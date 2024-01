Ô tô Trung Quốc bán tại Việt Nam có đang ‘ngáo giá’?

Ô tô Trung Quốc liên tục giảm giá

Thời điểm cuối năm 2023, đầu 2024, nhiều mẫu ô tô có xuất xứ Trung Quốc bán tại Việt Nam liên tục được công bố giảm giá mạnh, khiến nhiều người không khỏi “hoa mắt”.

Chẳng hạn, các đại lý của MG mới đây công bố giảm giá 130 triệu đồng cho mẫu crossover cỡ C là RX5. Cụ thể, MG RX5 phiên bản STD hiện được bán với giá 609 triệu đồng, trong khi bản LUX có giá 699 triệu đồng.

Như vậy, từ một mẫu xe được định giá ngang ngửa với Mazda CX-5, mức giá mới của MG RX5 hiện thậm chí còn rẻ hơn mẫu Hyundai Creta (hạng B) bản tiêu chuẩn. Đáng chú ý, đây đã là lần thứ 3 mẫu xe này được công bố giảm giá trong vòng 4 tháng qua.

MG5 có giá bán chưa đến 400 triệu đồng.

Ngoài RX5, một vài mẫu xe khác của thương hiệu MG cũng đang được giảm giá mạnh như sedan hạng C MG5. Các đại lý này đang bán “xả hàng” MG5 phiên bản VIN 2022 với giá chưa đến 400 triệu đồng, tức là giảm khoảng 130 triệu so với niêm yết. Dù số lượng xe không nhiều, mức giảm giá này đã đưa giá xe về ngang với mẫu Hyundai Grand i10. Tương tự, MG ZS – đối thủ của Hyundai Creta hay Kia Seltos cũng được giảm giá khoảng 100-120 triệu đồng, đưa giá xe xuống còn 440-520 triệu đồng.

Một mẫu xe khác từ Trung Quốc là Wuling HongGuang Mini EV cũng mới được công bố giảm giá khoảng 40 triệu đồng, đưa giá niêm yết của xe về dưới 200 triệu. Trước đó, xe được bán với giá từ 239 triệu đồng đến 279 triệu đồng. Đây cũng là mức giá thấp kỷ lục của mẫu xe này kể từ khi mở bán tại Việt Nam.

Nhà sản xuất và phân phối là TMT Motors không công bố doanh số mẫu xe này nhưng kể từ thời điểm xe ra mắt, không nhiều người bắt gặp một chiếc HongGuang Mini EV xuất hiện trên đường, phần nào cho thấy số liệu kinh doanh không mấy khả quan.

Được kỳ vọng thay thế xe máy nhưng HongGuang Mini EV đang gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khách Việt.

Một mẫu xe Trung Quốc khác cũng gây ít nhiều chú ý khí ra mắt là Haval H6 cũng gặp hiện tượng tương tự. Là mẫu xe đầu tiên trang bị công nghệ hybrid ra mắt thị trường Việt ở phân khúc crossover hạng C (sau này có thêm Honda CR-V) cùng hàng loạt trang bị bắt mắt, Haval H6 được chào bán với giá 1,096 tỷ đồng.

Tuy nhiên, không lâu sau khi mở bán, thương hiệu này đã nhanh chóng giảm giá xe xuống còn khoảng hơn 860 triệu đồng, chưa tính hàng loạt phần quà khác từ đại lý.

Xe Trung Quốc có “ngáo giá”?

Trên thực tế, ngay từ thời điểm ra mắt, mức định giá của một số mẫu xe Trung Quốc đã bị xem là “cao” nhưng chưa đến mức “ngáo giá”. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia khẳng định với mức định giá đó, rất khó để các mẫu xe này có thể cạnh tranh trong bối cảnh thị trường hiện nay.

“Lấy ví dụ như Haval H6, mẫu xe này sử dụng động cơ hybrid với mức tiêu thụ nhiên liệu công bố là 5.5L/100 km, ngoại hình bắt mắt, nhiều công nghệ an toàn nhất phân khúc và định giá 1,096 tỷ đồng. Nếu so sánh một mẫu xe cùng có động cơ hybrid khác là Honda CR-V phiên bản RS e:HEV có giá 1,259 tỷ thì Haval H6 không hề đắt. Tuy nhiên, người ta sẽ chỉ đem nó so với Mazda CX-5, giá từ 750 triệu đồng. Khi đó, mọi yếu tố về công nghệ, option đều bị bỏ xó hết vì mức chênh lệch về giá là cực lớn”, một chuyên gia khẳng định.

Haval H6 là mẫu xe trang bị nhiều công nghệ nhất phân khúc crossover cỡ C tại Việt Nam.

Trường hợp của Wuling HongGuang Mini EV cũng có phần tương đồng. Ngay trước thời điểm xe ra mắt, những người có hiểu biết với thị trường đã khẳng định rất khó để xe được định giá dưới 200 triệu đồng. Tuy nhiên, bản thân chiếc xe này lại in đậm trong tâm trí người dùng Việt bởi mức giá “rẻ ngang Honda SH – khoảng 5.000 USD” tại thị trường Trung Quốc.

Do đó, khi xe ra mắt với giá từ 239 triệu, không dễ để nó được thị trường chấp nhận một cách rộng rãi, chưa kể đó còn là xe điện với khá nhiều những bất cập chưa thể khắc phục về khả năng sạc, quãng đường di chuyển vv…

Cũng phải nói thêm, các mẫu xe này được đưa về nước cạnh tranh trong bối cảnh thị trường quá “khắc nghiệt”. Nhu cầu mua xe của người dùng trong năm 2023 xuống rất thấp do khó khăn chung. Trong bối cảnh đó, xe Trung Quốc giảm giá thì xe đến từ các thương hiệu khác cũng giảm mạnh tay không kém.

“Nếu ưu thế về giá không còn là điểm quá vượt trội, người dùng sẽ có xu hướng chọn xe Hàn, xe Nhật nhiều hơn bởi yếu tố niềm tin thương hiệu”, một chuyên gia về ô tô khẳng định.