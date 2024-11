‘Ốc đảo’ có một không hai giữa lòng Hà Nội: Lọc tốt bụi mịn PM2.5, mỏi mắt mới đếm hết một thứ

Thành phố du lịch quyến rũ nhưng nhiều bụi mịn

Hơn 4 tỷ người - hơn một nửa dân số thế giới đang sống ở các khu vực thành thị, đây là kết quả tất yếu của tốc độ đô thị hóa nhanh chóng trên phạm vi toàn cầu. Đô thị hóa mang lại diện mạo mới, hiện đại và sôi động hơn, nhưng đồng thời cũng khiến không gian xanh bị thu hẹp, tăng ô nhiễm môi trường sống.

Hà Nội cũng không nằm ngoài xu hướng này, hệ quả tất yếu là thành phố trở thành một trong những đô thị bị xếp hạng có chất lượng không khí suy giảm do công nghiệp hóa, khí thải từ phương tiện giao thông và hiệu ứng đảo nhiệt đô thị.

Theo báo cáo năm 2021 của Ngân hàng Thế giới (WB), khí thải từ 8 triệu phương tiện đã đăng ký tại Hà Nội chiếm 30% ô nhiễm hạt không khí và khí thải công nghiệp chiếm 30% còn lại. Qua hơn 3 năm, đến nay, tình trạng này ngày càng trầm trọng, trong đó, chỉ số nồng độ bụi mịn PM2.5 tại Hà Nội thường xuyên vượt ngưỡng an toàn so với tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Ô nhiễm không khí ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của người dân cùng hàng triệu du khách trong và ngoài nước đến đây du lịch hàng năm.

Kích thước siêu nhỏ của bụi mịn PM2.5 và PM10. Ảnh minh họa

Hà Nội vẫn luôn là một thành phố du lịch hấp dẫn hàng đầu. Năm 2023, Travel Magazine (Anh) bình chọn Hà Nội lọt Top 10 điểm đến đẹp nhất Đông Nam Á. Trước đó một năm, CNN Travel (Mỹ) xếp hạng Hà Nội là một trong 12 địa điểm du lịch tốt nhất trên thế giới.

Tuy nhiên, cũng đã đến lúc Hà Nội buộc phải trở nên xanh hơn nữa về thảm thực vật, sạch hơn nữa về không khí, đẹp hơn nữa về kiến trúc - nếu không sẽ sớm trở nên lạc hậu trước xu hướng tất yếu của du lịch toàn cầu.

Giữa bối cảnh này, Vườn Nhiệt đới với diện tích đến 9.000m2 của Sheraton Hanoi West trở thành một mô hình phát triển du lịch bền vững kiểu mẫu.

Khu vườn độc nhất vô nhị, giảm thiểu bụi mịn PM2.5

Rất nhiều du khách cả quốc tế và trong nước khi đến với Hà Nội bây giờ được thôi thúc bởi mong muốn trải nghiệm Vườn nhiệt đới của Sheraton Hanoi West. Khó ai hình dung là giữa những tòa nhà cao tầng sang trọng lại tồn tại một nơi tựa như “ốc đảo” với màu xanh mướt mắt và bầu không khí trong lành hơn so với bên ngoài.

Điều khác biệt chính là ở chỗ, những khu du lịch hay khách sạn giữa lòng các đô thị thường chỉ bố trí cây để làm cảnh, trang trí, nhưng Sheraton Hanoi West lại có tư duy khác biệt.

Có hẳn một nhóm các chuyên gia là nhà khoa học, kỹ sư, kiến trúc sư, phối hợp nghiên cứu kỹ càng về thực vật, khả năng sinh tồn, phát triển, hấp thụ bụi và khí thải của chúng, từ đó chọn ra 100 loài để trồng tại đây.

Trung bình mỗi cây xanh ở đây có khả năng hấp thụ từ 10-20kg khí CO2 và các loại khí ô nhiễm khác; tính ra một năm cả khu vườn có thể hấp thụ hàng chục tấn CO2.

Riêng với bụi mịn PM2.5, loại bụi rất có hại với sức khỏe, có thể lọt qua hầu hết các loại khẩu trang thông thường, cũng sẽ bị lọc bỏ hiệu quả bởi những loài cây và tầng cây ở Vườn nhiệt đới.

Một điểm nữa là 100 loài cây bản địa này không chỉ mang những vẻ đẹp đặc trưng, phù hợp với điều kiện khí hậu, mà còn là điểm nhấn trong việc bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học.

Trong khuôn viên rộng 9.000m2, du khách có lẽ sẽ phải dành hàng giờ nếu muốn khám phá, nhận diện đủ 100 loài cây trong quần thể phong phú này. Còn, nếu chỉ đơn giản là muốn thư giãn, dưới những tán xanh, du khách có thể dạo bộ, vừa nghỉ ngơi vừa nghe tiếng nước róc rách của dòng nước.

Một trong những tác động tiêu cực của ngành du lịch lâu nay là gây lãng phí và ô nhiễm nước. Nhưng cũng tại đây, các mục tiêu tiết phát triển bền vững liên quan đến tài nguyên nước cũng được thiết kế và vận hành tối ưu. Du khách có thể dễ dàng thấy dòng thác và suối nước nhân tạo hình chữ S chảy giữa vườn, là một phần của hệ thống xử lý nước theo nguyên tắc tuần hoàn để tiết kiệm, tái sử dụng nước hiệu quả.

Một điều nữa có thể ít người biết, ngay từ năm 2010, Sheraton Hanoi West đã là doanh nghiệp đầu tiên ở Hà Nội nhận chứng chỉ ISO 14001:2004 về môi trường của TUV Rheinland, nhờ việc luôn giảm thiểu tối đa sử dụng năng lượng, vật tư vật liệu, các nhân viên luôn được huấn luyện các kiến thức phát triển bền vững, để từ đó tạo ra ảnh hưởng rộng rãi trong cộng đồng về vấn đề bảo vệ môi trường.

Có thể thấy, dự án Vườn nhiệt đới Sheraton Hanoi West là một minh chứng điển hình cho việc theo đuổi phát triển bền vững thì chính sự “xanh hóa” đó quay lại trở thành giá trị tiên phong, đẳng cấp cho sản phẩm dịch vụ của nơi này.

