OCB chuyển trụ sở chính về TP Thủ Đức

Theo đó, trụ sở chính của OCB sẽ được chuyển về tòa nhà The Hallmark, địa chỉ số 15 đường Trần Bạch Đằng, phường Thủ Thiêm, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh. Đây là tòa nhà văn phòng hạng A+ hiếm hoi tọa lạc tại vị trí đắc địa, nơi quy tụ cộng đồng doanh nghiệp hàng đầu và các tập đoàn đa quốc gia, hứa hẹn mang đến một không gian làm việc hiện đại với những tiện nghi cao cấp, ứng dụng công nghệ mới theo tiêu chuẩn quốc tế.

Hiện trụ sở chính của OCB đặt tại số 41 (Tầng trệt, tầng lửng, tầng 1, tầng 2 của tòa nhà) và số 45 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Trước đó, OCB đã thực hiện mở mới và di dời 40 Chi nhánh/ PGD trong năm 2023, nâng tổng số điểm giao dịch của ngân hàng lên 160 điểm trải dài khắp các tỉnh, thành lớn toàn quốc.

Mục tiêu trong năm 2024, OCB dự kiến sẽ mở mới thêm 17 Chi nhánh/ PGD sau khi nhận được sự chấp thuận của Ngân Hàng Nhà Nước, đầu tư vào các hoạt động số hóa để cho ra đời những sản phẩm, dịch vụ tài chính với ứng dụng công nghệ phục vụ đời sống của khách hàng cũng như hướng đến các mục tiêu phát triển bền vững.

Theo kết quả báo cáo tài chính năm 2023 vừa được OCB công bố, tính đến 31/12/2023, tổng tài sản của OCB đạt 239.454 tỷ đồng, tăng 23,4% so với năm 2022. Tổng huy động thị trường 1 đạt 168.112 tỷ đồng, tăng 22,4% so với cùng kỳ. Dư nợ thị trường 1 tăng 20,5% so với năm 2022 đạt 148.005 tỷ đồng, thực hiện 100% kế hoạch năm. Trong đó, cho vay khách hàng đạt 144.849 tỷ, hoàn thành 101% mục tiêu đề ra, tăng 20,9% so với năm trước .

Trong năm 2023, OCB ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 5.227 tỷ đồng, tăng 19,1% so với năm 2022.

Năm 2023, OCB cũng tăng vốn điều lệ thành công lên 20.548 tỷ đồng (tăng 6.849 tỷ đồng). Với việc thành công tăng trưởng vốn điều lệ, OCB chính thức nằm trong nhóm Top ngân hàng tư nhân có vốn điều lệ lớn nhất hệ thống.