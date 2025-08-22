Ông bà dạy: "Nhà sạch thì vận thông, nhà bẩn thì vận tán" – 4 nơi càng lười dọn càng nghèo khó bám riết

Nhiều người tin rằng nhà có đẹp hay không phụ thuộc vào phong thủy bố cục. Thực tế đơn giản hơn nhiều: nhà sạch thì tâm an, tâm an thì việc hanh thông. Ở cuộc sống hiện đại, điều gọi là phong thủy tốt trước hết nằm ở thói quen giữ gìn vệ sinh và sắp xếp ngăn nắp. Muốn gia đạo yên ổn đừng để nhà cửa ngập đồ đạc và mùi ẩm mốc vì đó mới là thứ âm thầm bào mòn sức khỏe lẫn tinh thần. Dưới đây là bốn khu vực phải giữ sạch nếu không muốn nhà mất khí chất gia chủ mất năng lượng.

Khu vực cửa ra vào và sảnh nhỏ

Đây là nơi đón khí và là ấn tượng đầu tiên khi mở cửa bước vào nhưng lại bị bỏ quên nhiều nhất. Giày dép vứt la liệt khiến bụi đất mùi hôi và vi khuẩn kéo vào nhà làm không gian chật hẹp rối mắt. Hãy gom hết giày dép vào tủ hoặc kệ, tận dụng chiều cao bằng kệ treo tường hay móc sau cánh cửa, đặt thảm chùi chân hai lớp để chặn bụi, chuẩn bị khay khử mùi than hoạt tính và xịt khử khuẩn định kỳ, quy tắc là đi giày ở đâu cất lại ngay ở đó, cuối tuần hút bụi lau sàn thay thảm một lần thì sảnh sẽ gọn gàng thông thoáng mở cửa là thấy nhẹ đầu.

Phòng khách

Phòng khách là bộ mặt của ngôi nhà nên càng ít đồ lặt vặt càng sang nhưng thực tế lại thành kho tạm cho điều khiển sạc dây cáp túi nylon và đống gối trang trí. Giải pháp là giữ thiết kế tối giản và ưu tiên chứa đồ ẩn như hệ tủ phẳng ở mảng tường TV có cánh kín gọn, dùng giỏ đựng cho những món hay dùng, đi dây gọn bằng ống luồn hoặc nẹp, loại bỏ món trang trí bé xíu bám bụi và chỉ giữ vài điểm nhấn có kích thước đủ lớn, lịch dọn dẹp là mỗi ngày lau bề mặt bàn kệ mỗi tuần hút bụi ghế thảm và mỗi tháng giặt gối vải rèm nhẹ một lần, muốn phòng khách thoáng mắt hãy nhớ quy tắc bỏ bớt trước rồi mới mua thêm.

Nhà bếp

Bếp là nơi dễ tích dầu mỡ và mùi mạnh, nếu để bừa sẽ nhanh chóng biến thành ổ vi khuẩn và côn trùng. Hãy chuyển mọi thứ trên mặt bàn vào bên trong bằng nguyên tắc cất giấu bề mặt trống, tận dụng ngăn kéo chia ô cho dao muỗng gia vị khô, lắp thanh treo tường cho vá muôi chảo hay khay nắp nồi, sau bữa ăn lau ngay mặt bếp và kính chắn bếp, mỗi tuần tháo lưới máy hút để ngâm nước ấm pha nước rửa chén, bồn rửa thì đổ nước nóng cùng baking soda và giấm để ngừa mùi, tủ lạnh phân khu bằng hộp trong suốt ghi nhãn ngày mở hộp và dọn hết thực phẩm quá hạn vào tối chủ nhật, thùng rác cần nắp đậy túi kép và đổ mỗi ngày để mùi không phát tán ra toàn nhà.

Phòng tắm và toa lét

Không gian nhỏ nhiều ẩm nên nấm mốc lẫn cặn vôi tích tụ rất nhanh, nếu không xử lý kịp thời sẽ gây mùi hôi và kích ứng da hô hấp. Sau mỗi lần tắm hãy kéo gạt nước qua kính và gạch để cắt nguồn nước đọng, treo dụng cụ vệ sinh lên cao cho khô, phân loại kệ đựng theo khu rửa mặt khu tắm khu vệ sinh để đồ không lạc chỗ, định kỳ dùng dung dịch tẩy mốc loãng cho khe gạch và viền silicon, xả ấm cho ống thoát rồi rắc baking soda cộng giấm để chống tắc, mở quạt thông gió tối thiểu 15 phút sau khi tắm và luôn bật khi giặt giũ trong phòng tắm, thay bàn chải ba tháng một lần đặt nắp hạ xuống khi xả nước và giặt thảm nhà tắm hàng tuần để dứt điểm mùi ẩm.

Giữ cho bốn điểm chạm này luôn sạch và gọn không chỉ là chuyện thẩm mỹ mà là nền tảng sức khỏe lẫn tinh thần. Nhà càng sạch đầu càng nhẹ, ngủ sâu hơn, làm việc tập trung hơn và mọi chi phí phát sinh vì ẩm mốc hỏng hóc cũng giảm đáng kể. Đừng đợi rảnh mới dọn, hãy đặt lịch cố định theo ngày và theo tuần, trang bị vài món thu dọn nhanh như thùng rác nắp kín gậy lau nhà sấy nhanh và giỏ phân loại, khi thói quen đã vào guồng bạn sẽ thấy câu ông bà để lại hoàn toàn đúng tiền không vào nhà bẩn phúc không nuôi người lười.