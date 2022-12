OCB khai trương hàng loạt chi nhánh, phòng giao dịch mới

Theo đó, chi nhánh được mở mới tại Thanh Hóa tọa lạc tại Hạc Thành Tower, đường Phan Chu Trinh, Phường Điện Biên.



Địa chỉ của chi nhánh mới tại Đồng Tháp là 109-113 Đường Nguyễn Huệ, Phường Mỹ Phú, TP.Cao Lãnh.

Phòng giao dịch tại Bạc Liêu nằm ở 276 Quốc lộ 1A Khóm 2, Phường Hộ Phòng, Thị xã Giá Rai.

Còn tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, phòng giao dịch mới được khai trương nằm ở số 292 Đường Độc Lập, khu phố Quảng Phú, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ.

Báo cáo tài chính của OCB cho thấy, tính đến cuối quý 3/2022, ngân hàng có một hội sở chính, 53 chi nhánh, 91 phòng giao dịch tại các tỉnh thành phố trên cả nước. Riêng quý 3 nhà băng này đã mở mới 10 chi nhánh và phòng giao dịch.

Như vậy đợt khai trương lần này cũng góp phần không nhỏ trong hành trình tiến đến cột mốc 150 điểm giao dịch trên toàn quốc của ngân hàng.

Về chất lượng tài sản, tính đến cuối quý 3/2022 tổng tài sản của OCB đạt 193.150 tỷ đồng, tăng hơn 4,6% so với cuối năm 2021. Riêng mảng bán lẻ tăng 22% so với cùng kỳ năm trước; Dư nợ cho vay bán lẻ tăng 38%.

Tổng số khách hàng của OCB tăng trưởng ấn tượng ở mức 55% so với 9 tháng năm 2021. Tỷ lệ tiền gửi thông qua kênh số OCB OMNI cũng tăng 178% so với cùng kỳ, số lượng giao dịch tăng hơn 200% so với năm 2021. Các tỷ lệ an toàn vốn (CAR) và tỷ lệ dư nợ tín dụng trên vốn huy động (LDR) luôn đảm bảo và đáp ứng theo quy định của NHNN.