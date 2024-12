Trào lưu “xé túi mù”: Chi hàng chục tỷ đồng để đu trend Labubu, Baby Three, trải nghiệm “xem phim mù”, thời trang “xé túi mù”

Blind box (túi mù/hộp mù) có nguồn gốc từ Nhật Bản. Ý tưởng về những sản phẩm bất ngờ này bắt nguồn từ những chiếc máy gashapon – loại máy bán đồ chơi tự động, nơi người mua sẽ thả đồng xu vào và nhận được một quả bóng nhựa chứa mô hình nhỏ bên trong.

Tuy nhiên kể từ khi thương hiệu đồ chơi nghệ thuật Pop Mart (đến từ Trung Quốc) thúc đẩy xu hướng “tiêu dùng theo cảm xúc”, Blind box với những chú Labubu mới thực sự bùng nổ. Sau đó, nhiều nghệ sĩ Việt và TikToker cũng “đua nhau” livestream về những Blind Box và cụm từ “xé túi mù” trở thành trending.

Trào lưu túi mù lọt top chủ đề hot nhất trên mạng xã hội vào tháng 9/2024.

Người trẻ sẵn sàng “rút ví” với túi mù Labubu, Baby Three

Theo dữ liệu tử nền tảng số liệu thương mại điện tử (TMĐT) Metric, từ ngày 1/7/2024 - 30/9/2024 người trẻ đã chi hơn 4,6 tỷ đồng cho các sản phẩm túi mù trên 5 sàn TMĐT với gần 170.000 đơn vị sản phẩm được bán ra. Mức giá từ 10.000 - 30.000 đồng (trên 4 sàn Shopee, Lazada, Tiki, Sendo) và từ 30.000 - 50.000 đồng (TikTok Shop) là yếu tố khiến túi mù trở thành "cơn sốt" đối với Gen Z và Gen Alpha.

Khác với những túi mù giá rẻ, Labubu và Baby Three lại là phân khúc blind box có phần đắt đỏ hơn nhiều lần. Cụ thể, giá mỗi sản phẩm Labubu chính hãng dao động 200.000 đồng đến 22 triệu đồng. Trong khi đó, Baby Three có mức giá bán từ 10.000 đồng đến 2 triệu đồng/hộp.

Dù nhỉnh hơn những dạng túi mù khách về giá bán nhưng Labubu và Baby Three vẫn là trào lưu không thể bỏ lỡ của giới trẻ. Nhiều bạn trẻ thức xuyên đêm, xếp hàng trước các cửa hàng bán lẻ để mua bằng được Labubu.

Thống kê trên các sàn thương mại điện tử, quý III/2024, doanh số của Labubu đạt 6,9 tỷ đồng, với 49.400 sản phẩm bán ra, tăng khủng 741% về doanh số và 834% về sản lượng so với quý II. Trong khi đó, giới trẻ đã chi 8,8 tỷ đồng để mua hộp mù Baby Three (dữ liệu thống kê từ 15/10/2024 đến 15/11/2024) trên hai sàn Shopee và TikTok Shop. Doanh thu này tăng 106% so với tháng trước đó, với gần 38 ngàn sản phẩm được bán ra thành công từ 109 nhà bán.

Những con số đã cho thấy, trào lưu túi mù vẫn đang khiến giới trẻ “sốt xình xịch” săn lùng trên các nền tảng online lẫn offline.

“Xé túi mù” lấn sân sang lĩnh vực phim ảnh, thời trang

Tuy nhiên không chỉ dừng lại ở ngành bán lẻ mà trend “xé túi mù” đã lấn sân sang mảng thời trang và điện ảnh.

Theo đó, nhà phát hành BHD vừa mang đến trải nghiệm có thú vị cho khán giả với hình thức “xem phim mù”. Cụ thể, khi mà người xem sẽ không thể biết trước rằng bộ phim mà họ chuẩn bị xem tên gì, có nội dung như thế nào. Thậm chí thông tin về diễn viên cũng được giấu kín. Bộ phim này chỉ được tên là “Bộ phim bí ẩn”, trên poster giới thiệu cũng không có bất cứ hình ảnh nào liên quan đến nội dung, người xem chỉ nhận được thời gian phát sóng.

Mặt khác, vào tháng 11/2024 tại Aquafina Vietnam Fashion Week, nhà thiết kế Cao Minh Tiến đã đưa trend “xé túi mù” lên sàn runway trong bộ sưu tập mới nhất mang tên “Đủng Đỉnh”.

Chia sẻ trên trang cá nhân của mình, nhà thiết kế Cao Minh Tiến cho biết: “Thời trang “xé túi mù”, sẽ có người nói “thế này mà gọi là thiết kế ?”, “không hiểu thể loại gì?” nhưng cái gì cũng có thể”.