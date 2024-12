Ở tuổi 45 tôi nhận ra: Phụ nữ trung niên có hạnh phúc hay không phụ thuộc vào 5 cách tiêu tiền này

1. Hãy tôn trọng đồng tiền nhưng không bị nó chi phối

Khi còn trẻ, tôi luôn nghĩ kiếm tiền là để tiêu tiền, nhưng sau này tôi nhận ra rằng tiền là nền tảng của cuộc sống nhưng nó không phải là toàn bộ cuộc sống. Những người phụ nữ may mắn biết cân bằng, họ tiết kiệm tiền cho những trường hợp khẩn cấp nhưng cũng tiêu tiền vào những thứ thực sự quan trọng.

Tôi nhớ lần đầu tiên tiết kiệm được 100 triệu đồng, cảm giác yên tâm không gì sánh bằng. Số tiền này cho tôi biết rằng tôi có khả năng đối mặt với những điều chưa biết thay vì bị choáng ngợp bởi những giông bão của cuộc đời.

2. Lập kế hoạch tiêu dùng và biết cách sống trong khả năng của mình

Trước đây, tôi dễ dàng mua những thứ không cần thiết vì mua sắm bốc đồng, điều này không chỉ chiếm diện tích mà còn khiến tôi thêm lo lắng. Sau này, tôi học cách tự hỏi bản thân trước khi mua: Đây có phải là thứ tôi thực sự cần không?

Những người phụ nữ may mắn biết cách xem xét những ham muốn của chính mình thay vì bị dẫn dắt bởi quảng cáo và thời trang. Ví dụ, bây giờ, tôi lên kế hoạch chi tiêu hàng tháng và thậm chí ghi lại mọi khoản chi tiêu. Cảm giác kiểm soát này khiến cuộc sống của tôi có tổ chức hơn và giúp tôi tự tin vào tương lai.

3. Đừng dễ dàng so sánh với người khác

Trong vòng bạn bè của tôi luôn có những người đăng bài về những chiếc túi hàng hiệu nổi tiếng và những chuyến du lịch xa hoa, điều này đôi khi khiến tôi ghen tị. Nhưng tôi sớm phát hiện ra rằng cuộc sống có vẻ hào nhoáng đó không nhất thiết phải như vậy.

Những người phụ nữ may mắn không định nghĩa hạnh phúc của mình theo tiêu chuẩn của người khác, họ biết mình muốn gì.

Sau khi khép kín vòng bạn bè, tôi học cách lặng lẽ tận hưởng những điều may mắn nhỏ bé của riêng mình, chẳng hạn như một tách trà nóng và một bữa ăn do chính tay mình nấu. Những ngày ngắn ngủi như thế này thực sự khiến tôi hài lòng.

4. Đầu tư vào bản thân thay vì chỉ tiêu xài những thứ bên ngoài

Một số phụ nữ xung quanh tôi thích chi tiền cho việc trang trí bên ngoài mà bỏ qua việc nuôi dưỡng bên trong. Những người phụ nữ may mắn biết rằng giá trị thực sự của họ nằm ở chính họ. Năm ngoái tôi đã dành một số tiền để học viết, điều mà tôi luôn yêu thích. Khoản đầu tư này không chỉ cải thiện kỹ năng của tôi mà còn cho phép tôi tìm thấy sự bình yên và tự tin khi viết mỗi ngày.

5. Hãy trân trọng từng đồng tiền khó kiếm được

Học cách trân trọng từng đồng xu là sự trưởng thành lớn nhất của tôi trong vài năm qua. Tôi không còn mua những món không dùng đến hoặc gọi đồ mang đi mà lãng phí chỉ sau hai miếng. Tôi đã học cách sử dụng những nguyên liệu đơn giản để chế biến những bữa ăn lành mạnh và tạo ra những khả năng không giới hạn với nguồn lực hạn chế. Những người phụ nữ có phúc hiểu rằng tiền kiếm được bằng mồ hôi, và lãng phí tiền bạc là lãng phí cuộc đời. Kiểu trân trọng này mang lại cho cuộc sống của họ chất lượng hơn và khiến họ sống an toàn hơn.

Việc một người phụ nữ có may mắn hay không có thể được nhìn thấy từ thái độ của cô ấy đối với tiền bạc. Đây không phải là keo kiệt hay keo kiệt mà là sự khôn ngoan về cuộc sống. Tôn trọng tiền bạc, biết lập kế hoạch và đầu tư, gạt bỏ sự so sánh và trân trọng những gì bạn nhận được. Người phụ nữ như vậy không chỉ được ban phước mà còn mở rộng những phước lành của mình đến mọi giai đoạn của cuộc đời. Tôi mong rằng mình có thể trở thành một người phụ nữ như vậy, và tôi mong rằng tất cả phụ nữ đều có thể quản lý cuộc sống của mình một cách cẩn thận và sống tự do, sung túc.