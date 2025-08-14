Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ông bà dặn: Nhà có cây xanh, người có sức khỏe, con cháu làm ăn lãi lớn - 4 cây này xứng đáng được rước vào nhà

14-08-2025 - 19:31 PM | Sống

Chỉ cần rước về một trong 4 loại cây này, bạn vừa được ngắm không gian tươi mát mỗi ngày, vừa có thêm một “lá bùa may mắn” để cuộc sống thêm đủ đầy, an yên.

Từ xa xưa, cây xanh trong nhà không chỉ để làm đẹp không gian sống, mà còn được xem là bảo bối mang đến may mắn, tài lộc, sức khỏe và sự an yên. Ông bà ta vẫn thường căn dặn: “Nhà có cây xanh, người có sức khỏe”. Trong vô vàn loài cây, 4 loại dưới đây được xem là ứng cử viên sáng giá để trồng trong nhà, vừa đẹp vừa mang ý nghĩa phong thủy cực tốt.

1. Cây Kim Ngân: Biểu tượng của tiền tài và sự sung túc 

Kim Ngân (Pachira aquatica) được mệnh danh là cây tiền vàng nhờ cái tên đầy may mắn và hình dáng khỏe khoắn. Thân cây bện chặt vào nhau như sự gắn kết bền lâu, tán lá xanh mướt quanh năm tượng trưng cho tài lộc dồi dào. Theo quan niệm phong thủy, Kim Ngân giúp cân bằng năng lượng, chiêu tài hút lộc, đặc biệt tốt cho gia đình kinh doanh hoặc người làm ăn buôn bán. Đặt cây ở phòng khách, cửa hàng hoặc bàn làm việc không chỉ đẹp mắt mà còn như một lời nhắc nhở về sự sung túc, đủ đầy. 

Ông bà dặn: Nhà có cây xanh, người có sức khỏe, con cháu làm ăn lãi lớn - 4 cây này xứng đáng được rước vào nhà- Ảnh 1.

Cách chăm: Kim Ngân ưa sáng nhẹ, cần tưới 2–3 lần/tuần, tránh để úng rễ.

2. Cây Lưỡi Hổ: Lá chắn bảo vệ sức khỏe cả nhà 

Cây Lưỡi Hổ (Sansevieria) có dáng lá vươn thẳng, cứng cáp, viền vàng nổi bật. Không chỉ đẹp, cây này còn nổi tiếng với khả năng lọc không khí, hấp thụ chất độc hại như formaldehyde, benzene, đồng thời nhả oxy ngay cả ban đêm, điều mà ít cây làm được.

Ông bà dặn: Nhà có cây xanh, người có sức khỏe, con cháu làm ăn lãi lớn - 4 cây này xứng đáng được rước vào nhà- Ảnh 2.

Trong phong thủy, Lưỡi Hổ tượng trưng cho sức mạnh, sự kiên định, giúp gia chủ vượt qua khó khăn, trấn giữ tà khí. Đặt chậu Lưỡi Hổ ở phòng khách, phòng ngủ hoặc gần cửa chính vừa tăng tính thẩm mỹ, vừa tạo không gian trong lành. 

Cách chăm: Cực dễ sống, chỉ cần tưới khi đất khô và tránh nắng gắt trực tiếp.

3. Cây Trúc Phú Quý: Vượng khí, bình an, may mắn bủa vây

Trúc từ lâu đã gắn liền với hình ảnh kiên cường, dẻo dai, xanh tốt quanh năm. Riêng Trúc Phú Quý (Dracaena sanderiana) với thân xanh, đốt đều, lá nhỏ gọn, được xem là biểu tượng của sự bình an và hanh thông trong cuộc sống. Người xưa tin rằng trồng Trúc Phú Quý ở cửa ra vào, ban công hoặc phòng khách sẽ đón gió lành, hút vận may. Gia đình có người thi cử, làm ăn hoặc khởi nghiệp càng nên có một chậu để cầu mọi việc thuận lợi. 

Ông bà dặn: Nhà có cây xanh, người có sức khỏe, con cháu làm ăn lãi lớn - 4 cây này xứng đáng được rước vào nhà- Ảnh 3.

Cách chăm: Cây ưa sáng tán xạ, cần tưới 2–3 lần/tuần, có thể trồng thủy sinh hoặc đất đều được.

4. Cây Ngọc Ngân: Hút lộc, giữ tiền, gắn kết gia đình 

Ông bà dặn: Nhà có cây xanh, người có sức khỏe, con cháu làm ăn lãi lớn - 4 cây này xứng đáng được rước vào nhà- Ảnh 4.

Ngọc Ngân (Aglaonema) nổi bật với lá xanh đốm trắng, mềm mại và sang trọng. Cái tên Ngọc Ngân mang ý nghĩa giàu sang, phú quý. Trong phong thủy, cây giúp thu hút tài lộc, giữ tiền của, đồng thời mang lại năng lượng hòa hợp, gắn kết các thành viên trong gia đình. Nhờ kích thước gọn gàng, Ngọc Ngân rất hợp để đặt ở bàn làm việc, phòng khách hoặc quầy thu ngân. Màu sắc nhẹ nhàng của cây cũng tạo cảm giác thư giãn, dễ chịu sau ngày dài. 

Cách chăm: Ưa sáng nhẹ, không cần tưới quá nhiều, khoảng 2 lần/tuần là đủ.

Loại cây dại xưa không ai ngó, nay hóa “vàng xanh”: Chữa bệnh gan cực tốt, đã được Bộ Y tế công nhận

Theo Kim Trí Tú

Doanh nghiệp & tiếp thị

