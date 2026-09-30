Ông Đặng Lê Nguyên Vũ đang cho xây 1 công trình quy mô “lớn nhất Đông Nam Á”: Rót gần 2.000 tỷ đồng, áp dụng công nghệ từ Đức, Italy, Đan Mạch, cam kết điều quan trọng

Tại Cụm công nghiệp Tân An 2, phường Tân An, Đắk Lắk, một công trình quy mô lớn của Trung Nguyên Legend - thương hiệu do ông Đặng Lê Nguyên Vũ sáng lập - đang dần thành hình.

Đây là Nhà máy Cà phê Trung Nguyên Legend được khởi công vào tháng 6/2026. Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk, dự án có tổng kinh phí gần 2.000 tỷ đồng, sử dụng khoảng 4,9 ha đất. Khi hoàn thành các giai đoạn đầu tư, nhà máy được định hướng trở thành cơ sở sản xuất cà phê năng lượng sinh thái kiểu mẫu, đạt chuẩn Net Zero và có quy mô lớn nhất Đông Nam Á.

Đến tháng 8/2026, công trình đã bước qua giai đoạn chuẩn bị ban đầu. Trong chuyến kiểm tra thực địa ngày 10/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đào Mỹ ghi nhận dự án đã hoàn thành tổ chức mặt bằng, hệ thống điện và chống sét tạm; đồng thời triển khai đường công vụ, hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan, trạm biến áp và trạm xử lý nước thải. Theo kế hoạch được chủ đầu tư báo cáo thời điểm này, nhà máy dự kiến chạy thử vào quý III/2027.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công hệ thống Nhà máy cà phê hàng đầu thế giới Trung Nguyên Legend trong khuôn khổ Hội nghị Công bố Quy hoạch và Xúc tiến Đầu tư tỉnh Đắk Lắk năm 2026 (Ảnh Trung Nguyên Legend)

Gần 2.000 tỷ đồng cho một nhà máy cà phê hòa tan

Quy mô đầu tư là điểm khiến dự án nhận được sự chú ý. Theo thông tin chính thức của tỉnh Đắk Lắk, đây sẽ là nhà máy sản xuất cà phê hòa tan thứ 5 trong hệ thống của Trung Nguyên Legend tại Việt Nam và là nhà máy thứ hai của hệ thống đặt tại Đắk Lắk.

Trong giai đoạn đầu, doanh nghiệp dự kiến xây dựng dây chuyền trích ly cà phê hòa tan sấy phun với công suất 1.000 kg/giờ, cho sản lượng hơn 7.700 tấn cà phê bột mỗi năm. Khi vận hành, nhà máy dự kiến tạo việc làm cho khoảng 200 lao động. Sau năm 2027, dự án sẽ tiếp tục được bổ sung dây chuyền sấy lạnh.

Không chỉ lớn về vốn và công suất, yếu tố công nghệ cũng là một điểm nhấn. Trung Nguyên Legend cho biết Nhà máy Cà phê Năng lượng Trung Nguyên Legend được đầu tư các công nghệ hiện đại từ Đức, Italy và Đan Mạch. Doanh nghiệp định hướng công trình trở thành một nhà máy sinh thái - bền vững theo tiêu chuẩn Net Zero.

Báo Chính phủ cho biết nhà máy được quy hoạch trên khu đất khoảng 50.000 m2, trong đó tỷ lệ cây xanh và mặt nước trên 20%. Công trình được định hướng sử dụng năng lượng mặt trời, đồng thời đưa những yếu tố cảnh quan như cây xanh, hồ nước, vườn thảo dược và đá bazan vào không gian nhà máy.

Nhà máy Cà phê Năng lượng Trung Nguyên Legend được đầu tư công nghệ hiện đại hàng đầu Đức, Ý, Đan Mạch và có quy mô lớn nhất Đông Nam Á, góp phần đưa cà phê Việt Nam lên tầm cao mới (Ảnh Trung Nguyên Legend)

Như vậy, đây không đơn thuần là một dây chuyền sản xuất được mở rộng về công suất. Trung Nguyên đang đặt nhà máy mới vào câu chuyện lớn hơn về chế biến sâu cà phê ngay tại vùng nguyên liệu Robusta quan trọng của Việt Nam.

Không đứng riêng lẻ giữa “thủ phủ” cà phê

Cùng với nhà máy gần 2.000 tỷ đồng, Trung Nguyên Legend còn triển khai dự án mở rộng một nhà máy cà phê khác với diện tích khoảng 2,5 ha, vốn đầu tư 150 tỷ đồng và công suất 18 tấn cà phê nhân mỗi giờ.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk, hai dự án sẽ kết nối với nhà máy rang xay hiện hữu tại Cụm công nghiệp Tân An 1 và hệ thống kho nguyên liệu, qua đó hình thành chuỗi sản xuất liên hoàn.

Điều này đặc biệt đáng chú ý tại Đắk Lắk - nơi cà phê từ lâu không chỉ là một loại nông sản mà còn gắn chặt với hình ảnh, kinh tế, du lịch địa phương. Thay vì dừng ở thu mua và xuất khẩu cà phê nhân, việc tăng năng lực sản xuất cà phê hòa tan, rang xay và các sản phẩm chế biến sâu có thể giúp nhiều giá trị hơn của hạt Robusta được tạo ra ngay tại vùng nguyên liệu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đào Mỹ đánh giá việc triển khai hai nhà máy cho thấy một doanh nghiệp đầu ngành tiếp tục tham gia vào chuỗi chế biến sâu và chế biến tinh của tỉnh, qua đó nâng cao năng lực chế biến, tạo thêm việc làm và đóng góp vào kinh tế địa phương.

Thành phố cà phê của Trung Nguyên Legend (Ảnh Trung Nguyên Legend)

Cam kết quan trọng khi triển khai dự án

Bên cạnh quy mô đầu tư, trong lần kiểm tra công trường tháng 8/2026, phía chủ đầu tư đã đưa ra một cam kết cụ thể với cơ quan quản lý địa phương.

Theo Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk, chủ đầu tư cam kết tổ chức thi công đúng nội dung giấy phép xây dựng được cấp, đồng thời tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng công trình, an toàn lao động và bảo vệ môi trường trong suốt quá trình triển khai.

Ở phạm vi rộng hơn, Trung Nguyên Legend cũng tuyên bố cam kết đồng hành lâu dài cùng Đắk Lắk trong mục tiêu nâng giá trị hạt Robusta và phát triển Buôn Ma Thuột thành một trung tâm cà phê có vị thế quốc tế.

Tham vọng đó đang có thêm những dấu hiệu nhận diện từ bên ngoài. Tháng 5/2026, National Geographic đưa Buôn Ma Thuột vào danh sách 15 điểm đến ẩm thực đáng trải nghiệm trên thế giới, giới thiệu nơi đây là “trái tim” của ngành cà phê Việt Nam. Tạp chí của Mỹ đồng thời nhắc tới Bảo tàng Thế giới Cà phê, Làng Cà phê Trung Nguyên và những trải nghiệm đưa du khách tìm hiểu hành trình của hạt Robusta từ cây đến tách uống.