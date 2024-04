"Ông lớn" BYD vẫn ấp ủ kế hoạch sản xuất xe điện tại Việt Nam, mong muốn có chính sách ưu đãi

Thông tin từ báo Đại biểu Nhân dân, chiều 9/4, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc, tại Thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp lãnh đạo các tập đoàn, Công ty lớn của Trung Quốc.

Trong đó, ông Lưu Hoán Minh - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn sản xuất ô tô điện BYD thông tin về những kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh với 4 lĩnh vực chủ yếu là ô tô, điện tử, năng lượng mới và vận tải đường sắt. Tại Việt Nam, Tập đoàn BYD đã đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất, lắp ráp máy tính bảng, với tổng vốn đầu tư gần 270 triệu USD tại tỉnh Phú Thọ vào năm 2021, với tổng diện tích 26 ha, hiện có tổng nhân viên hơn 9.000 người.

Lãnh đạo Tập đoàn BYD cũng trao đổi, đề xuất về các chính sách ưu đãi về sản xuất và tiêu thụ xe năng lượng mới tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội tiếp Tập đoàn BYD, ngày 9/4. Ảnh: VOV

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng Tập đoàn BYD về những thành công, năng lực lớn trong hoạt động đầu tư kinh doanh trên toàn cầu thời gian qua; đồng thời hoan nghênh kế hoạch đầu tư mới của Tập đoàn tại Việt Nam với cam kết về đóng góp cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động xuất khẩu, tạo việc làm cho người lao động địa phương.

Trước đó, năm 2023, Reuters đưa tin hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc BYD đang có kế hoạch sản xuất ô tô điện ở Việt Nam. Ông Wang Chuanfu - Chủ tịch BYD, hy vọng Việt Nam sẽ tạo “điều kiện thuận lợi” để hãng hoàn thành các thủ tục đầu tư và nhanh chóng bắt đầu sản xuất xe điện. Các xe này sẽ được bán tại Việt Nam và các nước khác trong khu vực Đông Nam Á. Nguồn tin còn cho biết, hãng có kế hoạch hình thành một chuỗi cung ứng địa phương.

Được thành lập vào tháng 2 năm 1995, đến nay BYD đã thành lập hơn 30 khu công nghiệp trên khắp 6 châu lục và đóng vai trò quan trọng trong các ngành liên quan đến điện tử, ô tô, năng lượng tái tạo và vận tải đường sắt.

Theo báo SCMP, năm ngoái hãng bán được hơn 3 triệu xe điện trên toàn cầu, bao gồm xe điện chạy pin và xe plug-in hybrid, tăng 62% so với năm 2022. Còn theo hãng tin CNN, riêng quý IV/2023, hãng xe điện từ Trung Quốc đã bán được 525.409 chiếc xe điện, cao hơn so với 484.507 chiếc của Tesla. Do đó dù cả 2 hãng đều có doanh số đạt kỷ lục trong 3 tháng cuối năm nhưng Elon Musk vẫn mất ngôi vương về tay đối thủ Trung Quốc.

Hiện nay, BYD đang xây dựng một nhà máy xe điện ở Thái Lan và cũng có kế hoạch xây cơ sở ở Indonesia.