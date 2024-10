Ông Đỗ Cao Bảo cho biết, nhiều người Việt hay nói ông Trương Gia Bình “nổ”, “chém gió”, nhất là khi lãnh đạo Tập đoàn FPT nói về AI, bán dẫn, ô tô, chuyển đổi số.

Tuy nhiên, ông Bình bỏ ngoài tai tất cả những lời ong tiếng ve, sang tận đất nước xứ Phù tang, lên đài truyền hình NHK (đài truyền hình lớn ở Nhật Bản).

Không những thế, theo tiết lộ của ông Bảo, ông Bình đã đến hầu hết những hãng công nghệ lớn nhất nước Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, gặp gỡ lãnh đạo cao nhất nói về trí tuệ nhân tạo - AI, bán dẫn, ô tô, chuyển đổi số.

“Điểm khác biệt lớn nhất của anh là anh luôn tin tưởng sâu sắc vào những điều anh “nổ” và anh dành trọn tâm huyết, thời gian, sức lực và cả tiền bạc để thực hiện đến cùng những khát vọng viển vông ấy.

Không biết do may mắn, hay do ông trời thương, hay do khách hàng Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản và các cộng sự tin tưởng anh mà nhiều vấn đề tưởng như viển vông, không tưởng đã thành sự thật”, ông Bảo viết.

Ông Trương Gia Bình - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT xuất hiện trên kênh truyền hình NHK (đài truyền hình lớn ở Nhật Bản).

Trước đấy, trên trang cá nhân của mình, Ông Đỗ Cao Bảo cũng từng chia sẻ về dự định của FPT, tập đoàn sẽ đặt cược tương lai của mình vào trí tuệ nhân tạo - AI.

Định hướng này được chính ông Trương Gia Bình đã một vài lần công khai trên các diễn đàn, trên các phương tiện truyền thông đại chúng trong thời gian gần đây.

Ông Đỗ Cao Bảo cho biết thêm, về con người, hiện tại FPT đã tập hợp được 50 tiến sĩ về AI, trong đó, có 2 Phó giáo sư về AI đã từng làm ở các viện nghiên cứu hàng đầu thế giới về AI, trong đó có viện Mila ở Quebec (Canada).

"Họ đã từng giảng dạy về AI ở nhiều trường Đại học danh tiếng trên thế giới, họ đã từng làm việc ở các hãng công nghệ lớn nhất trên thế giới.

50 tiến sĩ AI từ khắp nơi trên thế giới, từ Mỹ, Canada, Australia, UK, Pháp, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, họ đã cùng nhau tập hợp hợp lại dưới ngọn cờ FPT với tâm niệm “đằng nào cũng làm về AI, người Việt Nam tập hợp nhau lại cùng làm vẫn tốt hơn”, “chưa bao giờ chúng ta gần đẳng cấp thế giới như bây giờ, vì thế nhất định chúng ta không thể bỏ lỡ, nhất định chúng ta phải làm được”, ông Bảo viết.

Về quan hệ hợp tác quốc tế, FPT có quan hệ hợp tác với 3 trong số 5 huyền thoại về AI của thế giới, FPT đã hợp tác với Landing AI và một vài hãng dẫn đầu thế giới về AI.

Về tiền bạc, ông tiết lộ, FPT đã chi tiền vào AI thật, chi nhiều tiền chứ không phải ít. Con số cụ thể là bao nhiêu, ông Bảo từ chối tiết lộ.

"Nói như vậy để các bạn hiểu rằng, FPT không nói chơi chơi, FPT nói và làm thật và đã bắt đầu hái những quả ngọt đầu tiên", ông Bảo kết luận.