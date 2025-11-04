Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ông Đỗ Văn Chiến làm Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội

04-11-2025 - 09:42 AM | Xã hội

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội.

Sáng 4/11, Đảng ủy Quốc hội tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị về nhân sự Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội.

Tại buổi lễ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang thừa ủy quyền của Bộ Chính trị công bố các quyết định về công tác nhân sự.

Tại Quyết định số 2499, Bộ Chính trị quyết định ông Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XV thôi giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội.

Tại Quyết định số 2500, Bộ Chính trị quyết định ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, thôi tham gia Ban Bí thư khóa XIII, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy MTTQ và các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025; điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Đỗ Văn Chiến làm Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội- Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao quyết định cho Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội Đỗ Văn Chiến.

Ông Đỗ Văn Chiến sinh ngày 10/11/1962, quê quán tỉnh Tuyên Quang. Ông có trình độ Kỹ sư Nông nghiệp; Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Đỗ Văn Chiến là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII; Ủy viên Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV, XV.

Trong thời gian dài công tác tại tỉnh Tuyên Quang, ông Chiến từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Giám đốc Xí nghiệp Nông công nghiệp chè Tân Trào Sơn Dương; Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Dương; Phó Trưởng Ban Tài chính - Quản trị Tỉnh ủy; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Yên Sơn; Phó Chủ tịch rồi Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tuyên Quang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang.

Tháng 8/2011, ông Đỗ Văn Chiến được Bộ Chính trị phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái. Sau đó ông giữ cương vị Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (2/2015 - 4/2016) rồi Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (4/2016 - 1/2021).

Ngày 12/4/2021, tại Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 4, khóa IX hiệp thương cử ông Đỗ Văn Chiến giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Ngày 16/5/2025, tại Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu bổ sung ông Đỗ Văn Chiến làm Ủy viên Bộ Chính trị.

Anh Văn/VTC News

