“Ôm” 100 triệu cổ phiếu Sacombank, quỹ ngoại quy mô hơn 800 triệu EUR chiến thắng thị trường từ đầu năm

Pyn Elite Fund - quỹ ngoại đến từ Phần Lan vừa công bố báo cáo hoạt động tháng 3 với hiệu suất đầu tư đạt 2,57% trong khi VN-Index tăng 2,5% nhờ sự dẫn dắt của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Mức hiệu suất tương đối khả quan đặt trong bối cảnh VND mất giá 2,1% so với USD. Theo quỹ ngoại này, mặt bằng lãi suất tiền gửi tại Việt Nam Lãi tiếp tục thấp ở mức kỷ lục trong 20 năm qua đã tạo áp lực lên tỷ giá.

Như vậy, Pyn Elite Fund đã có tháng thứ 5 liên tiếp ghi nhận hiệu suất dương. Hiệu suất đầu tư luỹ kế từ đầu năm 2024 đến cuối quý 1 của quỹ ngoại này đạt 15,34% khả quan hơn so với mức tăng 13,6% của VN-Index trong cùng thời kỳ.

Tính đến cuối tháng 3, quy mô tài sản quản lý của Pyn Elite Fund lên đến 805,7 triệu EUR (~21.800 tỷ đồng). Cổ phiếu ngân hàng vẫn áp đảo cả về số lượng và tỷ trọng trong danh mục của quỹ. Trong đó, cổ phiếu STB của Sacombank là khoản đầu tư lớn nhất với tỷ trọng 14,6% tương ứng giá trị 117,6 triệu EUR (~3.200 tỷ đồng). Ước tính, quỹ ngoại này nắm khoảng 100 triệu cổ phiếu STB vào cuối tháng 3.

Theo Pyn Elite Fund, trường hợp của Sacombank sẽ rất thú vị trong suốt năm 2024, vì ngân hàng sẽ có thể tiếp tục hoạt động thu nhập "bình thường" sau nhiều năm tái cơ cấu tài sản. Ngoài ra, cổ phiếu STB còn được chú ý bởi các thỏa thuận sở hữu cổ phần liên quan đến cổ phiếu đã bị tịch thu từ cựu Chủ tịch HĐQT.

Báo cáo của Pyn Elite Fund cũng lưu ý về một số vụ việc xảy ra trong tháng 3 ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư chứng khoán. Trong đó, một trong những công ty chứng khoán lớn nhất Việt Nam trở thành nạn nhân của một cuộc tấn công mạng. Dù vậy, quá trình khôi phục hệ thống tiến hành và không có thiệt hại về tài sản của khách hàng được báo cáo.

Về vĩ mô, GDP của Việt Nam tăng 5,7% so với cùng kỳ năm trước trong quý 1, mức tăng cao nhất trong 5 năm qua. Trong đó, khu vực dịch vụ tăng 6,1% và khu vực sản xuất ngành cũng tăng trưởng 6,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Hoạt động xuất khẩu khởi sắc với kim ngạch tăng 17% trong khi nhập khẩu cũng tăng 14% so với quý 1/2023. Thặng dư thương mại rất cao ở mức 8,1 tỷ USD (so với 4,9 tỷ USD trong cùng kỳ năm ngoái). FDI tiếp tục là điểm nhấn trong bức tranh vĩ mô củaViệt Nam với tổng vốn đăng ký đạt 6,2 tỷ USD trong quý 1, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong báo cáo hoạt động quỹ kể từ khi rót vốn vào Việt Nam công bố trước đó, ông Petri Deryng, người đứng đầu Pyn Elite Fund cho rằng, kinh tế của Việt Nam và Ấn Độ có những điểm tương đồng, cả hai đất nước đều dự kiến sẽ có tăng trưởng mạnh trong thập kỷ tới.

"Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã kiểm soát tăng trưởng cho vay trên toàn hệ thống ngân hàng từ năm 2012 sẽ góp phần hỗ trợ cho sự tăng trưởng bền vững của Việt Nam và tránh những phát triển quá nóng", người đứng đầu Pyn Elite Fund nhận định.

Việt Nam đã giảm lãi suất từ mùa thu năm ngoái và Pyn Elite Fund đánh giá điều này sẽ tác động đến nền kinh tế và thị trường chứng khoán trong năm nay. Trong nửa cuối năm nay và trong năm 2025, có thể kỳ vọng môi trường lãi suất quốc tế sẽ thuận lợi, giúp duy trì và thậm chí giảm lãi suất ở Việt Nam mà không gây áp lực tiêu cực lên tỷ giá. Sự thu hẹp chênh lệch lãi suất so với USD có thể làm mạnh đồng Việt Nam vào cuối năm, từ đó NHNN có thể dễ dàng điều chỉnh lãi suất và tỷ giá, điều này sẽ tạo đà tích cực cho tâm lý thị trường chứng khoán.