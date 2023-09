“Ông lớn” bất động sản KCN sắp chi 700 tỷ đồng tiền cổ tức, dự kiến chuyển nhượng dự án 470 tỷ cho Tập đoàn Aeon

Ngày 29/9 tới đây, Tổng Công ty IDICO – CTCP (mã IDC) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền với tỷ lệ 20%, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi 1 cổ phiếu sẽ nhận về 2.000 đồng. Ngày dự kiến thanh toàn vào 13/10/2023.

Với gần 330 triệu cổ phiếu đang được lưu hành, ước tính IDC sẽ cần chi khoảng 660 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức cho cổ đông đợt này. Cơ cấu cổ đông của IDC ghi nhận Công ty Cổ phần Tập đoàn S.S.G nắm hơn 74 triệu cổ phần (tỷ lệ 22,5% vốn) và Sản xuất và Thương mại Bách Việt nắm 39 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 11,9% vốn). Hai tổ chức trên sẽ lần lượt nhận về khoảng 148 tỷ đồng và 79 tỷ đồng tiền cổ tức trong đợt tạm ứng này.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên 2023 của IDC cổ đông đã thông qua việc chi trả cổ tức năm 2023 theo tỷ lệ 40%. Theo đúng kế hoạch, dự kiến IDC sẽ hoàn thành 50% mục tiêu cổ tức năm nay. Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên 20/9, cổ phiếu IDC đạt 49.500 đồng/cổ phiếu, tăng hơn 51% so với thời điểm đầu năm nay.

Kỳ vọng chuyển nhượng dự án 470 tỷ cho Tập đoàn Aeon

IDC được biết đến là doanh nghiệp chuyên đầu tư, phát triển và kinh doanh các khu công nghiệp, khu đô thị, khu dân cư và các công trình công nghiệp và dân dụng khác, công ty có hơn 700 ha đất công nghiệp cho thuê tại các tỉnh Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu, và Thái Bình. Bên cạnh đó, doanh nghiệp này cũng đang lấn sân sang đầu tư mảng sản xuất điện.

Về tình hình kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2023 IDC ghi nhận hơn 3.550 tỷ đồng doanh thu thuần và 681 tỷ đồng lãi ròng, lần lượt giảm 29% và giảm 59% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc doanh thu cho thuê KCN giảm gần 63% so với cùng kỳ do quý 2 năm trước công ty ghi nhận doanh thu bất thường từ KCN Nhơn Trạch V.

So với kế hoạch kinh doanh đề ra, sau 6 tháng đầu năm, Tổng Công ty IDICO mới hoàn thành 43% mục tiêu doanh thu và 20% mục tiêu lợi nhuận cả năm nay. Tiền mặt và tiền gửi ngân hàng của IDC tính tới cuối quý 2 đạt 2.200 tỷ đồng phần lớn nhờ dòng tiền dương từ các khách thuê KCN.

Trong báo cáo gần đây, SSI Research cho biết trong 7 tháng đầu năm IDC đã ký các biên bản ghi nhớ (MOU) cho thuê đất với nhiều khách hàng với tổng diện tích là gần 102 ha đất có thể cho thuê, hoàn thành 101% kế hoạch theo kịch bản thận trọng trong năm nay. Các khách thuê lớn là Pepsico (20 ha tại Khu công nghiệp Hựu Thạnh với giá thuê 130 USD/m2/chu kỳ thuê), Hyosung (25 ha tại Khu công nghiệp Phú Mỹ II với giá thuê 125 USD/m2/chu kỳ thuê).

Bên cạnh đó, SSI Research nhận định dự án Khu đô thị phường 6, TP. Tân An thuộc công ty con IDICO Linco sẽ được chuyển nhượng cho Tập đoàn Aeon (Nhật Bản) để phát triển trung tâm thương mại. Giá trị giao dịch dự kiến đạt hơn 470 tỷ đồng, với tỷ suất lợi nhuận gộp 80%, thời gian thỏa thuận dự kiến sẽ hoàn tất trong quý 4 năm nay.