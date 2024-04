"Ông hoàng lễ hội" Tùng Dương lột xác trong đêm nhạc tình cùng "toàn em trẻ", tiết lộ cách giải quyết ngỡ ngàng khi cãi nhau với vợ

Tùng Dương thăng hoa cùng đàn em, quyết định "sẽ toàn cặp với em trẻ thôi"

Đêm nhạc Love Story do Thăng Long Show tổ chức, diễn ra tối 14/4 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Hàng trăm khán giả đã tề tựu trước cửa Nhà hát Lớn vì háo hức với những sự kết hợp chưa từng có của Tùng Dương, Myra Trần và Quốc Thiên.

Mở đầu chương trình, Myra Trần nói cô xúc động khi lần đầu tiên được đứng trên sân khấu Nhà hát Lớn và được hát chung với Tùng Dương, một trong bốn người thầy cô luôn trân trọng từ cuộc thi X-Factor cách đây 6 năm. Họ mang đến bản song ca Anh chưa thương em đến vậy (Hứa Kim Tuyền) đầy lãng mạn và ngọt ngào rồi bùng nổ với Endless Love ở phần hai của chương trình. Tùng Dương nhận xét giọng ca của Myra Trần ngày càng trưởng thành và có chiều sâu. Anh mong cô sẽ tỏa sáng hơn nữa để cống hiến nhiều hơn cho cuộc đời. Trong khi đó, Myra Trần cho biết cô luôn dõi theo, ngưỡng mộ và học hỏi từ con đường âm nhạc của giọng ca Con cò.

Ngoài hai bản song ca với Tùng Dương, Myra Trần còn hòa giọng với Quốc Thiên qua ca khúc Đừng như thói quen do Dương Khắc Linh sáng tác. Ở phần solo, cô mang đến các ca khúc: Môi chạm môi (August), Cho em gần anh thêm chút nữa (Tăng Nhật Tuệ), Anh (Xuân Phương), Như phút ban đầu (Tiến Minh), Một đêm nữa (Nguyễn Anh Vũ) và mashup Dừng yêu - Những câu hỏi khi say (Trương Đình Hoàng - RIN9). Myra Trần cho biết sau cuộc thi X-Factor, cô sang Mỹ sinh sống cùng bố mẹ và trải qua nhiều khó khăn và sau The Masked Singer mới có nhiều cơ hội trên con đường ca hát. Cô cảm thấy hạnh phúc và vô cùng biết ơn khi được đi nhiều nơi để hát và có khán giả dõi theo mình. Đêm nhạc Love Story với cô trở nên đặc biệt hơn khi lần đầu tiên được đứng trên sân khấu Nhà hát Lớn và được song ca với Tùng Dương.

Quốc Thiên cũng cảm thấy vinh dự khi được đứng chung sân khấu và hòa giọng với Tùng Dương. Nam ca sĩ gọi đàn anh là một trong những giọng ca nam hàng đầu Việt Nam đồng thời đặt cho Tùng Dương biệt danh "ông hoàng lễ hội" vì anh quá đắt show. Trong khi đó, Tùng Dương gọi Quốc Thiên là "công tử hát tình ca" vì quá thành công với những bản Ballad. Sau vài phút tếu táo, "Ông hoàng lễ hội" và "Công tử hát tình ca" lần đầu hòa giọng trong ca khúc Ngày mai người ta lấy chồng của Đông Thiên Đức. Nhạc phẩm này từng được Quốc Thiên cover trên nhiều sân khấu và thu hút hàng chục triệu lượt xem trên YouTube. Anh hy vọng rằng sự kết hợp với Tùng Dương sẽ tạo nên sự bùng nổ, khiến ca khúc thêm lan tỏa.

Theo Quốc Thiên, anh đã đi hát 15 năm, thường xuyên ra thủ đô biểu diễn nhưng đây là lần đầu tiên đứng trên sân khấu Nhà hát Lớn, nơi được coi là thánh đường âm nhạc. Cảm giác hồi hộp xen lẫn xúc động, anh thể hiện những ca khúc gắn với mình từ khi mới đi hát như: Mong manh tình về, liên khúc Cánh hồng phai, Người lạ thoáng qua...

Trong đêm nhạc tối qua, Tùng Dương mang đến một màu sắc hoàn toàn mới mẻ. Không phải là Tùng Dương của dân gian đương đại, cũng không phải Tùng Dương của những bài hát bất hủ mà là Tùng Dương của những bản nhạc tình trẻ trung, sâu lắng. Nam ca sĩ nói đó là định hướng mới cho con đường sự nghiệp của anh. Ở tuổi U50, anh thích hát chung với các ca sĩ trẻ để được truyền nguồn năng lượng trẻ trung, tươi mới từ họ. "Từ chương trình này trở đi, tôi sẽ toàn cặp với em trẻ thôi", Tùng Dương khiến khán giả bật cười khi tếu táo.

