy lại điện thoại bị đánh cắp vì điều đó có thể khiến bạn gặp rắc rối. Thay vào đó, hãy chia sẻ vị trí của thiết bị với người có thẩm quyền.