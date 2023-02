OmiGroup công bố nhận diện thương hiệu mới và sứ mệnh với Y tế số

Sứ mệnh "Tiên phong phát triển hệ sinh thái Y tế số"



"Mang chuông đi đánh xứ người", phát triển hệ thống phần mềm Y tế và Chăm sóc sức khỏe tại Nhật Bản, từ năm 2023, OmiGroup với sứ mệnh mới "Tiên phong phát triển hệ sinh thái Y tế số" và thực hiện các dịch vụ, sản phẩm công nghệ thông tin trong lĩnh vực Y tế toàn cầu.

Trong suốt hơn 10 năm qua, Ominext - tiền thân của OmiGroup là đối tác quan trọng của các bệnh viện, tập đoàn y tế, tập đoàn dược lớn tại Nhật Bản, trực tiếp triển khai nhiều hệ thống y tế trên toàn nước Nhật như: Y bạ điện tử, thử nghiệm lâm sàng, xét nghiệm máu và tế bào, kiểm soát kháng kháng sinh, PHR, lịch sử sử dụng thuốc… OmiGroup trực tiếp tham gia vào công cuộc đổi mới, sáng tạo "Chăm sóc sức khỏe thời kỳ xã hội 5.0" với vai trò hỗ trợ các tổ chức quản lý và tổ chức doanh nghiệp.

Năm 2018, thành lập công ty OmiCare, trực thuộc OmiGroup nhằm phát triển Hệ sinh thái Y tế số với thương hiệu Nhà thuốc kiểu Nhật tại Việt Nam - Omi Pharma. Việc tái định vị thương hiệu phù hợp với chiến lược và tầm nhìn mới khẳng định OmiGroup đang dần hoàn thiện trên vai trò một nhà cung cấp các dịch vụ và giải pháp trong lĩnh vực Y tế số toàn cầu.

Ban lãnh đạo OmiGroup với tinh thần "tiên phong trong lĩnh vực Y tế số"

Giá trị của thương hiệu



Trước đây, giá trị cốt lõi của thương hiệu của Ominext là liên tục cải tiến, không ngừng học tập, chính trực, tự chủ, đồng đội, tận tâm. Các giá trị này được OmiGroup giữ gìn và phát huy, cùng với nguồn năng lượng tái sinh, giá trị cốt lõi mới của OmiGroup được tinh gọn bao gồm: Cải tiến không ngừng, chuyên gia, chính trực và tôn trọng. Cả bốn giá trị này được Omi kết tinh trong 1 từ thể hiện cho triết lý thương hiệu là 3C1T– Cộng hưởng để tạo nên sự khác biệt.

Logo màu xanh chủ đạo và slogan "We create to next values"

Logo mới của OmiGroup có màu sắc chủ đạo là màu xanh mang cảm giác an toàn, tin tưởng và bền vững. Đây cũng là màu biểu trưng đặc biệt phù hợp với lĩnh vực Y tế số mà OmiGroup đang theo đuổi.

Về thiết kế, logo mới của Omi mang hơi hướng công nghệ, hiện đại. Về mặt hình khối, biểu tượng mới được tạo nên bởi sự liên kết chặt chẽ từ ba nguyên đơn Zen - Nhân - Nguyệt, uyển chuyển nhưng đầy sức mạnh, hướng chuyển động không ngừng vươn xa, đại diện cho sự năng động, tính lan tỏa và sức kết nối mạnh mẽ.

Logo và slogan mới của OmiGroup

Thay đổi logo, giá trị cốt lõi cho thương hiệu nhưng tinh thần và giá trị cốt lõi nguyên bản nhất của OmiGroup vẫn được gìn giữ và duy trì xuyên suốt từ quá khứ, hiện tại và cả tương lai. Đó là khát khao, quyết tâm "Xây dựng hệ sinh thái với các dịch vụ công nghệ và chăm sóc sức khỏe toàn diện bằng năng lực y tế số vượt trội". Đây điều mà OmiGroup kiên định theo đuổi.



Ông Trần Quốc Dũng – CEO OmiGroup chia sẻ: "Cùng với tuyên bố về sứ mệnh tiên phong kiến tạo hệ sinh thái Y tế số, tái định vị thương hiệu OmiGroup, người Omi khẳng định tinh thần, nhiệt huyết, sẵn sàng đóng góp vì mục tiêu chăm sóc sức khỏe con người trong thời đại của một xã hội đang chuyển dịch cực kỳ mạnh mẽ".