Ngoài những bản song ca với Myra Trần và Quốc Thiên, Tùng Dương còn tự chọn cho mình các ca khúc vô cùng trẻ trung, gắn với tên tuổi của các ca sĩ trẻ như Ngày chưa giông bão (Bùi Lan Hương), Đâu ai chung tình được mãi (Đông Thiên Đức). Đêm qua cũng là lần đầu tiên anh hát Sợ yêu (Hoàng Nhã) và Vì anh chưa thương em (Võ Hoài Phúc). Là ca sĩ được mong chờ nhất chương trình, Tùng Dương khiến khán giả phấn khích, lắc lư theo từng điệu nhạc và ố á vì những thay đổi của mình trên sân khấu.

Tiết lộ thú vị về đời sống hôn nhân

Trước khi thể hiện ca khúc Im lặng đêm Hà Nội của nhạc sĩ Phú Quang, Tùng Dương tâm sự: "Năm xưa, nhạc sĩ Phú Quang hay nói với Tùng Dương rằng cháu đừng lên đồng, nếu cháu giữ được ở mức 36 độ 5 thì hát nhạc của chú sẽ rất hay. Đến giờ, tôi mới hiểu hết ý nghĩa sâu xa trong lời chú nói thì nhạc sĩ đã không còn nữa. Giờ đây, tôi biết rằng mình không cần thiết phải trưng trổ, khẳng định bản thân mà có thể như một người kể chuyện mỗi lần lên sân khấu". Sau đó, tiếng hát da diết của anh kết hợp với tiếng violin của nghệ sĩ Trịnh Minh Hiền khiến khán giả say sưa theo từng nốt nhạc. Tiết mục nhận những tràng pháo tay không ngớt từ khán giả.

Trong phần giao lưu với MC Nguyên Khang, Tùng Dương còn khiến khán giả bật cười khi hé lộ về cuộc sống hôn nhân của mình và bà xã. Nam ca sĩ cho biết anh và vợ vẫn có khoảng trời riêng khi không tiết lộ mật khẩu điện thoại, Facebook cho nhau. Ngoài thời gian đi diễn, anh luôn về nhà ăn cơm với vợ con và mong muốn dành nhiều thời gian nhất cho gia đình. Nam ca sĩ cũng tếu táo rằng mỗi khi hai vợ chồng gây lộn, anh thi thoảng sẽ "biến" đi đâu đó cho vợ nhớ nhung, đợi cô nhắn "anh về đi".

Không chỉ làm khán giả say sưa bằng những bản nhạc tình dìu dặt, da diết, Tùng Dương còn mang đến không khí sôi động với bản mash-up Cắt đôi nỗi sầu - Bên trên tầng lầu (Tăng Duy Tân) với bản phối đậm chất funky. Những ca khúc vui tươi xen kẽ những bản nhạc tình làm khán giả thêm phấn khích. Không chỉ khán giả trẻ, nhiều khán giả trung niên cũng liên tục đu đưa theo tiếng hát của Tùng Dương.

Chương trình chia làm hai phần. Nếu như phần một là những bản tình ca ngọt ngào thể hiện những cung bậc khác nhau của tình yêu đôi lứa thì phần hai là sự mở rộng của khái niệm tình yêu trong tâm tưởng của Tùng Dương cũng như những người làm chương trình. Tình yêu không chỉ là tình cảm lứa đôi mà còn là tình yêu của con cái dành cho gia đình, tình yêu của nghệ sĩ dành cho khán giả và tình yêu Tổ quốc của mỗi người con đất Việt. Ba nghệ sĩ kết chương trình bằng ca khúc "Một vòng Việt Nam" do Đông Thiên Đức sáng tác với không khí hào hùng, thể hiện niềm tự hào về tổ quốc.

Đêm nhạc kết thúc lúc 23h30 nhưng nhiều khán giả vẫn nuối tiếc. Lán lại chụp ảnh kỷ niệm đến gần 12h đêm mới bước ra khỏi cửa Nhà hát Lớn với chiếc điện thoại đã sập nguồn vì quay quá nhiều, chị Hương (41 tuổi - Hà Nội) cho biết mua vé xem Love Story vì yêu mến Tùng Dương và sau khi xem chương trình, chị càng yêu mến nam ca sĩ nhiều hơn. "Chương trình quá hay, các ca sĩ quá máu lửa, hết mình. Tôi đã dùng hết pin điện thoại để quay gần 30 bài hát vì bài nào cũng quá hay. Sau chương trình này, tôi càng mê Tùng Dương hơn vì cậu ấy hát ngày càng hay", nữ khán giả nói.