Ô tô điện mini Trung Quốc nhập lậu được bán tràn lan

Công khai bán xe nhập lậu

Trên các trang mạng xã hội đang rộ quảng cáo, rao bán ô tô điện xuất xứ từ Trung Quốc khiến nhiều người xôn xao bởi mức giá rẻ bằng giá chiếc xe máy Honda SH. Theo quảng cáo của một tài khoản mạng xã hội, những chiếc ô tô điện này được trang bị công nghệ hiện đại không thua kém gì các dòng ô tô đang được bán chính thức trên thị trường hiện nay.

Phóng viên đã liên lạc với một chủ tài khoản Facebook bán ô tô điện tại Hà Nội. Chị này cho biết, xe có giá từ 80 đến 86 triệu đồng tuỳ phiên bản. Tài liệu giới thiệu về loại xe được người này gửi cho phóng viên cho thấy: Xe có 4 chỗ ngồi, có số tự động, điều hòa, cửa sổ trời, chìa khoá thông minh đề nổ từ xa, camera lùi... Động cơ xe có công suất 1.500W, vận tốc tối đa 50km/h. Mỗi lần sạc đầy ắc quy, xe chạy được 75-100km. Kích thước xe: dài 2,2m, cao 1,6m, ngang 1,2m… Màu sắc của xe đa phần là các màu nổi bật như đỏ, xanh, vàng, trắng.

Người này cũng khẳng định, đây là xe nội địa Trung Quốc, được nhập “lậu” về Việt Nam, không có bất cứ giấy tờ, hóa đơn nào chứng minh xuất xứ. Khách hàng muốn sở hữu chỉ cần đặt cọc trước và 3 đến 4 tuần sẽ nhận xe ngay tại nhà.

Ngoài tài khoản Facebook nêu trên, chỉ cần tìm kiếm bằng vài từ khóa trên nền tảng web hay mạng xã hội, chúng tôi có thể tìm được hàng chục địa chỉ bán ô tô điện giá rẻ ngang xe máy dạng này. Đa phần những người bán xe không có cửa hàng, trụ sở lớn để trưng bày ô tô mà chủ yếu bán hàng qua mạng, giao xe tận nơi rồi nhận tiền. Nhiều “shop” bán hàng còn quay lại cảnh giao xe, thử xe đến nhiều tỉnh thành. Khách hàng chủ yếu là các gia đình tại khu vực nông thôn.

Có thể bị xử phạt bất cứ lúc nào

Luật sư Dương Lê Ước An, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội cho hay, Cục Đăng kiểm Việt Nam có quy định: Bất cứ ô tô nào lưu thông trên đường phải tuân thủ đầy đủ các quy chuẩn kỹ thuật. Theo Điều 10, Thông tư 25/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất lắp ráp ô tô như sau: Cơ sở sản xuất phải đảm bảo về nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng các sản phẩm xuất xưởng và thực hiện ghi nhãn hàng hóa theo quy định của pháp luật. Các xe chỉ được xuất xưởng khi giấy chứng nhận của các linh kiện thuộc đối tượng phải kiểm tra thử nghiệm, có chứng nhận theo quy định... “Bất cứ ô tô nào không có bộ hồ sơ nguồn gốc xuất xứ, giấy kiểm định xuất xưởng, số khung, số máy; chủ xe không thực hiện nghĩa vụ thuế thì đều không thể đăng ký với cơ quan công an”, luật sư An cho hay.

Cũng theo luật sư An, khoản 3, Điều 53, Luật Giao thông đường bộ hiện hành quy định: “Xe cơ giới phải đăng ký và gắn biển số do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp”. Điều này có nghĩa là những chiếc ô tô điện được rao bán nêu trên không thể đăng ký biển số nên sẽ không đủ điều kiện lưu thông.

“Những chiếc ô tô điện không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo tiêu chuẩn về kỹ thuật thì sẽ không được đăng ký, đăng kiểm, dẫn tới việc không được lưu thông trên bất cứ tuyến đường nào, dù là đường làng, ngõ xóm ở khu vực nông thôn”, luật sư An nói và khuyến cáo, người dân không nên mua loại ô tô điện không rõ nguồn gốc, xuất xứ; không có giấy kiểm định chất lượng, không có hóa đơn, chứng từ nhập khẩu liên quan đến phương tiện. Nếu người dân mua, sử dụng phương tiện này có thể “tiền mất, tật mang” vì không đảm bảo an toàn kỹ thuật khi lưu thông và không loại trừ việc bị cơ quan chức năng thu giữ, dù chạy trong vườn nhà mình.