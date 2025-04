Ngỡ ngàng với 30 giây TVC Thép Hòa Phát: Vừa xem vừa phải gật đầu theo liên tục, ekip nào làm mà cuốn dữ vậy?

Mới đây, đoạn TVC quảng cáo của Tập Đoàn Hoà Phát với tên: "Thép Hoà Phát - Chất Thép Hoà Phát - Năm Châu Gật Đầu" thu hút nhiều sự chú ý trên MXH. Chỉ trong 30 giây ngắn gọn nhưng khi được trình chiếu lại nhanh chóng khiến nhiều người phải tò mò, đặc biệt là nhận được sự quan tâm của giới trẻ, vừa xem vừa liên tục “gật đầu” vì quá ấn tượng.

Thay vì sử dụng motif quảng cáo cũ trước đây là diễn xuất, đóng vai và phải có lời thoại thì đoạn TVC Thép Hoà Phát chủ yếu tập trung vào âm nhạc, vũ đạo và các góc quay để biểu đạt. Dựa trên âm nhạc của bản nhạc kịch opera Carmen huyền thoại, đoạn TVC được viết lại lời mới, dễ nhớ và dễ tiếp cận với người xem. Bên cạnh đó, những cảnh quay trong nhà máy vừa lột tả nhanh được quy trình sản xuất thép, vừa thể hiện được sự uy tín, đồng đều đến từ đội ngũ thực hiện.

TVC Thép Hoà Phát khiến cộng đồng mạng ấn tượng

Đặc biệt hơn, nhiều người dành lời khen cho những cú máy từ trên xuống, với phần nền là chất thép Hoà Phát và xếp đội hình thành logo, biểu tượng 3 mũi tên. Cảnh quay này khiến không ít người ấn tượng vì ghi dấu mạnh mẽ về mặt hình ảnh, thương hiệu. Ngoài ra, các động tác vũ đạo cũng được thực hiện đơn giản, dễ nhớ nhưng lại mang vibe trẻ trung, cá tính và cái gật đầu đều tăm tắp cũng là điểm nhấn khiến giới trẻ thích thú.

- "Quảng cáo hiện đại, mới mẻ, sáng tạo thật. Hôm xem trên TV mình ngỡ ngàng luôn quá cuốn hút".

- "10 điểm. Quá ấn tượng".

- "Đúng là nên làm những TVC như này, dễ xem và dễ nhớ, không cần lời thoại nhưng vẫn biết họ đang quảng cáo cái gì, quy trình ra sao,...".

- "Tuyệt đối điện ảnh, xem các góc quay mà ấn tượng quá. Nghe vài lần là nhớ đến thương hiệu luôn".

Được biết, TVC này là được sản xuất bởi đạo diễn trẻ Phương Vũ và Hoàng Đăng, cả hai đều là thành viên của nhóm Antiantiart, kết hợp với agency Dentsu Redder và AAA Music Studio.

Với nhiều người yêu thích nghệ thuật, sáng tạo, hẳn đều đã từng nghe đến cái tên Phương Vũ (SN 1995) cùng tổ đội Antiantiart - tập thể các nghệ sĩ và nhà làm phim trẻ có tiếng. Khoảng 3 năm trở lại đây, Phương Vũ bén duyên với công việc của một đạo diễn - nghệ sĩ hình ảnh, anh đã làm hơn 300 video ở đủ các quy mô, giới hạn chi phí, số lượng nhân sự khác nhau.

Đạo diễn Phương Vũ - người sáng lập tổ đội Antiantiart

Trước TVC của Tập Đoàn Hoà Phát, Phương Vũ cũng từng khiến cộng đồng mạng “phát cuồng” với đoạn phim hướng dẫn an toàn bay của hãng Hàng Không Quốc Gia Vietnam Airlines. Đáng chú ý năm 2024, Phương Vũ được CEO Apple - Tim Cook đến tận nơi thăm "đại bản doanh", trò chuyện về các sản phẩm mà anh và team Antiantiart thực hiện.

Ngoài ra, anh chàng cũng là người đứng sau nhiều MV triệu view của các nghệ sĩ như Hit Me Up (Binz Xuân Đan ft Nomovodka); Call Me (Wren Evans); Hop On Da Show (LowG x tlinh) hay mới nhất là 9 MV debut như 1 phim ngắn mang tên “ả” của tân binh marzuz. Các sản phẩm của Phương Vũ cùng tổ đội Antiantiart thường được giới trẻ yêu thích trên các nền tảng mạng xã hội với phong cách thể hiện bằng hình ảnh dữ dội và có chút cuồng loạn.

Tên tuổi của Phương Vũ càng được biết đến rộng rãi hơn khi anh chàng có 2 lần liên tiếp đảm nhận vai trò Giám đốc sáng tạo tại WeChoice Awards. Phương Vũ cũng khiến netizen ấn tượng khi được vinh danh là 1 trong 5 Đại sứ truyền cảm hứng của WeChoice Awards 2023.

Ông Trần Đình Long, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát. Ảnh: Hòa Phát

Về Tập Đoàn Hoà Phát, Chủ tịch Hội đồng quản trị là ông Trần Đình Long - một trong những doanh nhân thành công và giàu có nhất ngành thép Việt Nam. Theo Forbes, tính đến ngày 15/3 tài sản của ông Trần Đình Long đạt 2,4 tỷ USD. Tỷ phú Trần Đình Long sở hữu 1,6 tỷ cổ phiếu HPG của Hòa Phát, tương đương gần 26% vốn của tập đoàn này.

2018 là năm đầu tiên ông Trần Đình Long có tên trong danh sách tỷ phú của Forbes. Thời điểm đó, tài sản của Chủ tịch Hòa Phát là 1,3 tỷ USD, xếp hạng 1.756 thế giới. Tuy nhiên, liên tiếp hai năm 2019 và 2020, ông không có ở trong danh sách này.