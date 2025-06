Ô tô không vô lăng, không gương chiếu hậu sắp chạy đầy đường sớm hơn dự kiến nhờ điều này

Mặc dù xe tự hành được kỳ vọng sẽ cứu sống vô số người, nhiều công ty đã phải từ bỏ sau nhiều năm phát triển. Một phần nguyên nhân chính là do quy trình phê duyệt kéo dài và rườm rà. Chính quyền của cựu Tổng thống Trump đang nỗ lực giải quyết vấn đề này thông qua NHTSA (Cơ quan An toàn Giao thông Cao tốc Quốc gia Mỹ). Cơ quan này đã công bố kế hoạch sắp xếp lại quy trình miễn trừ Part 555, nhằm "thúc đẩy sự phát triển an toàn của xe tự hành".

Chính quyền Mỹ đang thúc đẩy phát triển xe tự hành. Ảnh tạo bởi AI

Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy từng nhận định: "Quy trình miễn trừ Part 555 bị chỉ trích vì mất nhiều năm, khiến các nhà phát triển sa lầy trong thủ tục hành chính không cần thiết và không thể theo kịp các công nghệ mới nhất." Ông dường như ám chỉ đến trường hợp của Cruise Origin, dự án xe tự hành bị khai tử vào cuối năm ngoái.

Trên thực tế, dự án Cruise Origin đã nộp đơn xin miễn trừ tạm thời sáu tiêu chuẩn an toàn lên NHTSA từ ngày 17/2/2022. Hãng xe GM (Mỹ) lập luận rằng mẫu xe tự hành này không cần tuân thủ một số quy tắc nhất định do thiết kế và hiệu suất đặc biệt của nó. Ví dụ, GM cho rằng Cruise Origin, một phương tiện hoàn toàn tự động, không cần gương chiếu hậu hay màn hình hiển thị số. Tuy nhiên, bất chấp những lý lẽ có vẻ hợp lý, Cruise vẫn phải chờ đợi trong một thời gian dài.

Nếu xe tự lái thành hiện thực sẽ không còn gương chiếu hậu và vô-lăng. Ảnh tạo bởi AI

Theo nội dung thư gửi các bên liên quan, NHTSA thừa nhận phương pháp hiện tại được thiết kế cho xe truyền thống. Nó "không phù hợp để xử lý kịp thời các trường hợp miễn trừ liên quan đến xe tự hành hoặc giám sát các vấn đề phức tạp liên quan đến hoạt động của chúng."Chính phủ đã tập trung vào các lĩnh vực "đặc biệt kéo dài thời gian xem xét" để giải quyết vấn đề này. Trong số những thay đổi, có hướng dẫn đăng ký chi tiết hơn và "cách tiếp cận linh hoạt và năng động hơn để đánh giá và giám sát việc miễn trừ cho các phương tiện được trang bị ADS."

Với những thay đổi này, các nhà sản xuất có thể bán tới 2.500 xe mỗi năm không hoàn toàn tuân thủ Tiêu chuẩn An toàn Xe cơ giới Liên bang. Điều này bao gồm cả những phương tiện không có vô lăng, phanh do người lái điều khiển hoặc gương chiếu hậu truyền thống. Tuy nhiên, các công ty "phải chứng minh rằng phương tiện của họ cung cấp mức độ an toàn tương đương với các phương tiện tuân thủ và việc miễn trừ vì lợi ích công cộng."

Phác họa một mẫu xe không có vô-lăng và gương chiếu hậu. Ảnh tạo bởi AI

Peter Simshauser, Cố vấn trưởng của NHTSA, tin rằng những thay đổi này sẽ "thúc đẩy sự đổi mới bằng cách hỗ trợ việc triển khai thương mại các phương tiện tự động chuyên dụng có thể đáp ứng các yêu cầu an toàn." Ông nói thêm rằng chính phủ đang nỗ lực "hiện đại hóa"các tiêu chuẩn an toàn cho xe tự hành, và việc miễn trừ sẽ đóng một vai trò quan trọng trong thời gian tới.