Ô tô quấn rơm, bốc cháy dữ dội trên đường

Tối 21/5, lãnh đạo xã Quỳnh Tam (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết trên địa bàn xã này vừa xảy ra một trường hợp ô tô bốc cháy . May mắn, cả 5 người trên xe đã thoát ra ngoài an toàn trước khi chiếc xe bị thiêu rụi.

Thông tin ban đầu cho biết vào khoảng 13h cùng ngày, một chiếc ô tô hiệu Hyundai 5 chỗ chở theo 5 người trong một gia đình trú huyện Nghĩa Đàn đi trên tỉnh lộ 538.

Chỉ trong chốc lát, chiếc xe bị bốc cháy trơ khung.

Khi xe đi đến dốc Truông Tràng, tài xế phát hiện khói, lửa bốc lên từ phía dưới gầm xe nên lập tức dừng xe xuống mở cửa cho mọi người thoát ra ngoài. Tuy nhiên, lúc mở thì cửa sau bị kẹt. Những người bên trong buộc phải leo lên phía trước rồi thoát ra ngoài.

Sau khi thoát ra ngoài, mọi người tìm cách dập lửa nhưng không được. Chỉ trong chốc lát, ngọn lửa đã bao trùm và thiêu rụi toàn bộ xe. Ngọn lửa còn lây lan sang một số cây ở rừng cạnh đường. Tuy nhiên người dân đã dập lửa nên không bị cháy lan rộng ra khu rừng.

Bước đầu, nguyên nhân vụ cháy xe được nhận định nghi do gầm xe trong quá trình di chuyển bị quấn rơm. Do nắng nóng nên đã phát lửa và bốc cháy cả xe.