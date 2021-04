Ô tô gầm cao đua nhau giảm giá, cao nhất lên tới 140 triệu đồng

Mazda CX-8

Ảnh minh họa.

Mazda CX-8 bản Deluxe được giảm 70 triệu xuống còn 929 triệu đồng đi kèm gói nâng cấp trị giá 50 triệu bao gồm một phụ kiện như bệ bước chân, ghế điện... Tổng giá trị khuyến mại là 120 triệu đồng. Các bản cao cấp hơn được giảm giá 40 triệu kèm bảo hiểm thân vỏ trị giá 15 triệu đồng.



Hyundai Santafe

Ảnh minh họa.

Huyndai Santa Fe 2021 bản 2.4L xăng và dầu tiêu chuẩn có mức giảm tiền mặt là 20 triệu đồng, xuống còn lần lượt là 980 – 1,035 tỷ đồng so với giá niêm yết. Phiên bản 2.4L máy xăng cao cấp giảm 73 triệu đồng xuống 1,112 tỷ đồng so với giá niêm yết. Phiên bản 2.2L máy dầu cao cấp giảm 74 triệu đồng xuống còn 1,171 tỷ đồng so với giá niêm yết. Riêng Hyundai Santa Fe đời cũ 2020 giảm sâu tới 110 triệu đồng ở các phiên bản.

Hyundai Kona

Ảnh minh họa.

Hyundai Kona có mức giảm dao động từ 25 đến hơn 30 triệu đồng tùy phiên bản. Trong đó, phiên bản 2.0L tiêu chuẩn giảm 32 triệu đồng xuống còn 604 triệu đồng; Phiên bản 2.0L đặc biệt được giảm giá 33 triệu đồng; phiên bản 1.6 tăng áp cao cấp về còn khoảng 720 triệu đồng, giảm 30 triệu đồng.



Honda CR-V

Ảnh minh họa.

Honda CR-V đang có tổng ưu đãi gần 140 triệu đồng (trong đó 40-60 triệu tiền mặt tiền mặt và 70 triệu phụ kiện). CR-V bản L-G có giá sau giảm lần lượt 990-1.070 triệu đồng.



Honda HR-V

Ảnh minh họa.

Honda HR-V giảm sâu 130 triệu đồng bao gồm quà tặng phụ kiện và giảm giá tiền mặt trực tiếp. Mức giảm trên có thể đưa phiên bản G xuống mức dưới 700 triệu đồng.

Kia Sedona

Ảnh minh họa.

Kia Sedona có mức giảm 40-60 triệu đồng. Phiên bản xăng đặc biệt giảm nhiều nhất từ 1,359 còn 1,301 tỷ đồng, các phiên bản khác có mức giảm khoảng 10-40 triệu đồng và kèm bảo hiểm thân vỏ một năm.