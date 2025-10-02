Olympia Lighting - Doanh nghiệp FDI Nhật Bản muốn niêm yết trên TTCK Việt Nam

Ông Kazuhisha Okawa, Tổng Giám Đốc Công ty TNHH Olympia Lighting Vietnam, doanh nghiệp FDI đến từ Nhật Bản cho biết, Công ty có kế hoạch IPO, niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Nghị định 245/2025/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành đã rút ngắn thời gian, hướng dẫn cụ thể về quy định hồ sơ chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) và hồ sơ đăng ký niêm yết. Theo đó, Sở Giao dịch chứng khoán xem xét hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của doanh nghiệp đồng thời với quá trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét hồ sơ IPO.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước không xem xét việc đăng ký niêm yết chứng khoán của tổ chức phát hành nước ngoài; doanh nghiệp chỉ cần thực hiện đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán.

Năm 2003, Olympia Lighting đã thành lập nhà máy tại Thượng Hải, chuyên sản xuất OEM/ODM cho các thương hiệu nổi tiếng tại Nhật Bản như Toshiba, Iwasaki, Mistubishi Electric…

Vào năm 2012, trong bối cảnh "CHINA+1" bắt đầu trở nên phổ biến, Olympia Lighting quyết định tìm kiếm địa điểm sản xuất tiếp theo ngoài Trung Quốc. Đại diện công ty đã đến thăm nhiều quốc gia như Pakistan, Myanmar, Campuchia và cuối cùng đã lựa chọn Việt Nam. Quyết định này được đưa ra dựa trên những lợi thế vượt trội về cơ sở hạ tầng phát triển và nguồn nhân lực có trình độ. Cuối năm 2012, Olympia Lighting Vietnam chính thức đăng ký thành lập và bắt đầu xây dựng nhà máy.

Do tại Việt Nam chưa có nhiều nhà cung cấp linh kiện đáp ứng được yêu cầu, Olympia đã phải chủ động thiết lập chuỗi cung ứng bằng cách triển khai quy trình gia công kim loại bằng công nghệ khuôn đúc ngay tại nhà máy, một lĩnh vực mà trước đó họ chưa từng thực hiện. Toàn bộ khâu sơn phủ và lắp ráp cũng được thực hiện tại chỗ giúp công ty duy trì chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn Nhật Bản và tối ưu hóa chi phí. Đây cũng là bước đi quan trọng, tạo tiền đề cho hoạt động xuất khẩu các sản phẩm OEM/ODM sang thị trường Nhật Bản.

Trong giai đoạn đại dịch Covid-19, sản phẩm chủ lực - AKARINA - đã được sản xuất hoàn toàn tại Việt Nam, không chỉ xuất khẩu sang Nhật Bản mà cả châu Âu.

Việc chủ động sản xuất các sản phẩm mang thương hiệu riêng tại Việt Nam đã giúp doanh nghiệp xây dựng chuỗi cung ứng, tạo nền tảng để mở rộng ra thị trường toàn cầu.

Sau 12 năm hoạt động tại Việt Nam, doanh thu từ các sản phẩm thương hiệu riêng của công ty hiện chiếm tới 50% tổng doanh thu.

“Để đạt được mục tiêu đại chúng hoá và niêm yết cổ phiếu trên TTCK Việt Nam, chúng tôi nhận thức rõ rằng cần nghiêm túc tham gia vào các dự án trong nước, đóng góp cho sự phát triển của thị trường Việt Nam, cũng như hợp tác với các doanh nghiệp nước ngoài khác ngoài Nhật Bản đang hoạt động tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, chúng tôi phải mở rộng thị phần tại thị trường Hoa Kỳ. Đây là một thị trường tiềm năng nhưng cũng đầy thách thức, và sẽ là yếu tố then chốt trong chiến lược tăng trưởng của doanh nghiệp”, ông Okawa chia sẻ.

Ông Kazuhisha Okawa, Tổng Giám Đốc Công ty TNHH Olympia Lighting Vietnam

Trong góc nhìn của ông Okawa, thị trường Việt Nam hiện vẫn còn khá thiếu đa dạng về phân khúc sản phẩm. Khác với Nhật Bản – nơi mà người tiêu dùng có thể dễ dàng lựa chọn từ sản phẩm phổ thông cho đến hàng cao cấp – thì tại Việt Nam, phần lớn thị trường vẫn tập trung vào ba nhóm chính: hàng cao cấp, hàng giá rẻ nhưng chất lượng thấp, hoặc hàng giá rẻ nhưng có thể dùng tạm ổn.

Nhưng xu hướng và nhu cầu khách hàng đang thay đổi rất nhanh.

“Trước đây, đèn chiếu sáng chỉ đơn giản là “miễn sao bật lên là được”. Nhưng nay, khi chất lượng cuộc sống của người dân Việt Nam ngày càng được nâng cao, dễ thấy sự thay đổi rõ rệt trong nhu cầu chiếu sáng. Người tiêu dùng không chỉ cần ánh sáng để nhìn rõ, mà còn mong muốn đèn có thể góp phần tạo nên một không gian sống thẩm mỹ, tinh tế và có chiều sâu cảm xúc. Những không gian như văn phòng hiện đại, nhà ở cao cấp hay nhà hàng, quán cà phê sang trọng… đều đòi hỏi hệ thống chiếu sáng phải có tính thẩm mỹ và khả năng tạo hiệu ứng.

Chính vì vậy, các yếu tố như chất lượng cao, thiết kế đẹp và tính năng vượt trội ngày càng trở nên quan trọng”, ông Okawa nhận xét.

Vị doanh nhân Nhật Bản cho rằng thị trường Việt Nam hiện nay đã sẵn sàng đón nhận và sẵn sàng chi trả cho những sản phẩm có giá trị thực sự.

Tuy nhiên, cạnh tranh đang ngày càng gay gắt và đặc biệt là vòng đời sản phẩm tại thị trường Việt Nam thay đổi rất nhanh. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp phải liên tục đổi mới và thích ứng.

“Chúng tôi đang chú trọng vào việc phát triển một đội ngũ nhân sự có khả năng nhạy bén với xu hướng thị trường, đủ linh hoạt để phản ứng kịp thời với những thay đổi, từ đó giữ vững lợi thế cạnh tranh và tiếp tục phát triển bền vững tại Việt Nam”, ông Okawa cho biết.

Khách hàng Việt Nam có văn hoá và thẩm mỹ riêng. Vì vậy, thay vì áp đặt hoàn toàn phong cách Nhật Bản, doanh nghiệp muốn phát triển sản phẩm và xây dựng chuỗi cung ứng theo hướng phù hợp với thị hiếu và phong cách sống của người Việt.

Với ban lãnh đạo Olympia Lighting, hội nhập về sản phẩm, về thị trường cũng là khởi nguồn cho kế hoạch gia nhập TTCK Việt Nam.