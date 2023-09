OCB chốt ngày cổ đông thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành

Theo đó, tỷ lệ thực hiện là 2:1 (mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ nhận được 01 quyền và cứ 02 quyền sẽ nhận được 01 cổ phiếu mới. Cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ cộng dồn phát sinh (nếu có) sẽ được phân phối hết vào Quỹ phát triển nguồn nhân lực do Công đoàn OCB đứng tên. Ngày đăng ký cuối cùng sẽ là ngày 21/9/2023.

OCB thực hiện phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu với số lượng gần 685 triệu cổ phiếu, tương đương tỉ lệ 50%. Vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng từ 13.699 tỷ đồng lên 20.548 tỷ đồng.

Theo phương án tăng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của OCB thông qua, số tiền thu được từ tăng vốn, ngân hàng sẽ dùng 6.176 tỉ đồng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh, đầu tư và cho vay; 672 tỉ đồng để mua sắm, xây dựng cơ sở vật chất. Sau khi tăng vốn điều lệ, Aozora Bank, Ltd. vẫn là cổ đông lớn nắm giữ 15% vốn ngân hàng.

Kết thúc Quý II/2023, OCB đã bứt tốc mạnh mẽ với lợi nhuận trước thuế tăng 75% so với cùng kỳ 2022. Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của OCB đạt 2.560 tỷ đồng, tăng trưởng 47% so với cùng kỳ năm trước. Với con số này, OCB là ngân hàng tăng trưởng lợi nhuận cao thứ hai hệ thống. Trong bối cảnh ngành ngân hàng đối mặt với nhiều khó khăn, các mảng kinh doanh cốt lõi của OCB vẫn duy trì được sự ổn định với tổng thu thuần đạt 4.456 tỷ đồng, tăng 16,8% so với cùng kỳ.

Trước những tín hiệu khả quan từ hoạt động kinh doanh, cùng nhịp tăng trưởng ổn định, thị trường chứng khoán đã chứng kiến sự bùng nổ của cổ phiếu OCB. Kết phiên 7/9, cổ phiếu OCB đã tăng 2,42% lên mức 21.200 đồng/cổ phiếu. Đáng chú ý, cổ phiếu OCB đang có mạch tăng tích cực, với mức tăng gần 14% chỉ trong vòng 6 ngày trở lại đây cùng với thanh khoản cao đột biến.

So với mức hồi cuối tháng 3 vừa qua, cổ phiếu OCB hiện đã tăng 38%, trở thành một trong những cổ phiếu ngân hàng có mức tăng cao nhất thời gian gần đây.