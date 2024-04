Ô tô nhập khẩu vào Việt Nam tăng vọt trong tháng 3

Theo số liệu thống kê sơ bộ Tổng cục Hải quan vừa công bố, tháng 3 cả nước nhập khẩu 15.860 ô tô nguyên chiếc, tổng kim ngạch 330 triệu USD. So với tháng trước, ô tô nhập khẩu vào Việt Nam đã tăng 64,4% về lượng và tăng 62,3% về kim ngạch.

Tính tới hết quý 1/2024, cả nước nhập khẩu 32.272 ô tô nguyên chiếc các loại, tổng kim ngạch 675,38 triệu USD. Như vậy chỉ riêng trong tháng 3, số ô tô nhập khẩu vào Việt Nam đã chiếm gần một nửa tổng lượng ô tô được các hãng nhập khẩu trong cả quý đầu năm.

Báo cáo cũng cho biết Indonesia vẫn là quốc gia cung cấp ô tô nhiều nhất vào nước ta với 14.762 xe. Tổng kim ngạch đạt 213,44 triệu USD, chiếm 45,74% về lượng và chiếm 31,6% về kim ngạch nhập khẩu ô tô nguyên chiếc tại Việt Nam.

Xếp ngay sau Indonesia là Thái Lan với 10.420 xe, kim ngạch 204 triệu USD, chiếm 32,3% về lượng và chiếm 30,2% kim ngạch cả nước. Vị trí thứ 3 là Trung Quốc với 5.821 xe, kim ngạch 176,83 triệu USD, chiếm 18% về lượng và chiếm 26,2% về kim ngạch cả nước.

Trong khi đó, chỉ có 235 và 444 ô tô nguyên chiếc được nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ và Nhật Bản vào nước ta. Điều này cũng khá dễ hiểu bởi xe nhập khẩu từ hai thị trường này vào Việt Nam thường có giá bán rất cao.

Lý giải về việc nhập khẩu ô tô vào Việt Nam tăng đáng kể trong tháng 3, giới tư vấn bán hàng cho biết do tháng 2 rơi vào tháng nghỉ Tết Nguyên đán nên lượng tiêu thụ giảm sâu so với trước đó. Cho đến tháng 3, hoạt động kinh doanh dần ổn định trở lại và thị trường có dấu hiệu "ấm lên" nên các hãng xe cũng tăng tốc độ nhập khẩu.

Theo Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong tháng 3/2023, doanh số bán hàng của toàn thị trường Việt Nam đạt 27.289 xe, tăng 135% so với tháng 2/2024, nhưng giảm 9% so với tháng 3/2023.

Trong đó, doanh số bán của xe lắp ráp trong nước đạt 14.474 xe, tăng 117% so với tháng trước và doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc là 12.815 xe, tăng 158% so với tháng 2.

Tuy nhiên do tháng 2 là tháng Tết, nên doanh số rất thấp. Vì vậy, khi so với tháng 3 mới có sự chênh lệch lớn nhưng thực tế doanh số bán ô tô tại Việt Nam trong tháng 3 vẫn thấp hơn 9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính cả quý 1/2024, tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 58.165 xe, giảm 17% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, xe lắp ráp trong nước giảm 20% trong khi xe nhập khẩu giảm 14% so với cùng kỳ năm ngoái.